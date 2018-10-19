Hãy ghi nhớ những lời khuyên này từ chuyên gia để bảo vệ làn da luôn mềm mịn, trắng hồng suốt mùa đông khắc nghiệt

Để ứng phó với những tình trạng trên, bác sĩ da liễu Debra Jaliman tại Trường Y khoa Icahn, Bệnh viện Mount Sinai (New York) đã đưa ra các lời khuyên cực kỳ bổ ích.

Theo Byrdie, trên thực tế, vào mùa đông, làn da gặp phải nhiều vấn đề hơn vì độ ẩm và nhiệt độ hạ thấp. Khi không khí bắt đầu se lạnh, cơ thể sẽ cố gắng giữ nhiệt bằng cách thu hẹp các mạch máu, kết quả là các vấn đề như khô ráp, bong tróc và nứt nẻ xuất hiện.

Mặt nạ giấy là lựa chọn hoàn hảo vì chúng chứa các thành phần trẻ hóa thực sự thấm sâu vào bên trong lớp hạ bì của làn da.

Đầu tiên, bạn cần rửa mặt bằng chất tẩy rửa chứa thành phần dưỡng ẩm tự nhiên. Điều này vừa đảm bảo làn da sạch sẽ vừa ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt độ ẩm, dẫn đến việc khô nứt.

Bác sĩ Jaliman chia sẻ, đây là lý do khiến cô ấy sử dụng sản phẩm dưỡng da tiện lợi, bổ dưỡng này ngay sau khi bước ra khỏi phòng tắm.

"Bạn có thể chọn những loại mặt nạ tự nhiên chứa bơ hạt mỡ, quả bơ và dầu mơ vì 3 thành phần này đều có nồng độ cao vitamin bổ dưỡng và axit béo rất tốt cho da mặt" - Chuyên gia da liễu Jaliman chia sẻ.

Mặt nạ giấy với thành phần từ bơ hạt mỡ, quả bơ và dầu mơ cực kỳ tốt để dưỡng da vào mùa đông se lạnh - Ảnh: Internet

Dưỡng ẩm, dưỡng ẩm và dưỡng ẩm

Độ ẩm chính là bí mật để bạn sở hữu làn da mềm mịn, căng mướt dù nhiệt độ có lạnh lẽo, khô hanh đến mấy. Tất cả các bác sĩ da liễu đề nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ ẩm khi thời tiết thay đổi.

Ngoài ra, các chuyên gia còn khuyên rằng, ngoài độ ẩm, phụ nữ nên thêm axit béo vì loại chất này tạo thành một hàng rào bảo vệ da tuyệt vời.

Đừng quên kem chống nắng

Ava Shamban,người sáng lập Skin Five cho biết: “Ngay cả khi trời không nắng, bạn bắt buộc vẫn phải sử dụng các loại kem chứa SPF. Bản thân tôi áp dụng nhiều kem chống nắng vào mùa đông bao gồm trên tay, cổ và mặt".

Tiến sĩ Robinson khuyên nên dùng loại kem chứa vitamin E và photolyase - loại enzyme hoạt động phục hồi làn da nhanh chóng.

Áp dụng huyết thanh chống oxy hóa

"Chất chống oxy hóa giống như bình chữa cháy cho tình trạng viêm da bởi các gốc tự do" - Tiến sĩ Zeichner chia sẻ.

Theo nghiên cứu, chất chống oxy hóa còn có tác dụng dưỡng trắng da bằng cách ngăn chặn sự sản xuất sắc tố bất thường. Huyết thanh giàu chất chống oxy hóa, vitamin C đã được chứng minh là làm tăng sản xuất collagen và elastin chịu trách nhiệm về độ săn chắc, đàn hồi của làn da.

Huyết thanh giàu chất chống oxy hóa, vitamin C sẽ giúp bạn bảo vệ làn da suốt mùa đông se lạnh - Ảnh: Internet

Luôn mang theo son dưỡng môi

Hầu như tất cả mọi người đều mắc phải tình trạng đôi môi nứt nẻ, bong tróc trong mùa đông. Nhưng nếu thường xuyên cấp thêm độ ẩm, bạn sẽ không gặp phải điều này.

Tiến sĩ Jaliman khuyên phụ nữ nên chăm sóc đôi môi bằng cách luôn mang theo son dưỡng tự nhiên hoặc bất kỳ loại dầu dưỡng nào.

Luôn mang theo son dưỡng hoặc bất kỳ loại dầu dưỡng ẩm nào vào mùa đông để đôi môi luôn căng hồng, mềm mịn - Ảnh: Internet

Với những lời khuyên tuyệt vời từ chuyên gia da liễu trên, bạn sẽ bảo vệ được làn da căng mịn, hồng hào suốt mùa đông lạnh lẽo, khắc nghiệt.