Tác hại và giải pháp khắc phục da lão hoá, đen sạm do ngồi máy tính quá lâu

Làm đẹp 08/10/2022 07:22

Ánh sáng của màn hình máy tính cũng là nguyên nhân khiến da của chị em nhanh bị lão hoá và đen sạm. Hãy thực hiện ngay các giải pháp để ngăn chặn tình trạng da xuống cấp.

Tác động xấu cho làn da nếu ngồi máy tính thường xuyên

                       Tác hại và giải pháp khắc phục da lão hoá, đen sạm do ngồi máy tính quá lâu - Ảnh 1.                           

Ảnh minh họa: Internet

  • Nổi mụn: Lượng điện tích do máy tính sản sinh kích thích da hấp thụ bụi bẩn nhiều hơn, đồng thời khiến cho các lỗ chân lông càng nở to, dẫn đến chất bẩn bên ngoài cùng vi khuẩn, bã nhờn dễ dàng đi sâu vào da. Từ đó, nhanh chóng da bị ách tắc lỗ chân lông, gây nổi mụn và làm mụn sản sinh nhiều thêm, khó chữa trị.
  • Làm da khô sần: Hầu hết chị em thường xuyên ngồi trước máy tính thì da đều có hiện tượng dần dần trở nên khô ráp, sần sùi, kém mịn màng và thiếu sức sống. Nguyên nhân là vì bức xạ máy tính làm tế bào chết trên bề mặt da sản sinh ra nhiều hơn, mất nước, giảm khả năng hình thành tế bào mới.
  • Da sạm màu: Nếu để ý bạn sẽ thấy các khu vực da tiếp xúc nhiều với máy tính như: Khuôn mặt, vùng tay, cổ... bị tối màu, xuống tông và sạm đen hơn khu vực khác một cách rõ ràng. Sở dĩ như vậy là vì tác động từ tia bức xạ trong máy tính tỏa ra, điều này giải thích tại sao bạn dù ngồi trong mát cũng không thể sở hữu làn da trắng hồng, mượt mà và tràn đầy sức sống được.
  • Da nhanh lão hóa: Ngoài những vấn đề trên, tia bức xạ máy tính còn khiến da bạn nhanh chóng xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như: chùng nhão, chảy xệ, nếp nhăn... bởi bức xạ này khiến hư tổn cấu trúc collagen tận sâu bên trong, làm da yếu đi, tổn thương.

Bảo vệ da đúng cách khi dùng máy tính

Do những tác động trên nên những người sử dụng máy tính lâu dài mà không có biện pháp ngăn chặn tia bức xạ thường có xu hướng nhanh lão hóa và già hơn trước tuổi rất nhiều. Do đó, ngay từ bây giờ bạn nên áp dụng ngay những biện pháp sau để hạn chế tối đa ảnh hưởng của máy tính đến nhan sắc về sau bạn nhé.

  • Ngồi cách máy tính ít nhất là 35cm: Khi làm việc trước máy tính bạn cần phải giữ một khoảng cách an toàn để bảo vệ tốt cho làn da của mình. Chúng ta nên ngồi cách máy tính từ khoảng 35-40cm để giúp giảm thiểu những nguy hại của bức xạ từ trong máy tính và cũng vừa giữ cho đôi mắt được tốt hơn.
  • Thường xuyên rửa mặt bằng nước ấm: Bạn cần phải thường xuyên rửa mặt khi làm việc cùng máy tính, nó sẽ giúp loại bỏ đi những bụi bẩn và các bức xạ bám ở trên làn da. Rửa mặt sau 2 giờ làm cùng máy tính sẽ có thể loại bỏ hơn 70% những lượng bức xạ bám trên làn da chúng ta.
  • Luôn luôn sử dụng kem chống nắng: Đây được xem là giải pháp quan trọng nhất trong việc bảo vệ tốt cho làn da khi sử dụng máy tính liên tục. Một gợi ý dành cho bạn là Kem chống nắng dạng sữa Sun Protection SPF50+ PA++++ của thương hiệu Dr. Iaso. Trước khi làm việc trước máy tính bạn thoa một lớp mỏng kem chống nắng thì sẽ có tác dụng như là một lớp màng chắn các tia gây hại, bảo vệ cho làn da được tốt hơn.
  • Trồng cây chống bức xạ máy tính: Trồng các loại cây như xương rồng, hoa thủy tiên, trầu bà, lưỡi hổ, sen đá,...Đây là biện pháp đơn giản mà nhiều dân văn phòng áp dụng bởi những loại cây này không chỉ giúp hút bức xạ nhiệt máy tính hiệu quả mà còn mang lại không khí trong lành, không gian xanh mát thư giãn. Do đó, hãy đặt quanh bàn làm việc vài chậu cây để tác hại của máy tính đến làn da thấp nhất.
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