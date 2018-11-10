'Bỏ túi' 5 mặt nạ dưỡng ẩm này, làn da sẽ luôn căng mướt, trắng mịn suốt mùa đông mà chẳng cần toner đắt tiền

Boldsky vừa chia sẻ 5 công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên có khả năng giữ ẩm tuyệt vời giúp làn da luôn mềm mịn, căng mướt suốt mùa đông.

Đã đến lúc bạn quan tâm hơn đến độ ẩm vì da của chúng ta dễ bị tổn thương hơn trong khí hậu se lạnh, hanh khô. Không khí của mùa đông vốn có độ ẩm thấp, chúng làm cho da bị bong tróc, nổi mảng đỏ và nứt nẻ. Do đó, bạn cần thực hiện các biện pháp phù hợp vào đúng thời điểm để bảo vệ làn da của chính mình. Tất nhiên, sử dụng chất giữ ẩm có thể ngăn ngừa da khô ở mức độ nào đó, nhưng nếu muốn thoát khỏi vấn đề này, bạn có thể sử dụng một số biện pháp tự nhiên.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý đến bạn một số mặt nạ dưỡng ẩm tốt nhất để tránh làm khô da mặt vào mùa đông. Mặt nạ mật ong và sữa tươi Tất cả những gì bạn cần là trộn đều 2 muỗng canh mật ong và 5 muỗng canh sữa tươi. Tiếp đó, áp dụng điều này trên da mặt, nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn trong khoảng 3 - 5 phút. Giữ trong 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Mặt nạ mật ong và sữa tươi giữ ẩm, dưỡng trắng da hiệu quả vào mùa đông - Ảnh: Internet Mặt nạ chuối chín Đầu tiên, lấy nửa quả chuối chín nghiền mịn. Thêm 1 muỗng canh sữa chua và 1 muỗng canh mật ong vào rồi trộn đều lên. Rửa mặt và thoa đều hỗn hợp thu được lên. Để yên trong 20 phút, rửa sạch bằng nước mát. Bạn có thể sử dụng mặt nạ này ít nhất 2 - 3 lần mỗi tuần để nhận được hiệu quả tốt nhất. Chuối được biết đến với tính chất dưỡng ẩm tự nhiên giúp nuôi dưỡng sâu sắc làn da trong mùa đông - Ảnh: Internet Mặt nạ bột yến mạch Lấy 2 muỗng canh bột yến mạch trộn đều với 1 muỗng canh sữa chua và 1 muỗng canh mật ong. Trộn tất cả các thành phần, thoa chúng lên khuôn mặt khoảng 10 phút phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát. Bạn có thể làm điều này 2 lần trong mỗi tuần để có kết quả tốt nhất. Mặt nạ này là phương thuốc tốt nhất nếu làn da của bạn bị bong tróc trong mùa đông, vì mật ong và bột yến mạch đều giàu đặc tính trẻ hóa và cấp ẩm - Ảnh: Internet Mặt nạ chanh và dâu tây Dâu tây khi kết hợp với nước cốt chanh sẽ tạo ra hỗn hợp hoạt động tốt trên da nổi mảng đỏ. Axit salicylic trong loại quả mọng nước này giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và bất kỳ loại viêm da nào - Ảnh: Internet Bạn sẽ cần 3 quả dâu tây tươi, 1 muỗng canh mật ong và 2 muỗng canh nước cốt chanh. Cho tất cả những nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra bát. Thoa đều hỗn hợp này lên khuôn mặt sạch sẽ trong khoảng 30 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm. Mặt nạ bơ, mật ong và trứng Trong chiếc bát, thêm 2 muỗng canh bơ chín, 2 muỗng canh mật ong và một muỗng canh lòng đỏ trứng. Pha trộn tất cả các thành phần này đến khi chúng hòa quyện vào nhau thì thoa lên da mặt và cổ. Để yên trong 30 - 40 phút, sau đó, rửa sạch bằng nước mát. Cùng với dưỡng ẩm, mặt nạ này còn giúp điều trị bất kỳ loại nhược điểm nào trên da - Ảnh: Internet Đắp một trong những gói mặt nạ tự nhiên này khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần, làn da sẽ luôn đủ độ ẩm, không bao giờ gặp phải tình trạng bong tróc, kho nứt vào mùa đông.

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