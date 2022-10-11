Không chỉ có các chị em phụ nữ mà các cánh mày râu cũng gặp không ít khó khăn về vấn đề da mụn, gây mất tự tin và mặc cảm ngoại hình rất nhiều. Và để điều trị mụn hiệu quả, đã có không ít người lựa chọn đi spa chăm sóc da mụn cho nam để đạt được kết quả loại bỏ mụn nhanh chóng nhất. Vậy bạn đã biết spa chăm sóc da mụn cho nam nào tốt nhất chưa?

Làm sạch da cẩn thận: Nam giới thường ít có thói quen làm sạch da nhưng đây lại là một trong những nguyên nhân chính gây bít tắc lỗ chân lông và làm mụn tái đi tái lại không khỏi đấy. Bạn cần làm sạch với 2 bước tẩy trang và rửa mặt mỗi tối.

Mụn là vấn đề da tương đối phức tạp và cần nhiều thời gian để điều trị thành công, bao gồm cả việc chăm sóc da mụn bên ngoài và chế độ dinh dưỡng từ bên trong. Nếu bạn điều trị mụn mãi không thuyên giảm thì đừng bỏ qua 9 mẹo chăm da mụn sau đây nhé:

Không nên rửa mặt quá nhiều lần: Điều này làm da mất đi độ ẩm tự nhiên, kích thích da tiết nhiều dầu nhờn dẫn đến mụn lâu khỏi hơn, cần đi spa chăm sóc da mụn cho nam.

Nên dùng kem dưỡng hoặc serum đặc trị mụn: Nếu chỉ làm sạch thông thường, bạn sẽ không kiểm soát được những ổ vi khuẩn gây mụn và từ đó, chúng có cơ hội lây lan rộng hơn. Bạn cần chọn loại serum đặc trị mụn và kem dưỡng mỏng nhẹ cho da nhé.

Đừng quên dưỡng ẩm: Da không đủ ẩm gây tiết dầu nhờn nhiều là một trong những nguyên nhân hình thành mụn. Hãy dưỡng ẩm kỹ với sản phẩm thích hợp cho da, bạn nhé.

Kem chống nắng không thể thiếu: Bảo vệ da là bước quan trọng khi đi spa chăm sóc da mụn cho nam hay tự chăm sóc tại nhà vì tia UV có thể gây sẹo mụn, thâm mụn, sẹo rỗ khó trị đấy nhé.

Không nên tự ý nặn mụn: Khi nặn mụn không đúng cách, không đảm bảo vệ sinh sẽ làm ổ vi khuẩn mụn được giải phóng và gây hình thành mụn mới. Bạn nên đến spa chăm sóc da mụn cho nam để chuyên viên có kinh nghiệm giúp bạn nặn mụn nhé.

Ăn uống cũng là yếu tố quan trọng: Nên thay đổi chế độ ăn khoa học, giàu dưỡng chất cho cơ thể cùng với giờ giấc sinh hoạt phù hợp.

Sống lành mạnh hơn: Bằng cách tập luyện thể thao, đi ngủ đúng giờ, hạn chế chất kích thích,...

Hạn chế stress: Đây cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến bạn trị mụn không thành công. Hãy luôn giữ thái độ sống tích cực và tìm cho mình những niềm vui riêng nhé.

Spa chăm sóc da mụn cho nam tốt, đạt hiệu quả cao?

Tuy rằng bạn hoàn toàn có thể tự chăm sóc làn da mụn tại nhà nhưng điều này không đảm bảo sẽ đem lại hiệu quả trị mụn 100%. Vì vậy nên lời khuyên của nhiều chuyên gia thẩm mỹ là bạn hãy đến spa chăm sóc da mụn cho nam, điển hình như Bống Spa để được các bác sĩ hỗ trợ.

Vì tại đây, bạn được thăm khám kỹ càng, có chế độ chăm sóc, điều trị mụn khoa học, đảm bảo tính an toàn vệ sinh, có quy chuẩn và sử dụng sản phẩm trị mụn, dưỡng da nguồn gốc rõ ràng.

Đặc biệt, khi đến spa chăm sóc da mụn cho nam - Bống Spa, bạn sẽ được nặn mụn theo đúng quy chuẩn y khoa về kỹ thuật và điều kiện vệ sinh, giúp quá trình điều trị mụn hiệu quả hơn rất nhiều, không để lại sẹo, thâm sau mụn.

Bống Spa hiện đang là spa chăm sóc da mụn cho nam hàng đầu tại TP.HCM với hệ thống thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ chuyên viên luôn được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, là lựa chọn tuyệt vời cho cánh mày râu muốn tìm hiểu dịch vụ trị mụn hiệu quả dứt điểm trong thời gian ngắn, cam kết mụn không tái phát. Nếu còn thắc mắc nào về chăm sóc da mụn, bạn có thể liên hệ ngay đến Bống Spa để được hỗ trợ sớm nhất nhé.