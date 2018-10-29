5 lời khuyên quý hơn vàng bạc từ chuyên gia giúp phụ nữ thay mới làn da sau 10 ngày ngắn ngủi

Chăm sóc da 29/10/2018 10:57

Trao đổi với Glamour, các chuyên gia làm đẹp nổi tiếng đã đưa ra 5 lời khuyên hữu ích giúp phụ nữ xóa mờ hoàn toàn khuyết điểm và sở hữu làn da căng hồng, trắng mịn.

Hãy xem xét những lời khuyên sau đây từ các chuyên gia để tìm ra thói quen chăm sóc da phù hợp với bản thân.

Rửa mặt ít hơn

Christina Draper, biên tập viên làm đẹp chia sẻ cô bị tăng sắc tố và phải đối mặt với các vấn đề như nám, tàn nhang. Trong quá trình phục hồi làn da, vị chuyên gia này rút ra kết luận, không nên rửa mặt quá nhiều lần trong ngày.

"Tôi bị tăng sắc tố, vì vậy tôi nghĩ rằng làn da sạch sẽ giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, tình trạng da sau đó đã tồi tệ hơn. Khi đến tham khảo lời khuyên của chuyên gia thẩm mỹ, cô ấy đã đề nghị tôi rửa mặt ít hơn vì chất tẩy rửa chứa cồn khiến làn da trở nên khô ráp, bong tróc và dễ kích ứng.

Ngoài ra, bạn không nên dùng sữa rửa mặt tạo bọt vào ban đêm và uống nhiều nước vào ban ngày" — Christina Draper cho biết.

5 lời khuyên quý hơn vàng bạc từ chuyên gia giúp phụ nữ thay mới làn da sau 10 ngày ngắn ngủi - Ảnh 1
Đừng nên rửa mặt quá nhiều lần, điều này sẽ làm hỏng làn da - Ảnh: Internet

Không tẩy tế bào chết quá nhiều

Melissa Haney, một chuyên gia da liễu khác chia sẻ, trước đây vì thói quen tẩy tế bào chết hàng ngày mà làn da của cô trở nên bong tróc, nứt nẻ và dễ phát ban. Ngay sau đó, Haney đã thay đổi ngay và chỉ thực hiện công đoạn này 1 đến 2 lần trong tuần. 

"Lời khuyên tốt nhất mà tôi muốn gửi đến mọi người là chỉ nên tẩy tế bào chết 1 đến 2 lần mỗi tuần, xen kẽ với một dạng sữa rửa mặt nhẹ nhàng hơn. Điều này sẽ nhanh chóng thay mới làn da đầy khuyết điểm" — Melissa Haney.

Chỉ sử dụng mỹ phẩm cần thiết

Chăm sóc da đang là xu hướng và nhiều phụ nữ hiện nay thường mắc phải sai lầm là sử dụng càng nhiều mỹ phẩm thì làn da sẽ càng khỏe đẹp.

Trên thực tế, đắp lên mặt nhiều lớp kem, gel, dung dịch sẽ làm tắc nghẽn các tuyến bã nhờn gây ra mụn, viêm khiến làn da trông tệ hơn.

Tara Gonzalez chia sẻ: "Khi tôi bắt đầu giảm bớt lượng mỹ phẩm, đồng thời chỉ sử dụng các sản phẩm cần thiết nhất, làn da đã bắt đầu khởi sắc".

5 lời khuyên quý hơn vàng bạc từ chuyên gia giúp phụ nữ thay mới làn da sau 10 ngày ngắn ngủi - Ảnh 2
Bỏ ngay suy nghĩ sai lầm là càng dùng nhiều mỹ phẩm, làn da sẽ càng khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Chống lão hóa từ sớm bằng thành phần tự nhiên

Chuyên gia Jennifer Lance đưa ra lời khuyên, phụ nữ nên bắt đầu nghĩ đến việc ngăn ngừa lão hóa, chống lại các dấu hiệu của tuổi tác từ những năm 20 tuổi. 

"Không cần sử dụng đến các dạng mỹ phẩm ngừa lão hóa đắt tiền, bạn có thể áp dụng các thành phần tự nhiên như tinh dầu ngay tại nhà. Đặc biệt, mật ong là một gợi ý tuyệt vời vì chúng là loại kháng khuẩn mạnh mẽ giúp điều trị mụn trứng cá, đồng thời còn giữ ẩm và ức chế quá trình oxy hóa tế bào hiệu nghiệm" - Jennifer Lance nói.

5 lời khuyên quý hơn vàng bạc từ chuyên gia giúp phụ nữ thay mới làn da sau 10 ngày ngắn ngủi - Ảnh 3
Theo lời khuyên từ các chuyên gia, phụ nữ nên ngăn ngừa lão hóa từ sớm. Mật ong là nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời để duy trì làn da tươi trẻ ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Xịt khoáng thường xuyên 

Hydrat từ bên trong lẫn bên ngoài là bí quyết cơ bản giúp làn da luôn mềm mại dù phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt.

Để đạt được hiệu quả cao, bên cạnh việc uống nước đầy đủ, các chuyên gia khuyên bạn nên chăm chỉ sử dụng xịt khoáng. Đặc biệt là vào mùa đông, làn da sẽ cần cấp ẩm thường xuyên hơn. Cứ vài giờ, bạn hãy xịt khoáng lên khuôn mặt một lần, điều này sẽ giúp làn da dẻo dai, ngậm nước hơn.

Ghi chép ngay 5 lời khuyên bổ ích này từ các chuyên gia và áp dụng theo, làn da của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn sau thời gian ngắn.

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