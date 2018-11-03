Mỗi khi đông về là môi khô nứt, rỉ máu không thể thoa son, hãy dùng ngay lọ kem dưỡng ẩm 'thần thánh' này

Chăm sóc da 03/11/2018 11:00

Công thức son dưỡng ẩm tự nhiên của Health chính là giải pháp tuyệt vời giúp bạn đối phó với vấn đề môi khô nứt, bong tróc vào mùa đông.

Nếu dễ bị khô và nứt nẻ môi, dưỡng ẩm là phương pháp duy nhất để giải quyết tình trạng này. Nếu bạn ngó lơ và cứ để mặc tình trạng thiếu độ ẩm, đôi môi không chỉ khô mà còn nứt ra, thậm chí là rỉ máu và lở loét sau đó cực kỳ nguy hiểm. 

Phần lớn sản phẩm son dưỡng ẩm trên thị trường hiện nay chỉ hoạt động trên môi khoảng 20 - 40 phút, ngay sau đó, chúng hút thêm nước và khiến tình trạng ngày càng tệ hại hơn. Chính vì vậy mà các phương pháp tự nhiên nên được ưu tiên hàng đầu vì hiệu quả mà không chứa hóa chất hay sillicon chỉ có tác dụng tức thì.

Mỗi khi đông về là môi khô nứt, rỉ máu không thể thoa son, hãy dùng ngay lọ kem dưỡng ẩm 'thần thánh' này - Ảnh 1
Kem hoặc son dưỡng môi tự nhiên luôn được các chuyên gia khuyến khích mọi người sử dụng để hạn chế tình trạng khô nứt - Ảnh: Internet

Bây giờ, hãy tham khảo ngay công thức làm son dưỡng môi từ vitamin E, tinh dầu, bơ hạt mỡ và sáp ong dưới đây. Công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp thỏa đáng.

Kem dưỡng ẩm môi mùa đông

Nguyên liệu cần có:

- Vitamin E

- Tinh dầu tự nhiên

- Bơ hạt mỡ

- Sáp ong

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cho sáp ong và bơ hạt mỡ vào bát, dùng muỗng cố gắng nghiền mịn và trộn đều chúng với nhau. Cho bát vào nồi đun cách thủy hoặc đun trực tiếp đều được. 

Khi hỗn hợp đã tan chảy hoàn toàn, thêm vitamin E, tinh dầu đã chuẩn bị vào rồi khuấy đều. Đổ tất cả ra lọ thủy tinh nhỏ, giữ đến khi khô và đông cứng lại. Cuối cùng, bạn đã có ngay lọ son dưỡng ẩm môi tự nhiên hiệu quả và an toàn.

Mỗi khi đông về là môi khô nứt, rỉ máu không thể thoa son, hãy dùng ngay lọ kem dưỡng ẩm 'thần thánh' này - Ảnh 2
Hỗn hợp son dưỡng môi tự nhiên này rất dễ thực hiện với các nguyên liệu quen thuộc, rẻ tiền - Ảnh: Internet
Mỗi khi đông về là môi khô nứt, rỉ máu không thể thoa son, hãy dùng ngay lọ kem dưỡng ẩm 'thần thánh' này - Ảnh 3
Hỗn hợp son dưỡng môi sau khi nguội sẽ đông cứng và có màu sắc vàng ươm rất đẹp mắt - Ảnh: Internet

Bạn có thể thêm bất kỳ loại tinh dầu tự nhiên nào tùy thuộc vào sở thích, có thể là hoa oải hương, cam hoặc bưởi. 

Mỗi khi đông về là môi khô nứt, rỉ máu không thể thoa son, hãy dùng ngay lọ kem dưỡng ẩm 'thần thánh' này - Ảnh 4
Bạn có thể thoa hỗn hợp dưỡng ẩm này lên môi trước khoảng 3 phút rồi thoa son màu lên. Điều này hạn chế tối đa tình trạng khô và thâm môi - Ảnh: Internet

Không chỉ dưỡng ẩm vào mùa đông, hỗn hợp này chứa vitamin E, tinh dầu, sáp ong và bơ hạt mỡ, những nguyên liệu tự nhiên vô cùng tốt cho da. Chúng hỗ trợ ngăn ngừa môi thâm xỉn khi sử dụng nhiều son, đồng thời tăng cường tái tạo tế bào hạn chế tình trạng xuất hiện đường vân. 

Lưu ý rằng, nếu mong muốn lọ son dưỡng này có màu, bạn có thể thêm tinh dầu gấc, nước ép củ dền đỏ, nước ép cà rốt... Đây là cách vô cùng tuyệt vời để vừa dưỡng ẩm vừa làm tăng vẻ đẹp cho đôi môi. 

Sử dụng lọ son dưỡng từ tự nhiên này thường xuyên sẽ mang đến cho bạn đôi môi căng hồng, mềm mại vô cùng quyến rũ.  

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