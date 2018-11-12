Chuyên gia tiết lộ 6 nguyên liệu tự nhiên dưỡng da hiệu quả nhất, là phụ nữ nhất định phải biết

Theo chuyên gia thẩm mỹ Renée Rouleau, để điều trị mụn trứng cá ẩn, bạn hoàn toàn có thể áp dụng các phương pháp tự nhiên. Rouleau giải thích: "Nếu đang sử dụng các loại sản phẩm điều trị mụn ẩn trên thị trường, có thể bạn sẽ bị khô da, bong tróc trên đầu mụn, nhưng tình trạng vết sưng đau và viêm vẫn tồn tại ở bên dưới".

Đặc tính của mỗi loại mụn là khác nhau, do đó, bạn cần những cách riêng biệt để điều trị dứt điểm chúng. Trong tất cả, mụn trứng cá nang hay còn gọi là mụn ẩn sâu dưới da được xem là "cứng đầu" nhất.

Đối với mụn trứng cá ẩn, chuyên gia Jennifer Herrmann và Joshua Zeichner đều đồng tình đề nghị nên áp dụng mặt nạ từ aspirin cùng nước để điều trị tại nhà.

Để hỗ trợ phụ nữ giải quyết tình trạng viêm da này dễ dàng hơn, Byrdie đã liên hệ các chuyên gia da liễu nổi tiếng nhằm tìm ra một số biện pháp khắc phục tốt nhất.

Zeichner hướng dẫn: "Nghiền mịn viên thuốc aspirin rồi trộn đều với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, thoa trực tiếp lên đầu nốt mụn nang. Aspirin hoạt động tương tự axit salicylic có thể giúp làm dịu tình trạng viêm và đau nhứt".

Aspirin có tác dụng điều trị mụn trứng cá ẩn dưới da hiệu quả - Ảnh: Internet

Đá lạnh

Khi chống lại các nốt mụn ẩn, bạn có thể áp dụng đá lạnh để phá vỡ nang mụn, đồng thời giảm sưng, đỏ, thậm chí là làm dịu tình trạng ngứa.

Nhà thẩm mỹ nổi tiếng Angela Caglia cho biết: "Lấy viên đá chà theo chuyển động tròn trực tiếp trên đỉnh mụn đến khi cảm thấy lạnh buốt 2 lần mỗi ngày sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời".

Dùng đá lạnh để mát xa có thể làm giảm tình trạng mụn ẩn, mụn trứng cá - Ảnh: Internet

Rửa mặt bằng giấm

Chia sẻ về phương pháp này, bác sĩ da liễu Herrman giải thích: "Giấm trắng hoặc giấm táo pha loãng là một kháng khuẩn mạnh mẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Tôi khuyên bạn nên trộn vài giọt giấm với một cốc nước tinh khiết để rửa mặt 2 lần mỗi ngày. Điều này giúp giảm viêm, mụn hiệu quả".

Giấm trắng, giấm táo giàu kháng khuẩn giúp ngăn ngừa tác nhân gây mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Retinol

Theo chuyên gia Herrmann, retinol (dẫn xuất vitamin A) là dưỡng chất hữu ích để điều trị nhanh chóng mụn trứng cá, mụn ẩn dưới da.

"Retinol mạnh mẽ giúp tẩy tế bào chết, loại bỏ các tác nhân xấu, bụi bẩn trên bề mặt làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Nhờ đó, hạn chế hình thành mụn trở lại sau khi điều trị" - Herrmann chia sẻ.

Dầu cây trà

Bác sĩ da liễu Zeichner nói: "Dầu cây trà có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, đây là mặt nạ phương thuốc chữa trị mụn trứng cá tại nhà hiệu nghiệm".

Thêm vào đó, vị chuyên gia này giải thích thêm, loại tinh dầu tự nhiên này làm giảm số lượng vi khuẩn gây mụn trứng cá trên da và đồng thời làm giảm viêm cực nhanh.

Mặt nạ bột nghệ

Một trong những cách để chữa trị mụn trứng cá nang ở nhà ưa thích của bác sĩ Caglia là bột nghệ.

Theo nghiên cứu, củ nghệ chứa chất curcumin có công dụng kháng viêm, chống khuẩn hiệu quả. Khi áp dụng nghệ lên các nốt mụn trứng cá, chúng sẽ giúp khử dịch viêm, mủ bên trong, sau đó làm khô và chữa lành vết thương.

Bác sĩ Caglia hướng dẫn, thêm một ít nước và bột nghệ vào chiếc bát sạch, trộn đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Tiếp đó, thoa trực tiếp lên vùng da xuất hiện mụn, để yên trong 45 phút rồi rửa sạch. Bạn nên thoa mặt nạ này tối đa 2 lần một ngày để nhận về hiệu quả tốt nhất.

Bột nghệ là một trong những nguyên liệu tự nhiên có khả năng điều trị mụn hiệu nghiệm nhất - Ảnh: Internet

Nếu ưa chuộng phương pháp làm đẹp từ tự nhiên, chắc chắn bạn không nên bỏ qua các công thức chăm sóc da, điều trị mụn từ các nguyên liệu an toàn, mang đến hiệu quả cao được chứng minh bởi chuyên gia nổi tiếng trên.