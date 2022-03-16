Tạm biệt ngay mụn đầu đen cứng đầu chỉ với những thủ thuật đơn giản bạn có thể thực hiện siêu dễ dàng

Trong khi chúng thường xuất hiện nhiều nhất trên mũi, mụn đầu đen cũng có thể xuất hiện trên cánh tay, vai, lưng, ngực và cổ. Một số yếu tố khác có thể làm tăng khả năng phát triển mụn đầu đen, chẳng hạn như sản xuất quá nhiều dầu trong cơ thể, kích thích nang lông khi tế bào da chết không rụng thường xuyên và thay đổi nội tiết tố dẫn đến tăng sản xuất dầu.

Hãy coi mụn đầu đen là một dạng của mụn trứng cá. Chúng là những nốt mụn nhỏ được hình thành do các nang lông bị tắc nghẽn. Tất cả chúng ta đều có lỗ chân lông bị tắc do sự kết hợp của các tế bào da chết, dầu thừa và vi khuẩn. Khi những mảnh vụn này bị đẩy lên bề mặt da, nó sẽ bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí và nhanh chóng chuyển sang màu đen, và kết quả là được gọi là mụn đầu đen.

Dù có cứng đầu thì mụn đầu đen cũng có thể bị loại bỏ. Trong khi có vô số dịch vụ tại tiệm và miếng dán mũi có sẵn trên thị trường để loại bỏ mụn đầu đen, bạn cũng có thể loại bỏ chúng một cách tự nhiên. Dưới đây là một vài cách tẩy tế bào chết tự chế cho mụn đầu đen rẻ hơn và hiệu quả không kém, vì vậy hãy thử những cách này nhé!

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Dầu dừa là siêu thực phẩm dành cho da nhiều mụn đầu đen vì nó có chứa các đặc tính chống viêm và kháng khuẩn giúp giữ cho làn da được làm dịu và mềm mại. Mặt khác, đường là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời, giúp làm thông thoáng các lỗ chân lông bị tắc trên da và loại bỏ các tế bào chết trên da. Khi được sử dụng cùng nhau, các thành phần này sẽ làm sạch da mụn đầu đen và nuôi dưỡng nó.

Cách làm: Để chuẩn bị loại tẩy tế bào chết này, hãy lấy hai thìa cà phê đường và thêm một ít dầu dừa vào đó. Trộn đều hỗn hợp và thoa lên mặt. Chà một lúc và rửa sạch bằng nước lạnh.

2. Tẩy tế bào chết bằng bột yến mạch và sữa chua

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Bột yến mạch và sữa chua chứa nhiều chất dinh dưỡng và khi kết hợp với nhau, chúng tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết tự chế cho mụn đầu đen. Bột yến mạch có đặc tính tuyệt vời này là hấp thụ dầu thừa tích tụ trên mặt, do đó giúp ngăn ngừa mụn đầu đen. Sữa chua nuôi dưỡng và cung cấp độ ẩm cho da một cách tuyệt vời với sự trợ giúp của các enzym probiotic. Một thìa bột vỏ cam cũng được sử dụng trong tẩy tế bào chết này, giúp tiêu diệt vi trùng làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Cách làm: Lấy một thìa cà phê bột yến mạch và thêm một ít sữa chua vào đó. Thêm một thìa cà phê bột vỏ cam vào hỗn hợp này và trộn đều. Mát-xa da mặt thật kỹ và rửa sạch bằng nước lạnh.

3. Chà mật ong nguyên chất

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Như bạn có thể biết, "chất lỏng vàng" tuyệt đẹp này không chỉ tốt cho sức khỏe của bạn mà còn có tác dụng tuyệt vời khi thoa trên da. Mật ong tẩy tế bào chết và cấp nước cho da. Nhưng bạn có biết nó còn giúp loại bỏ mụn đầu đen và mụn đầu trắng trên da không?

Bằng cách tẩy tế bào chết, nuôi dưỡng da và loại bỏ mụn đầu đen, hỗn hợp tẩy tế bào chết tự chế cho mụn đầu đen được chế biến bằng mật ong này là cách hoàn hảo để chăm sóc làn da của bạn.

Cách làm: Cho một thìa cà phê mật ong thô, thêm một thìa cà phê đường và nước cốt chanh. Trộn đều và chà mặt thật kỹ với hỗn hợp. Xả sạch da lại bằng nước lạnh.

4. Tẩy tế bào chết bằng muối và chanh

Tẩy tế bào chết tự chế cho mụn đầu đen này là một hỗn hợp đáng kinh ngạc của vitamin C và muối. Trong khi muối loại bỏ mụn đầu đen dễ dàng, nước cốt chanh tẩy tế bào chết trên da và giúp giải quyết các lỗ chân lông bị tắc và tích tụ quá nhiều dầu trên da.

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Cách làm: Trộn muối và nước cốt chanh với lượng bằng nhau rồi thoa đều lên mặt. Giữ nguyên trong vài phút và rửa sạch bằng nước lạnh.

5. Đậu lăng đỏ và sữa tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết tự chế cho mụn đầu đen này sử dụng đậu lăng đỏ làm thành phần. Đậu lăng đỏ và sữa đều có lợi cho những người có làn da nhạy cảm. Trong khi sữa nuôi dưỡng và cấp ẩm sâu cho da thì đậu lăng đỏ ngăn chặn sự hình thành mụn đầu đen trên mặt.

Cách là: Ngâm đậu lăng đỏ trong nước trong vài giờ và sau đó nghiền nó để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thêm một ít sữa vào hỗn hợp này và xay một lần nữa. Đắp và giữ nguyên trên mặt trong vài phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

6. Đường nâu và dưa chuột

Một chất tẩy tế bào chết tự nhiên tuyệt vời, đường nâu giúp tẩy tế bào chết sâu trên da của bạn, do đó điều trị mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Dưa chuột cung cấp nước cho da và hỗ trợ làn da bị mụn trứng cá. Do đó, hỗn hợp tẩy tế bào chết tự chế này có thể được sử dụng cho cả mụn đầu đen và mụn trứng cá.

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Cách làm: Cho nửa cốc đường nâu, thêm năm thìa cà phê bột dưa chuột. Tùy ý, bạn cũng có thể thêm một ít bột bơ vào hỗn hợp. Xay hỗn hợp và thoa nó lên mặt. Rửa sạch lại bằng nước ấm.

7. Tẩy tế bào chết bằng baking soda và chanh

Baking soda là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên giúp loại bỏ các tế bào da chết, ngăn ngừa mụn đầu đen. Mặt khác, chanh giàu vitamin giúp mở các lỗ chân lông bị tắc và se khít lỗ chân lông, để lại rất ít cơ hội cho mụn đầu đen tìm đường xâm nhập vào da của bạn. Do đó, đây là cách tẩy tế bào chết tự chế cho mụn đầu đen rất hiệu quả.

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Cách làm: Lấy một thìa muối nở và trộn với nửa thìa nước cốt chanh. Đắp hỗn hợp này lên mặt và sau khi khô, hãy rửa sạch bằng nước ấm.

8. Trà xanh

Trong khi trà xanh là một thức uống giải độc tuyệt vời cho cơ thể của bạn, nó cũng là một thành phần giải độc tuyệt vời cho làn da của bạn. Giàu chất chống oxy hóa, trà xanh giữ lại lượng dầu thừa, giúp loại bỏ tạp chất, giảm viêm và làm sạch mụn đầu đen.

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Cách làm: Trộn một thìa lá trà xanh khô với nước để tạo thành hỗn hợp nhuyễn. Đắp hỗn hợp này lên các vùng bị ảnh hưởng trên khuôn mặt của bạn trong 15-20 phút và rửa sạch bằng nước ấm.

9. Bột quế và chanh tẩy tế bào chết

Bột quế giúp se khít lỗ chân lông và cải thiện lưu thông máu. Chanh là nguyên liệu đáng tin cậy mà bạn luôn có thể tin tưởng, sẽ giúp bạn theo nhiều cách! Trong trường hợp này, chanh chống lại mụn đầu đen, mụn đầu trắng và mụn trứng cá nhờ đặc tính kháng khuẩn của nó, do đó giữ cho làn da thông thoáng.

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Cách làm: Trộn hai thìa bột quế với cùng một lượng nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp nhuyễn. Để hỗn hợp tẩy tế bào chết tự chế này trên mặt trong 20 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Theo Be beautiful.in