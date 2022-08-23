Tạm biệt nổi ái ngại vì đôi môi sẫm màu bằng cách chăm sóc dễ dàng từ các nguyên liệu bạn có thể tìm thấy trong nhà bếp

Làm đẹp 23/08/2022 12:39

Bạn đang thắc mắc tại sao đôi môi của mình bỗng nhiên không còn hồng hào như xưa và ngày một thâm đi? Đừng lo lắng, bạn không đơn độc. Trừ khi là do di truyền, còn lại nguyên nhân có thể do một số yếu tố sức khỏe, chế độ ăn uống và lối sống có thể khiến môi bạn bị thâm. 

Tạm biệt nổi ái ngại vì đôi môi sẫm màu bằng cách chăm sóc dễ dàng từ các nguyên liệu bạn có thể tìm thấy trong nhà bếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn hút thuốc, bạn có thể có đôi môi sẫm màu hơn những người không hút thuốc. Đôi khi, mỹ phẩm cũng có thể có các chất hóa học có thể làm cho đôi môi của bạn bị thâm. Sự thiếu hụt vitamin cũng có thể dẫn đến sự đổi màu của môi. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và ăn nhiều trái cây và rau quả giàu Vitamin C để loại bỏ môi thâm. Cũng nên kiểm tra chất lượng nước tại nhà. Nếu nước máy của bạn được khử trùng bằng clo, nó cũng có thể khiến bạn có đôi môi sẫm màu hơn. 

Làn da trên đôi môi của bạn cũng nhạy cảm gấp ba lần, do đó chúng cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Một trong những cách tốt nhất để chăm sóc đôi môi của bạn là tận dụng các siêu phẩm từ nhà bếp. 

Tạm biệt nổi ái ngại vì đôi môi sẫm màu bằng cách chăm sóc dễ dàng từ các nguyên liệu bạn có thể tìm thấy trong nhà bếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số biện pháp tự nhiên tại nhà để loại bỏ môi thâm

1. Chanh

Tạm biệt nổi ái ngại vì đôi môi sẫm màu bằng cách chăm sóc dễ dàng từ các nguyên liệu bạn có thể tìm thấy trong nhà bếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chanh có đặc tính tẩy trắng và tẩy tế bào chết tự nhiên. Bạn có thể vắt nửa quả chanh và lấy nước cốt thoa trực tiếp lên môi hàng ngày hoặc cũng có thể lấy một lát chanh mỏng, rắc một chút đường lên trên rồi thoa lên môi. Nó sẽ tẩy tế bào chết cho làn da tươi mới hơn. Sử dụng biện pháp khắc phục này hàng ngày trong vài tuần để đảm bảo đôi môi hoàn hảo. Axit trong chanh cũng giúp loại bỏ thâm đen và mang lại màu môi ban đầu. 

2. Dầu ô liu

Tạm biệt nổi ái ngại vì đôi môi sẫm màu bằng cách chăm sóc dễ dàng từ các nguyên liệu bạn có thể tìm thấy trong nhà bếp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể đã biết về lợi ích của dầu ô liu đối với sức khỏe, làn da và mái tóc của bạn, nhưng bạn có biết rằng nó cũng có thể mang lại cho bạn đôi môi hồng hào và dưỡng ẩm cho chúng không? 

Chuẩn bị hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên bằng cách trộn nửa thìa cà phê đường và vài giọt dầu ô liu nguyên chất. Chà môi nhẹ nhàng với hỗn hợp này mỗi tuần một lần để có kết quả tốt nhất. Trên thực tế, bạn có thể chỉ sử dụng dầu ô liu để bảo vệ môi khỏi bị khô hoặc nứt nẻ. Sử dụng nó giống như bất kỳ loại son dưỡng môi hoặc kem dưỡng môi nào khác nhé. 

3. Nước hoa hồng

Tạm biệt nổi ái ngại vì đôi môi sẫm màu bằng cách chăm sóc dễ dàng từ các nguyên liệu bạn có thể tìm thấy trong nhà bếp - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nước hoa hồng có một số đặc tính chữa lành, có thể hoạt động tốt để làm dịu và dưỡng ẩm cho đôi môi của bạn. Trộn một giọt nước hoa hồng với một thìa cà phê mật ong và thoa lên môi. Làm điều này hai đến ba lần một ngày. Bạn cũng có thể trộn một thìa bột cánh hoa hồng và một thìa bơ, mật ong hoặc kem sữa và bôi hỗn hợp này lên môi ít nhất hai lần một ngày để có kết quả tốt nhất.

4. Quả lựu 

Tạm biệt nổi ái ngại vì đôi môi sẫm màu bằng cách chăm sóc dễ dàng từ các nguyên liệu bạn có thể tìm thấy trong nhà bếp - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Quả lựu cũng có thể mang lại màu hồng tự nhiên cho đôi môi của bạn. Trộn một thìa nước ép lựu, nước củ dền và nước ép cà rốt với nhau. Sử dụng hỗn hợp trên đôi môi sẫm màu của bạn một lần mỗi ngày để có kết quả tốt nhất. 

Bạn cũng có thể sử dụng một ít sữa và hạt lựu đã nghiền nát để mang lại đôi môi đỏ hồng như xưa. Rất may là không có bất kỳ tác dụng phụ nào được biết đến của bất kỳ biện pháp khắc phục nào trong số này, do đó, bạn có thể sử dụng chúng hàng ngày. 

5. Dầu hạnh nhân

Tạm biệt nổi ái ngại vì đôi môi sẫm màu bằng cách chăm sóc dễ dàng từ các nguyên liệu bạn có thể tìm thấy trong nhà bếp - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Dầu hạnh nhân có thể làm nên điều kỳ diệu trong việc làm cho đôi môi của bạn mềm mại và giúp bạn loại bỏ sắc tố. Thoa dầu lên môi trước khi đi ngủ. Bạn cũng có thể trộn nước cốt chanh với dầu hạnh nhân và thoa để chống thâm môi. Dầu hạnh nhân có đặc tính làm mềm sẽ hỗ trợ làm trẻ hóa làn da. Hơn nữa, với đặc tính chống bong tróc của nó sẽ giúp làm sáng môi, do đó làm giảm bất kỳ vết thâm nào.  

Theo NDTV

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì "công chúa"

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì "công chúa"

Váy xếp tầng là items dành cho các cô nàng "bánh bèo" chính hiệu. Những nàng mỹ nhân Việt cũng không thể bỏ qua sức hút của chiếc váy 'thần thánh" này.

Xem thêm
Từ khóa:   cách khắc phục tình trạng môi thâm cách trị thâm môi bí quyết dưỡng môi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 53 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 1 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới