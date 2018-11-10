Đau đầu vì việc dưỡng ẩm cho da dầu vào mùa đông: 'Thần dược' tự nhiên này là lựa chọn số 1

Nếu sở hữu làn da dầu nhờn và đang gặp khó khăn trong việc dưỡng ẩm vào mùa đông, hãy tham khảo ngay các phương pháp từ nha đam sau đây.

Đôi khi lỗ chân lông sẽ tiết ra nhiều dầu tự nhiên hơn làm cho da trở nên nhờn rít. Làn da nhờn cũng dễ bị mụn vì tất cả các tạp chất có thể tích tụ trong lỗ chân lông. Hơn nữa, da nhờn thường có xu hướng làm trôi mỹ phẩm trang điểm nhanh hơn. Trong trường hợp này, các sản phẩm như toner, nước hoa hồng có thể làm giảm đi phần nào lượng dầu nhờn tiết ra. Nhưng chúng vẫn chứa một số loại hóa chất mà nếu sử dụng trên lâu dài có thể không tốt cho làn da.

Vì vậy, điều quan trọng để kiểm soát việc sản xuất dầu nhờn là nên ưu tiên các biện pháp tự nhiên hơn là sử dụng sản phẩm làm sẵn. Nha đam là nguyên liệu có khả năng dưỡng ẩm cho da nhờn tuyệt vời - Ảnh: Internet Gel nha đam đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm chăm sóc da vì tính chất nhẹ nhàng. Loại nguyên liệu này có đặc tính làm se giúp hấp thu dầu dư thừa khiến da bạn trông ít dầu hơn. Các đặc tính chống viêm của nguyên liệu này giúp điều trị bất kỳ loại mụn hay viêm da nào. Vì vậy, Boldsky đã gợi ý đến bạn một số loại mặt nạ cấp ẩm cho da nhờn bằng nha đam sau đây.

Nha đam và mật ong Mật ong có tính chất giữ ẩm, kết hợp với nha đam sẽ hấp thu dầu thừa trên da nhờn nhưng không làm khô - Ảnh: Internet Đầu tiên, thêm 1 muỗng canh gel nha đam và 1 muỗng canh mật ong vào chiếc bát. Dùng muỗng trộn đều rồi thoa lên khuôn mặt sạch sẽ, để trong khoảng 20 - 30 phút. Sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước ấm và lau khô. Bạn có thể làm theo điều này 2 - 3 lần mỗi tuần. Nha đam và chanh Đặc tính làm se của chanh giúp đóng các lỗ chân lông, do đó kiểm soát việc sản xuất dầu trên da - Ảnh: Internet Tất cả những gì bạn cần làm là trộn lẫn gel nha đam và nước cốt chanh theo tỉ lệ đồng đều. Áp dụng hỗn hợp thu được lên khuôn mặt, để trong 15 - 20 phút. Cuối cùng, loại bỏ mặt nạ bằng cách sử dụng nước mát. Ngoài ra, hãy làm điều này mỗi ngày để đạt được kết quả nhanh hơn. Nha đam và dưa leo Gọt sạch vỏ dưa leo, ép lấy nước cho ra chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thêm 2 muỗng canh gel nha đam vào rồi trộn đều và thoa lên mặt. Rửa kỹ bằng nước mát sau 15 phút. Dưa leo có đặc tính làm mát, kết hợp cùng nha đam giúp làm dịu da và giữ ẩm tự nhiên - Ảnh: Internet Nha đam và bột yến mạch Công thức này có thể được sử dụng để tẩy tế bào chết. Đầu tiên, ngâm 2 muỗng canh bột yến mạch trong nước. Sau khi chúng mềm, thêm 1 muỗng canh gel nha đam vào rồi trộn đều. Áp dụng hỗn hợp này lên khuôn mặt, nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn. Rửa sạch bằng nước sạch sau đó. Bột yến mạch và nha đam giúp loại bỏ lượng dầu dư thừa ra khỏi da bằng cách làm sạch sâu lỗ chân lông - Ảnh: Internet Các công thức mặt nạ từ nha đam trên sẽ hạn chế lượng dầu dư thừa nhưng vẫn đảm bảo giữ độ ẩm tự nhiên cho làn da luôn mịn màng.

Cắt đôi quả chanh mát xa mặt theo cách này, tẩy sạch bụi bẩn, cặn bã giúp da dầu nhờn trắng mịn, không nổi mụn Nguồn dưỡng chất trong chanh tươi mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da như làm sạch sâu, xóa mờ thâm nám, chữa lành vết cháy nắng... Do đó, tận dụng loại quả này để làm đẹp, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền.

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