Chuyên gia chia sẻ cách để phụ nữ chống lão hóa theo từng độ tuổi: Dù đã U50 da mặt vẫn căng mịn

Health đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia nổi tiếng, từ đó đưa ra những lời khuyên trọng điểm giúp phụ nữ làm đẹp tại nhà dễ dàng, hiệu quả hơn.

Ở mỗi độ tuổi, cấu tạo của làn da sẽ khác nhau. Ngoài ra, cứ già đi 10 năm, lớp biểu bì của da mặt sẽ mỏng đi 10%. Chính vì vậy, để ngăn ngừa lão hóa, chống lại các nếp nhăn, bạn cần thực hiện chăm sóc da phù hợp với từng độ tuổi.

Jeanine Downie, MD, bác sĩ da liễu ở Montclair, New Jersey cho biết: "Nếp nhăn không thực sự bắt đầu hiển thị ở độ tuổi 20, trừ khi bạn đã tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc thường xuyên thức khuya. Nếu đã xuất nếp nhăn ở độ tuổi này, chúng sẽ thường bắt đầu ở quanh mắt".

Ở độ tuổi này, lão hóa diễn ra chậm và lặng lẽ nên sau một đêm sẽ không làm da mặt xuất hiện nếp nhăn.

Nếp nhăn ở độ tuổi 20 chỉ xuất hiện nếu bạn thường xuyên mắc phải thói quen xấu - Ảnh: Internet

Kế hoạch dưỡng da ở độ tuổi 20

Nhất định phải dùng kem chống nắng có độ SPF cao hơn 30 mỗi ngày dù mưa hay nắng là lời khuyên từ tiến sĩ Downie. Chống tia UV tốt sẽ bảo vệ lượng collagen sản xuất, từ đó giúp giữ cho bề mặt da không chảy xệ hay lão hóa sớm.

Tiến sĩ Zeichner đồng tình: "Kem chống nắng là phương pháp điều trị số một để tránh phát triển các nếp nhăn và lão hóa".

Độ tuổi 30

Bước sang tuổi 30, bạn có thể bắt đầu thấy những nếp nhăn quanh mắt.

Tiến sĩ Zeichner cho biết: "Da rất mỏng nên dễ bị tổn thương do mặt trời. Ban đầu, tổn thương có thể biến mất khi khuôn mặt được nghỉ ngơi, nhưng theo thời gian, chúng sẽ xuất hiện nghiêm trọng hơn".

Kế hoạch dưỡng da ở độ tuổi 30

Hãy thêm retinol vào quá trình chăm sóc da ở giai đoạn này. Ava Shamban, bác sĩ da liễu ở Beverly Hills cho biết: “Thành phần này hoạt động bằng cách tẩy tế bào chết và sửa chữa DNA, làm giảm tổn thương mặt trời và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn".

Hãy thêm retinol vào quá trình dưỡng da ở độ tuổi 30 để chống lão hóa, nếp nhăn tốt nhất - Ảnh: Internet

Độ tuổi 40

Vào giai đoạn này, áp lực công việc, gia đình và từ môi trường, cũng như lượng collagen sản xuất giảm sút sẽ mang lại cho bạn nhiều nếp nhăn hơn.

Tiến sĩ Zeichner nói: “Nếu không bắt đầu điều trị những nếp nhăn quanh mắt trong những năm 30, chúng sẽ có khả năng bắt đầu bám chặt vào tuổi 40. Các nếp nhăn ngang trán và một số nếp nhăn trên cổ cũng bắt đầu xuất hiện".

Kế hoạch dưỡng da ở độ tuổi 40

Duy trì thói quen dùng SPF và retinol từ trẻ. Áp dụng chúng một cách nhất quán có thể giữ cho làn da vẫn trẻ ở tuổi 40.

Ở độ tuổi 40, làn da cần vitamin A, E và C cùng chất chống oxy hóa - Ảnh: Internet

Lựa chọn một sản phẩm huyết thanh với các yếu tố tăng trưởng tế bào mới để dùng mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn không được nhầm lẫn với hormone tăng trưởng, yếu tố tăng trưởng được sản xuất tự nhiên bởi da giúp sửa chữa thiệt hại bởi gốc tự do và duy trì sự mềm mại của làn da.

Khi chúng ta già đi, da sẽ tạo ra ít chất hơn. Tuy nhiên, sử dụng huyết thanh với các yếu tố tăng trưởng giúp bạn giảm bớt nếp nhăn. Đồng thời, hãy suy nghĩ đến chất chống oxy hóa.

Tiến sĩ Zeichner nói: "Thêm một loại huyết thanh chứa vitamin C, vitamin E, axit ferulic và phloretin vào thói quen chăm sóc da buổi sáng của bạn. Áp dụng chúng trước khi dùng kem chống nắng để ngăn ngừa thiệt hại từ các gốc tự do. Điều này giúp tạo ra lớp phòng thủ chống oxy hóa tự nhiên trên da".

Độ tuổi 50

Bạn có thể nhận thấy các đường nhăn rõ rệt hơn trên trán, thậm chí là vết chân chim sẽ nổi bật hơn. Thêm vào đó, trong thời kỳ mãn kinh, sự thay đổi nồng độ estrogen có thể làm giảm sản xuất collagen, khiến da khô. Tuy nhiên, với những động thái phù hợp, bạn có thể cải thiện làn da của mình.



Nếu có những biện pháp phù hợp, đến 50 tuổi, làn da sẽ vẫn mềm mịn, trẻ trung - Ảnh: Internet

Kế hoạch dưỡng da trong những năm 50

Ở độ tuổi này, bạn hãy tìm đến một bác sĩ da liễu đáng tin cậy. Chuyên gia sẽ có thể chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đúng sản phẩm và tinh chỉnh liều lượng dưỡng chất phù hợp để có mang đến hiệu quả tốt nhất.

Chuyển sang một loại kem dưỡng ẩm chất lượng, đa dưỡng chất, Tiến sĩ Shamban khuyên. Đồng thời, hãy chăm chỉ tập luyện hàng ngày để hạn chế tình trạng da chảy xệ, kết hợp với áp dụng chế độ ăn khoa học.

Những lời khuyên bổ ích từ các chuyên gia phía trên sẽ đẩy lùi tối đa lão hóa và nếp nhăn giúp mọi phụ nữ luôn trẻ đẹp.