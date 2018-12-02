Trộn mật ong với thứ quen thuộc này có ngay lọ 'thần dược' dưỡng trắng da toàn thân hiệu quả hơn kem trộn

Chăm sóc da 02/12/2018 08:00

Dưới đây là công thức làm kem dưỡng thể trắng da từ mật ong, dầu hạnh nhân và bơ ca cao của Boldsky vô cùng hiệu quả, lành mạnh mà bạn nên tham khảo ngay.

Những gì chúng ta có thể làm để nuông chiều làn da là sử dụng một loại kem dưỡng thể phù hợp kết hợp với những động tác mát xa. 

Nói về sản phẩm tự chế để chăm sóc cơ thể, bạn có thể tham khảo hỗn hợp từ bơ ca cao và mật ong. 

Công thức làm kem dưỡng thể

Thành phần:

- 2 muỗng canh mật ong thô

- 1 muỗng canh bơ hạt mỡ

- 1 muỗng canh dầu dừa

- 1 muỗng canh sáp ong

- 1 muỗng canh dầu hạnh nhân

Cách làm:

Trong chiếc chảo, đun nóng mật ong hữu cơ trên ngọn lửa thấp. Thêm bơ hạt mỡ vào rồi trộn đều cả nguyên liệu lên. Tiếp theo, thêm dầu dừa vào nó và  rồi tiếp tục khuấy đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.

Trộn mật ong với thứ quen thuộc này có ngay lọ 'thần dược' dưỡng trắng da toàn thân hiệu quả hơn kem trộn - Ảnh 1
Sáp ong, mật ong và dầu hạnh nhân đều là những nguyên liệu tuyệt vời để nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Hãy nhớ rằng bạn nên tiếp tục khuấy đến khi các thành phần hòa lẫn vào nhau, đặc biết là nên dùng chiếc muỗng gỗ. Cuối cùng, tắt bếp và đợi đến khi hỗn hợp nguội hẳn thì cho chúng vào lọ thủy tinh, bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời. 

Trộn mật ong với thứ quen thuộc này có ngay lọ 'thần dược' dưỡng trắng da toàn thân hiệu quả hơn kem trộn - Ảnh 2
Kem từ dầu hạnh nhân, sáp ong và mật ong không chỉ dưỡng trắng mà còn cấp ẩm, bảo vệ da vào mùa đông - Ảnh: Internet

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, dùng kem dưỡng đã làm thoa đều lên khắp toàn thân, mát xa nhẹ nhàng khoảng vài phút. Đợi đến khi khô thì đi ngủ, giữ suốt đêm và vệ sinh sạch vào sáng hôm sau.

Lợi ích của mật ong 

Mật ong là một chất giữ ẩm tuyệt vời làm kín độ ẩm giúp làn da mềm mại và dẻo dai. Loại nguyên liệu này còn mang đến rất nhiều lợi ích chăm sóc da cực kỳ tuyệt vời.

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn gây mụn trên khuôn mặt. Đồng thời, ngăn ngừa các tình trạng như eczema, bệnh vẩy nến, cũng như xử lý da khô, hư hại và nuôi dưỡng từ sâu bên trong.

Mật ong cũng hoạt động như một tác nhân chống lão hóa, ngăn ngừa xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, chảy xệ.

Lợi ích của dầu hạnh nhân

Chúng ta đều biết những lợi ích đối với sức khỏe của việc ăn hạnh nhân của chúng ta. Nhưng đây còn là nguyên liệu cực kì tốt cho làn da. Đầu tiên, dầu hạnh nhân làm sạch sâu, ngăn ngừa các vấn đề về da như mụn trứng cá, mụn nhọt, đốm đen và nhược điểm. 

Loại dầu này còn cung cấp cho bạn một làn da hoàn hảo chỉ sau thời gian ngắn. Cũng như xử lý các vấn đề về hắc sắc tố hiệu quả. Đặc biệt, hạnh nhân còn có tác dụng loại bỏ tác hại, dấu hiệu gây ra và bảo vệ da khỏi tia UV.

Dầu hạnh nhân cũng xử lý tốt các tình trạng da như eczema và bệnh vẩy nến, phát ban và kích ứng da, cũng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm, duy trì làn da căng mịn. 

Trộn mật ong với thứ quen thuộc này có ngay lọ 'thần dược' dưỡng trắng da toàn thân hiệu quả hơn kem trộn - Ảnh 3
Hỗn hợp kem dưỡng thể trắng da tự nhiên sau khi thực hiện - Ảnh: Internet

Ngay bây giờ, hãy thực hiện ngay lọ kem dưỡng thể tuyệt vời từ dầu hạnh nhân, mật ong và sáp ong này, sau khoảng 1 tuần, bạn sẽ sở hữu ngay làn da trắng hồng, mềm mịn. 

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