Trộn bột nghệ theo công thức này, vừa đắp mặt vừa uống giúp da trắng mịn, không một khuyết điểm

Trong bài viết này, Health sẽ hướng dẫn bạn cách pha trộn hỗn hợp từ bột nghệ có thể sử dụng để đắp mặt và uống nhằm cải thiện làn da từ trong ra ngoài.
- Thêm nghệ vào sữa tươi uống mỗi tối, da dẻ lúc nào cũng căng mịn, trắng bóc như bông bưởi
- Muốn mặt nạ tinh bột nghệ phát huy tác dụng dưỡng trắng, trị nám da tốt nhất, phải kết hợp với 3 thành phần này
Nghệ nổi tiếng với nhiều lợi ích cho sức khỏe như chữa bệnh dạ dày, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm ho, trị đau họng, tăng cường hệ miễn dịch... Loại gia vị cổ xưa này còn được biết đến với các đặc tính kháng viêm siêu mạnh mẽ, đặc biệt là hoạt tính curcumin với khả năng chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống ung thư cực kỳ vượt trội.
Củ nghệ được sử dụng rộng rãi nhờ đặc tính chống viêm, đồng thời còn hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và thậm chí là trầm cảm.
Đối với làn da, bột nghệ mang đến vô vàn điều kỳ diệu. Lượng kháng khuẩn từ loại gia vị này điều trị tận gốc, ngăn ngừa các loại mụn, đồng thời đánh bay lớp sẹo thâm.
Hợp chất curcumin trong nghệ là "thần dược" trong việc điều trị nám, tàn nhang, đốm đen và đồi mồi, cùng nhiều dấu hiệu lão hóa khác. Vì loại chất này xâm nhập, ức chế quá trình sản sinh của hắc sắc tố melanin - nguyên nhân chính gây ra các đốm nâu, đen, khuyết điểm trên da.
Không những thế, nghệ còn dưỡng trắng da nhanh chóng. Đồng thời ngăn ngừa quá trình lão hóa nhờ lượng lớn chất chống oxy hóa tế bào.
Với những lợi ích trên, dùng nghệ để đắp mặt hay bổ sung chúng hàng ngày là điều vô cùng tốt.
Mặt nạ dưỡng da từ nghệ
Bạn cần chuẩn bị 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh sữa chua.
Cách thực hiện rất đơn giản, cho tất cả những gì bạn đã có vào chiếc bát, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên khuôn mặt, thư giãn khoảng 10 - 15 phút thì rửa sạch. Cuối cùng, dưỡng ẩm da thật tốt là hoàn thành.
Với một vài người, làn da của họ có thể nóng, rát khi sử dụng loại gia vị này. Do đó, có thể giảm lượng bột nghệ xuống để tránh tình trạng khó chịu này.
Công thức làm sữa nghệ
Bạn cũng cần chuẩn bị các nguyên liệu như mật ong, bột nghệ, sữa chua, nước cốt chanh và sữa hạnh nhân, tuy nhiên số lượng tương ứng theo ý thích và số người uống.
Đầu tiên cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay nhuyễn cùng vài viên đá. Sau đó, đổ ra ly, thưởng thức ngay.
Chỉ sau vài phút thực hiện cùng nguyên liệu dễ tìm, bạn sẽ được nhấm nháp một ly sữa nghệ giàu protein, các chất dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.
Chỉ với những nguyên liệu tự nhiên quen thuộc kết hợp cùng bột nghệ, bạn sẽ sở hữu ngay một mặt nạ làm đẹp và một ly nước uống bổ dưỡng vừa dưỡng da vừa tốt cho sức khỏe.