Hãy ghi nhớ những lời khuyên này từ chuyên gia để bảo vệ làn da luôn mềm mịn, trắng hồng suốt mùa đông khắc nghiệt

Chăm sóc da 19/10/2018 10:43

Vào mùa đông, không khí hanh hao, nhiệt độ hạ thấp dễ khiến làn da bị khô, nặng hơn là nứt nẻ, bong tróc. Để ngăn ngừa tối đa các vấn đề này, bạn nhất định phải thuộc lòng những lời khuyên sau đây từ chuyên gia Debra Jaliman.

Theo Byrdie, trên thực tế, vào mùa đông, làn da gặp phải nhiều vấn đề hơn vì độ ẩm và nhiệt độ hạ thấp. Khi không khí bắt đầu se lạnh, cơ thể sẽ cố gắng giữ nhiệt bằng cách thu hẹp các mạch máu, kết quả là các vấn đề như khô ráp, bong tróc và nứt nẻ xuất hiện. 

Để ứng phó với những tình trạng trên, bác sĩ da liễu Debra Jaliman tại Trường Y khoa Icahn, Bệnh viện Mount Sinai (New York) đã đưa ra các lời khuyên cực kỳ bổ ích. 

Làm sạch mà không làm khô da

Đầu tiên, bạn cần rửa mặt bằng chất tẩy rửa chứa thành phần dưỡng ẩm tự nhiên. Điều này vừa đảm bảo làn da sạch sẽ vừa ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt độ ẩm, dẫn đến việc khô nứt. 

Hãy ghi nhớ những lời khuyên này từ chuyên gia để bảo vệ làn da luôn mềm mịn, trắng hồng suốt mùa đông khắc nghiệt - Ảnh 1
Hãy bắt đầu một ngày mới vào mùa đông bằng việc làm sạch làn da với chất tẩy rửa chiết xuất từ thành phần dưỡng ẩm, đặc biệt là tinh dầu tự nhiên - Ảnh: Internet

Sử dụng mặt nạ cấp ẩm chuyên sâu

Mặt nạ giấy là lựa chọn hoàn hảo vì chúng chứa các thành phần trẻ hóa thực sự thấm sâu vào bên trong lớp hạ bì của làn da.

Bác sĩ Jaliman chia sẻ, đây là lý do khiến cô ấy sử dụng sản phẩm dưỡng da tiện lợi, bổ dưỡng này ngay sau khi bước ra khỏi phòng tắm. 

"Bạn có thể chọn những loại mặt nạ tự nhiên chứa bơ hạt mỡ, quả bơ và dầu mơ vì 3 thành phần này đều có nồng độ cao vitamin bổ dưỡng và axit béo rất tốt cho da mặt" - Chuyên gia da liễu Jaliman chia sẻ.

Hãy ghi nhớ những lời khuyên này từ chuyên gia để bảo vệ làn da luôn mềm mịn, trắng hồng suốt mùa đông khắc nghiệt - Ảnh 2
Mặt nạ giấy với thành phần từ bơ hạt mỡ, quả bơ và dầu mơ cực kỳ tốt để dưỡng da vào mùa đông se lạnh - Ảnh: Internet

Dưỡng ẩm, dưỡng ẩm và dưỡng ẩm

Độ ẩm chính là bí mật để bạn sở hữu làn da mềm mịn, căng mướt dù nhiệt độ có lạnh lẽo, khô hanh đến mấy. Tất cả các bác sĩ da liễu đề nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ ẩm khi thời tiết thay đổi.

Ngoài ra, các chuyên gia còn khuyên rằng, ngoài độ ẩm, phụ nữ nên thêm axit béo vì loại chất này tạo thành một hàng rào bảo vệ da tuyệt vời.

Đừng quên kem chống nắng

Ava Shamban,người sáng lập Skin Five cho biết: “Ngay cả khi trời không nắng, bạn bắt buộc vẫn phải sử dụng các loại kem chứa SPF. Bản thân tôi áp dụng nhiều kem chống nắng vào mùa đông bao gồm trên tay, cổ và mặt".

Tiến sĩ Robinson khuyên nên dùng loại kem chứa vitamin E và photolyase - loại enzyme hoạt động phục hồi làn da nhanh chóng.

Áp dụng huyết thanh chống oxy hóa

"Chất chống oxy hóa giống như bình chữa cháy cho tình trạng viêm da bởi các gốc tự do" - Tiến sĩ Zeichner chia sẻ. 

Theo nghiên cứu, chất chống oxy hóa còn có tác dụng dưỡng trắng da bằng cách ngăn chặn sự sản xuất sắc tố bất thường. Huyết thanh giàu chất chống oxy hóa, vitamin C đã được chứng minh là làm tăng sản xuất collagen và elastin chịu trách nhiệm về độ săn chắc, đàn hồi của làn da.

Hãy ghi nhớ những lời khuyên này từ chuyên gia để bảo vệ làn da luôn mềm mịn, trắng hồng suốt mùa đông khắc nghiệt - Ảnh 3
Huyết thanh giàu chất chống oxy hóa, vitamin C sẽ giúp bạn bảo vệ làn da suốt mùa đông se lạnh - Ảnh: Internet

Luôn mang theo son dưỡng môi

Hầu như tất cả mọi người đều mắc phải tình trạng đôi môi nứt nẻ, bong tróc trong mùa đông. Nhưng nếu thường xuyên cấp thêm độ ẩm, bạn sẽ không gặp phải điều này.

Tiến sĩ Jaliman khuyên phụ nữ nên chăm sóc đôi môi bằng cách luôn mang theo son dưỡng tự nhiên hoặc bất kỳ loại dầu dưỡng nào.

Hãy ghi nhớ những lời khuyên này từ chuyên gia để bảo vệ làn da luôn mềm mịn, trắng hồng suốt mùa đông khắc nghiệt - Ảnh 4
Luôn mang theo son dưỡng hoặc bất kỳ loại dầu dưỡng ẩm nào vào mùa đông để đôi môi luôn căng hồng, mềm mịn - Ảnh: Internet

Với những lời khuyên tuyệt vời từ chuyên gia da liễu trên, bạn sẽ bảo vệ được làn da căng mịn, hồng hào suốt mùa đông lạnh lẽo, khắc nghiệt.

Trộn ngay viên vitamin E theo công thức 'vàng' này rồi kiên trì dùng sau 10 ngày, da mặt căng mịn không một nếp nhăn

Trộn ngay viên vitamin E theo công thức 'vàng' này rồi kiên trì dùng sau 10 ngày, da mặt căng mịn không một nếp nhăn

Boldsky vừa chia sẻ 3 cách sử dụng vitamin E để xóa mờ nếp nhăn trên khuôn mặt, đồng thời trẻ hóa làn da hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   lời khuyên từ bác sĩ da liễu chăm sóc da mùa đông bí quyết bảo vệ làn da

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 15 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 20 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 45 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay