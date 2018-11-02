Quầng thâm xỉn đen, nếp nhăn li ti quanh mắt khiến bạn già đi hơn 10 tuổi sẽ bị xóa mờ 100% nhờ loại lá rẻ tiền này

Chăm sóc da 02/11/2018 09:46

Nếu đang gặp phải vấn đề về quầng thâm, nếp nhăn quanh mắt, bạn nên áp dụng các phương pháp điều trị bằng lá bạc hà tươi của Boldsky dưới đây.

Quầng thâm mắt không chỉ làm vẻ mặt trông mệt mỏi mà còn khiến bạn trông già nua hơn tuổi thật rất nhiều lần. Vấn đề này có thể bắt nguồn từ một số yếu tố như căng thẳng, ô nhiễm môi trường, uống rượu, hút thuốc và rối loạn nội tiết tố. Ngoài ra, nguyên nhân cũng có thể là lão hóa. Dù là lý do gì, nếp nhăn và quầng thâm mắt hoàn toàn có thể điều trị, ngăn ngừa bằng các biện pháp tự nhiên. 

Sở dĩ bạn nên chọn các phương pháp từ tự nhiên là vì hầu hết các loại kem mắt có sẵn  có thể không phù hợp với tất cả các loại da và nguy cơ dị ứng khá cao.

Một thành phần tự nhiên được xem là mang đến hiệu quả vượt trội trong việc phục hồi làn da quanh mắt mỏng manh là lá bạc hà. 

Loại lá này chứa tinh dầu có tác dụng cải thiện sự lưu thông máu giúp tế bào sản sinh nhanh hơn, làn da quanh mắt trở nên mềm mịn, trắng hồng sớm hơn. Ngoài ra, vitamin C trong lá bạc hà cải thiện độ đàn hồi của da. Cộng với lượng chất chống oxy hóa dồi dào, loại lá này hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn nơi khóe mắt hiệu quả.

Bây giờ, chúng ta hãy xem làm thế nào chúng ta có thể sử dụng những lá bạc hà để điều trị quầng thâm

Bạc hà và cà chua

Các tính chất tẩy trắng trong cà chua và chanh giúp giải độc, làm sáng da sạm đen. Tất cả những gì bạn cần làm là xay nhuyễn nửa quả cà chua và vài lá bạc hà. Bước tiếp theo là thêm 1 muỗng canh nước chanh tươi và một chút muối vào rồi trộn đều.

Áp dụng hỗn hợp này quanh mắt, đợi đến khi khô. Sau đó, rửa sạch bằng nước lạnh. Lặp lại điều này ít nhất 2 lần/tuần.

Quầng thâm xỉn đen, nếp nhăn li ti quanh mắt khiến bạn già đi hơn 10 tuổi sẽ bị xóa mờ 100% nhờ loại lá rẻ tiền này - Ảnh 1
Bạc hà, cà chua và chanh giúp quầng thâm quanh mắt hay nếp nhăn nhanh chóng bị xóa mờ - Ảnh: Internet

Bạc hà và khoai tây

Quầng thâm xỉn đen, nếp nhăn li ti quanh mắt khiến bạn già đi hơn 10 tuổi sẽ bị xóa mờ 100% nhờ loại lá rẻ tiền này - Ảnh 2
Mặt nạ khoai tây và lá bạc hà mang đến tác dụng xóa mờ quầng thâm mắt tối ưu - Ảnh: Internet

Khoai tây giúp làm sáng da bằng các đặc tính tẩy trắng mạnh mẽ, lành mạnh.

Bạn cần 1 củ khoai tây và một nắm lá bạc hà tươi. Sau khi làm sạch 2 nguyên liệu này, bạn cho chúng vào máy xay nhuyễn, ép lấy nước cho ra chiếc bát. Nhúng 2 miếng bông vào đó, để lạnh trong 1 giờ đồng hồ. Sau đó, đặt chúng trực tiếp lên mắt, để trong khoảng 15 - 20 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước mát.

Bạc hà và nước chanh

Đây là phương thuốc dễ thực hiện và hiệu quả nhất mà bạn có thể làm ngay tại nhà.

Lấy một ít lá bạc hà tươi xay nhuyễn cùng vài giọt nước cốt chanh rồi cho ra chiếc bát nhỏ. Áp dụng hỗn hợp thu được quanh mắt. Sau 20 phút, bạn có thể rửa sạch bằng nước và lau khô.

Bạc hà và nước hoa hồng

Xay nhuyễn vài lá bạc hà tươi với vài muỗng canh nước hoa hồng, bảo quản hỗn hợp này trong tủ lạnh qua đêm. Sáng hôm sau, nhúng bông vào hỗn hợp rồi đặt lên mắt. Để yên trong 15 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát và lau khô. Lặp lại phương pháp này thường xuyên để thu về kết quả như mong muốn.

Quầng thâm xỉn đen, nếp nhăn li ti quanh mắt khiến bạn già đi hơn 10 tuổi sẽ bị xóa mờ 100% nhờ loại lá rẻ tiền này - Ảnh 3
Lá bạc hà không chỉ xóa mờ quầng thâm mắt mà còn ngăn ngừa lão hóa da vượt trội - Ảnh: Internet

Với những công thức đơn giản từ lá bạc hà tươi trên, bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ quầng thâm mắt, nếp nhăn "cứng đầu" giúp vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn hơn hẳn.

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