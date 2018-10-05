Chuyên gia làm đẹp Hàn Quốc tiết lộ 7 bước chăm sóc buổi tối giúp làn da mềm mịn, căng bóng suốt mùa đông

Chăm sóc da 05/10/2018 15:22

Để sở hữu làn da thủy tinh, mềm mịn và căng mướt đúng chuẩn Hàn Quốc trong suốt mùa đông khắc nghiệt, bạn nên áp dụng quy trình chăm sóc buổi tối sau đây của Byrdie.

Vào thời điểm cuối năm, không khí trở nên khô hanh hơn vì độ ẩm thấp. Điều này ảnh hưởng rất xấu đến làn da và gây ra một số vấn đề như khô ráp, nứt nẻ, lột nhẹ... Nếu không biết cách chăm sóc, bạn sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn đó là kích ứng, lão hóa. 

Với mong muốn giúp phụ nữ bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp suốt mùa thu đông, Byrdie đã tham khảo ý kiến từ chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc - Charlotte Cho. Theo đó, vị chuyên gia này đã đưa ra quy trình bao gồm 7 bước chăm sóc vào buổi tối để nuôi dưỡng làn da trong thời tiết se lạnh, khô hanh.

Tẩy trang bằng tinh dầu

Không phân biệt thời tiết lạnh hay nóng, tẩy trang là bước chăm sóc da cơ bản mà bạn buộc phải làm mỗi ngày. 

Khác với các mùa khác, kiểu thời tiết se lạnh, hanh khô dịp cuối năm yêu cần bạn phải giữ ẩm cho làn da thật tốt. Do đó, chuyên gia Charlotte Cho khuyên mọi người nên ưu tiên dùng các sản phẩm làm sạch, loại bỏ makeup bằng tinh dầu. 

Chuyên gia làm đẹp Hàn Quốc tiết lộ 7 bước chăm sóc buổi tối giúp làn da mềm mịn, căng bóng suốt mùa đông - Ảnh 1
Luôn như vậy, tẩy trang là bước bắt buộc bạn cần thực hiện mỗi ngày trước khi đi ngủ. Để làn da luôn mềm mịn, hãy dùng tinh dầu để tẩy trang vào mùa thu đông - Ảnh: Internet

Điều trị mụn

Bước này cần thiết nếu bạn gặp phải tình trạng mụn, viêm da. Chuyên gia làm đẹp đến từ Hàn Quốc khuyên bạn nên dùng miếng dán mụn, miếng đệm nhỏ để điều trị mụn tiên lợi hơn. Ngoài ra, chọn các sản phẩm giàu axit, kháng khuẩn để làm se và ngăn ngừa mụn lây lan. 

Nếu dùng các sản phẩm tự nhiên, hãy chắc chắn bạn thoa chúng lên các nốt mụn bằng bông tăm.

Mặt nạ vitamin 

Buổi tối là thời điểm tuyệt vời để nạp vào các dưỡng chất, vitamin cho làn da. Các loại vitamin như E, C và niacinamide sẽ phục hồi nhanh chóng hư tổn xảy ra trên da sau suốt một ngày tiếp xúc với môi trường. Nếu đi ngủ khi đã cung cấp đầy đủ dưỡng chất, bạn chắc chắn sẽ thức dậy với làn da sáng mịn, mềm mại.

Chuyên gia làm đẹp Hàn Quốc tiết lộ 7 bước chăm sóc buổi tối giúp làn da mềm mịn, căng bóng suốt mùa đông - Ảnh 2
Vào mùa lạnh, làn da rất cần cấp thêm dưỡng chất để chống lại môi trường khắc nghiệt - Ảnh: Internet

Toner 

Sau khi đắp mặt nạ chứa các vitamin cần thiết, bạn cần rửa sạch da bằng nước mát. Bước này sẽ làm sạch luôn lượng dầu tự nhiên, điều này không tốt cho da vào mùa lạnh. Do đó, bước tiếp theo cần thực hiện là thoa toner để cân bằng lại độ ẩm, độ pH. 

Chuyên gia Charlotte Cho khuyến khích phụ nữ dùng toner chiết xuất từ thực vật vào mùa thu đông.

Essence

Loại dung dịch này chứa các thành phần lên men tự nhiên, cung cấp cho bạn làn da  hoàn hảo hơn. Với một ngày dài tiếp xúc với môi trường, khí hậu khắc nghiệt, essence sẽ giúp làn da lấy lại độ ẩm cần thiết nhanh chóng hơn.

Essence luôn cần thiết dù thời tiết hanh khô hay ẩm ướt - Ảnh: Internet

Kem dưỡng ẩm

Ngay cả khi đã cân bằng và phục hồi lại độ ẩm trên da bằng toner và essence, bạn vẫn phải sử dụng kem dưỡng mỗi đêm. Các chất trong sản phẩm dưỡng da sẽ ngăn ngừa viêm tĩnh mạch, ngăn chặn mụn và tái tạo làn da mới trong đêm.

Mặt nạ ngủ môi

Đừng chỉ chăm chú vào khuôn mặt mà quên đi đôi môi, vùng da dễ bị khô và nứt nẻ nhất khi nhiệt độ hạ thấp. Sau khi tẩy trang, bạn nên tẩy tế bào chết nhẹ cho vùng này. Và sau khi đã hoàn thành các công đoạn dưỡng da, hãy thoa mặt nạ ngủ hoặc kem dưỡng qua đêm cho đôi môi. Chăm chỉ làm điều này mỗi đêm, đôi môi sẽ mềm mại, căng bóng bất chấp thời tiết.

Chuyên gia làm đẹp Hàn Quốc tiết lộ 7 bước chăm sóc buổi tối giúp làn da mềm mịn, căng bóng suốt mùa đông - Ảnh 3
Mặt nạ ngủ giúp đôi môi tái tạo tốt hơn vào ban đêm và sẽ mềm mịn vào sáng hôm sau - Ảnh: Internet

Chăm chỉ áp dụng quy trình chăm sóc khoa học từ chuyên gia làm đẹp Charlotte Cho mỗi tối, làn da sẽ luôn mềm mịn, hoàn hảo mà không gặp phải tình trạng khô nứt do thời tiết khô hanh dịp cuối năm.

 

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