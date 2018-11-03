Công thức son dưỡng ẩm tự nhiên của Health chính là giải pháp tuyệt vời giúp bạn đối phó với vấn đề môi khô nứt, bong tróc vào mùa đông.
- Bác sĩ khẳng định: Không phải loại son dưỡng nào cũng tốt, nếu chọn sai thì còn khiến môi khô hơn
- Dùng dầu dừa làm son dưỡng theo cách này, trời lạnh hay hanh khô cỡ nào môi vẫn mềm mịn, căng hồng
Nếu dễ bị khô và nứt nẻ môi, dưỡng ẩm là phương pháp duy nhất để giải quyết tình trạng này. Nếu bạn ngó lơ và cứ để mặc tình trạng thiếu độ ẩm, đôi môi không chỉ khô mà còn nứt ra, thậm chí là rỉ máu và lở loét sau đó cực kỳ nguy hiểm.
Phần lớn sản phẩm son dưỡng ẩm trên thị trường hiện nay chỉ hoạt động trên môi khoảng 20 - 40 phút, ngay sau đó, chúng hút thêm nước và khiến tình trạng ngày càng tệ hại hơn. Chính vì vậy mà các phương pháp tự nhiên nên được ưu tiên hàng đầu vì hiệu quả mà không chứa hóa chất hay sillicon chỉ có tác dụng tức thì.
Bây giờ, hãy tham khảo ngay công thức làm son dưỡng môi từ vitamin E, tinh dầu, bơ hạt mỡ và sáp ong dưới đây. Công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp thỏa đáng.
Kem dưỡng ẩm môi mùa đông
Nguyên liệu cần có:
- Vitamin E
- Tinh dầu tự nhiên
- Bơ hạt mỡ
- Sáp ong
Cách thực hiện:
Đầu tiên, cho sáp ong và bơ hạt mỡ vào bát, dùng muỗng cố gắng nghiền mịn và trộn đều chúng với nhau. Cho bát vào nồi đun cách thủy hoặc đun trực tiếp đều được.
Khi hỗn hợp đã tan chảy hoàn toàn, thêm vitamin E, tinh dầu đã chuẩn bị vào rồi khuấy đều. Đổ tất cả ra lọ thủy tinh nhỏ, giữ đến khi khô và đông cứng lại. Cuối cùng, bạn đã có ngay lọ son dưỡng ẩm môi tự nhiên hiệu quả và an toàn.
Bạn có thể thêm bất kỳ loại tinh dầu tự nhiên nào tùy thuộc vào sở thích, có thể là hoa oải hương, cam hoặc bưởi.
Không chỉ dưỡng ẩm vào mùa đông, hỗn hợp này chứa vitamin E, tinh dầu, sáp ong và bơ hạt mỡ, những nguyên liệu tự nhiên vô cùng tốt cho da. Chúng hỗ trợ ngăn ngừa môi thâm xỉn khi sử dụng nhiều son, đồng thời tăng cường tái tạo tế bào hạn chế tình trạng xuất hiện đường vân.
Lưu ý rằng, nếu mong muốn lọ son dưỡng này có màu, bạn có thể thêm tinh dầu gấc, nước ép củ dền đỏ, nước ép cà rốt... Đây là cách vô cùng tuyệt vời để vừa dưỡng ẩm vừa làm tăng vẻ đẹp cho đôi môi.
Sử dụng lọ son dưỡng từ tự nhiên này thường xuyên sẽ mang đến cho bạn đôi môi căng hồng, mềm mại vô cùng quyến rũ.