Tạm biệt nổi ái ngại vì đôi môi sẫm màu bằng cách chăm sóc dễ dàng từ các nguyên liệu bạn có thể tìm thấy trong nhà bếp

Làn da trên đôi môi của bạn cũng nhạy cảm gấp ba lần, do đó chúng cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Một trong những cách tốt nhất để chăm sóc đôi môi của bạn là tận dụng các siêu phẩm từ nhà bếp.

Nếu bạn hút thuốc, bạn có thể có đôi môi sẫm màu hơn những người không hút thuốc. Đôi khi, mỹ phẩm cũng có thể có các chất hóa học có thể làm cho đôi môi của bạn bị thâm. Sự thiếu hụt vitamin cũng có thể dẫn đến sự đổi màu của môi. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và ăn nhiều trái cây và rau quả giàu Vitamin C để loại bỏ môi thâm. Cũng nên kiểm tra chất lượng nước tại nhà. Nếu nước máy của bạn được khử trùng bằng clo, nó cũng có thể khiến bạn có đôi môi sẫm màu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh có đặc tính tẩy trắng và tẩy tế bào chết tự nhiên. Bạn có thể vắt nửa quả chanh và lấy nước cốt thoa trực tiếp lên môi hàng ngày hoặc cũng có thể lấy một lát chanh mỏng, rắc một chút đường lên trên rồi thoa lên môi. Nó sẽ tẩy tế bào chết cho làn da tươi mới hơn. Sử dụng biện pháp khắc phục này hàng ngày trong vài tuần để đảm bảo đôi môi hoàn hảo. Axit trong chanh cũng giúp loại bỏ thâm đen và mang lại màu môi ban đầu.

2. Dầu ô liu

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Bạn có thể đã biết về lợi ích của dầu ô liu đối với sức khỏe, làn da và mái tóc của bạn, nhưng bạn có biết rằng nó cũng có thể mang lại cho bạn đôi môi hồng hào và dưỡng ẩm cho chúng không?

Chuẩn bị hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên bằng cách trộn nửa thìa cà phê đường và vài giọt dầu ô liu nguyên chất. Chà môi nhẹ nhàng với hỗn hợp này mỗi tuần một lần để có kết quả tốt nhất. Trên thực tế, bạn có thể chỉ sử dụng dầu ô liu để bảo vệ môi khỏi bị khô hoặc nứt nẻ. Sử dụng nó giống như bất kỳ loại son dưỡng môi hoặc kem dưỡng môi nào khác nhé.

3. Nước hoa hồng

Ảnh minh họa: Internet

Nước hoa hồng có một số đặc tính chữa lành, có thể hoạt động tốt để làm dịu và dưỡng ẩm cho đôi môi của bạn. Trộn một giọt nước hoa hồng với một thìa cà phê mật ong và thoa lên môi. Làm điều này hai đến ba lần một ngày. Bạn cũng có thể trộn một thìa bột cánh hoa hồng và một thìa bơ, mật ong hoặc kem sữa và bôi hỗn hợp này lên môi ít nhất hai lần một ngày để có kết quả tốt nhất.

4. Quả lựu

Ảnh minh họa: Internet

Quả lựu cũng có thể mang lại màu hồng tự nhiên cho đôi môi của bạn. Trộn một thìa nước ép lựu, nước củ dền và nước ép cà rốt với nhau. Sử dụng hỗn hợp trên đôi môi sẫm màu của bạn một lần mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.

Bạn cũng có thể sử dụng một ít sữa và hạt lựu đã nghiền nát để mang lại đôi môi đỏ hồng như xưa. Rất may là không có bất kỳ tác dụng phụ nào được biết đến của bất kỳ biện pháp khắc phục nào trong số này, do đó, bạn có thể sử dụng chúng hàng ngày.

5. Dầu hạnh nhân

Ảnh minh họa: Internet

Dầu hạnh nhân có thể làm nên điều kỳ diệu trong việc làm cho đôi môi của bạn mềm mại và giúp bạn loại bỏ sắc tố. Thoa dầu lên môi trước khi đi ngủ. Bạn cũng có thể trộn nước cốt chanh với dầu hạnh nhân và thoa để chống thâm môi. Dầu hạnh nhân có đặc tính làm mềm sẽ hỗ trợ làm trẻ hóa làn da. Hơn nữa, với đặc tính chống bong tróc của nó sẽ giúp làm sáng môi, do đó làm giảm bất kỳ vết thâm nào.

Theo NDTV