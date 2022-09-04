Tất tần tật công dụng làm đẹp của bột yến mạch mà bạn không ngờ tới

5 tác dụng làm đẹp của bột yến mạch giúp da khỏe và trắng sáng hơn, thử ngay tại nhà nhé!
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Chữa da dị ứng và mẩn đỏ
Chất avenanthramide trong bột yến mạch là chất chống viêm nhiễm tự nhiên và làm lành các vết thương. Chúng cũng được dùng để chữa trị chứng ngứa, khô da. Bạn có thể cho bột yến mạch vào trong nước tắm (nước ấm) hoặc sử dụng lotion có chứa chiết xuất từ yến mạch để dưỡng da.
Ngăn ngừa mụn hiệu quả
Bột yến mạch có khả năng điều tiết dầu và thổi bay những nốt mụn hiệu quả. Với khả năng làm sạch sâu, tẩy da chết và nuôi dưỡng da hiệu quả, bột yến mạch giúp đả thông lỗ chân lông bị bít tắc, trả lại làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.
Dưỡng trắng da
Bên cạnh khả năng trị mụn, đắp mặt nạ bằng bột yến mạch cũng sẽ giúp cho da trắng hơn.
Để làm mặt nạ dưỡng trắng bằng bột yến mạch, mọi người có thể pha hỗn hợp theo công thức: 2 thìa bột yến mạch, 2 thìa sữa chua không đường, 1 thìa mật ong và lòng trắng trứng (đã được đánh tơi). Lưu ý: nên hòa bột yến mạch vào 1/3 cốc nước ấm trước rồi đợi cho đến khi bột nở ra thì chúng ta mới trộn với các nguyên liệu còn lại.
Cũng giống như các loại mặt nạ khác, khi đắp mặt nạ bột yến mạch chỉ nên đắp từ 15 đến 20 phút và thực hiện từ 1 đến 2 lần 1 tuần.
Chống lão hóa
Yến mạch có chứa chất saponin, đây là một chất có tác dụng chống lão hóa và làm mịn da rất hiệu quả. Ăn yến mạch hàng ngày vào mỗi buổi sáng hoặc dùng mặt nạ yến mạch tự làm vừa lành tính và vừa có tác dụng bồi bổ sức khỏe, cải thiện làn da, giúp cho da đẹp hơn, hạn chế lão hóa nhờ chất chống oxy hóa dồi dào có chứa trong yến mạch.
Tẩy da chết hiệu quả
Dùng bôt yến mạch thay cho mỹ phẩm tẩy da chết là biện pháp an toàn và mang lại hiệu quả. Trên thực tế các chuyên gia làm đẹp trên thế giới đã sử dụng hỗn hợp mật ong với bột yến mạch để tạo thành hỗn hợp tẩy da chết hiệu quả.