Sở hữu gót chân kiêu sa quyến rũ với cách trị nứt gót chân hiệu quả mà rẻ bèo

Làm đẹp 19/01/2023 12:10

Hô biến gót chân khô nứt nẻ trở nên đẹp mịn màng, quyến rũ với cách trị nứt gót chân hiệu quả nhất từ những loại thực phẩm này. Kết quả sẽ làm bạn bất ngờ.

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Vào những khi thời tiết giao mùa hoặc bệnh lý của cơ thể mà tạo điều kiện cho các vết nứt ở gót chân hình thành. Đây là vấn đề phổ biến ở cả nam giới và nữ giới khắp mọi nơi. Bị nứt gót chân sẽ khiến bản thân cảm thấy bị áp lực, đặc biệt là đối với người già, nếu như bị nặng sẽ gây tình trạng đau nhức rất khó chịu. Vậy cách trị nứt gót chân hiệu quả bao gồm những gì và bạn cần áp dụng nó như thế nào để đảm bảo vẻ đẹp ở bàn chân tốt nhất? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nguyên nhân bị nứt gót chân

Có khá nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng bị nứt gót chân, quá trình này diễn ra trong một thời gian dài mới có biểu hiện rõ rệt.

Gót chân khô nứt nẻ cần có cách điều trị hiệu quả nhất
Gót chân khô nứt nẻ cần có cách điều trị hiệu quả nhất! 

Đầu tiên có thể kể đến đó là chế độ ăn uống không lành mạnh, ít uống nước, ăn nhiều đồ cay, nóng, khô dẫn đến cơ thể bị thiếu nước. Cứ kéo dài như vậy thì làn da sẽ trở nên khô sạm, gót chân đi lại nhiều cũng sẽ trở nên thô cứng hơn và bắt đầu rạn nứt. 

Bên cạnh đó, thời tiết hanh khô cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng da bị khô, nứt nẻ khó chịu. Vào mùa đông, thời tiết lạnh kèm theo không khí khô làm cho da thiếu đi độ ẩm dễ dẫn đến da bị khô và nứt nẻ, đặc biệt là vùng dưới gót chân.

Ngoài ra, bệnh vảy nến, chàm, viêm tuyến giáp, mang giày cao gót không đúng size, vệ sinh không đúng cách cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng này. 

Do đó, bạn cần có biện pháp thích hợp để điều trị nứt gót chân hiệu quả nhất.Không chỉ là dùng thuốc đặc trị mà các công thức tự nhiên cũng là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Các biểu hiện chứng tỏ bạn đang bị nứt gót chân

Có thể mất vài ngày thậm chí vài tuần thì vết nứt ở gót mới phát triển hoàn toàn. Trên thực tế, bạn có thể nhận ra mình có nguy cơ bị nứt gót chân hay không ở những dấu hiệu ban đầu. Nhờ vậy mà có thể điều trị nhó nhanh chóng và hiệu quả hơn:

Khô và ngứa: Làn da bị bong tróc, lột da là một trong những dấu hiệu đầu tiên gây nên nứt gót chân. Da quá khô sẽ chuyển sang màu trắng rồi màu đỏ và bị bong ra. Da bị khô, bốc mùi hơn so với da ở khu vực khác cũng như bạn có thể bị ngứa quanh vùng gót chân.

Các vết nứt dọc xuất hiện: Trong trường hợp da bị khô kéo dài bạn sẽ dễ nhận thấy sự xuất hiện của các vết nứt nhỏ quanh cạnh gót chân.

Cảm giác đau và khó chịu: Khi đi bộ, áp lực của cơ thể dồn xuống bàn chân và dễ gây tổn thương cho da hơn. Bạn sẽ cảm thấy vùng gót chân bị đau nhức rất không thoải mái.

- Da bị chai cứng: Khi da của bạn tiếp tục bị mất độ ẩm, nó sẽ có xu hướng trở nên cứng rắn hơn. Hiện tượng này người ta hay gọi là bị chai da chân, tay. Tình trạng này sẽ gây khó khăn hợp trong quá trình điều trị da.

Cách trị nứt gót chân hiệu quả

Ngoài việc áp dụng các loại thuốc đặc trị, kem dưỡng gót chân chuyên dụng thì cách trị nứt gót chân hiệu quả và an toàn có thể phối hợp đó là sử dụng các loại thực phẩm thiên nhiên Chỉ cần áp dụng đúng công thức thì da ở gót chân của bạn sẽ mịn màng hơn, không còn khô ráp, nứt nẻ như trước  nữa, dưới đây là một vài gợi ý cho bạn tham khảo.

1. Trị nứt gót chân bằng dầu thiên nhiên

Có rất nhiều loại tinh dầu từ thiên nhiên có thể sử dụng để chữa bệnh và giúp điều trị nứt gót chân hiệu quả. Bạn có thể dùng dầu oliu, dầu dừa, dầu vừng... Các bước thực hiện sẽ như sau:

Cách đơn giản trị nứt gót chân hiệu quả từ tinh dầu oliu thiên nhiên
Cách đơn giản trị nứt  gót chân hiệu quả từ tinh dầu oliu thiên nhiên! 

- Lấy một chậu nước ấm cho thêm vào chút xà phòng đánh bọt rồi để đôi chân của bạn vào ngâm. Đợi khoảng 15 – 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm và nhớ lau khô nhé.

- Thoa tinh dầu thiên nhiên như đã kể trên vào gọt chân.

- Bạn hãy dùng khăn bông hoặc vớ mỏng để che phần gót chân lại.

- Giữ qua đêm đến hôm sau là được.

2. Cách trị nứt gót chân với nghệ

Nghệ được ví như thần dược của làn da với nhiều khả năng tuyệt vời nhất. Trong nghệ chứa nhiều dưỡng chất giúp cải thiện và phục hồi tế bào da bị hư tồn, giúp liền da, duy trì độ ẩm và dưỡng da mịn màng hơn. Đây là nguyên liệu hoàn hảo giúp cải thiện vấn đề nứt gót chân của bạn. Đồng thời nếu kết hợp nghệ với mật ong hay sữa tươi sẽ tăng gấp đôi công hiệu.

Cách áp dụng cũng khá đơn giản:

- Bạn chỉ cần trộn bột nghệ với sữa tươi không đường hoặc mật ong tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Lấy hỗn hợp này đắp lên vùng gót chân, dùng khăn cố định lại.

- Giữ lại qua đêm rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Giảm nứt gót chân hiệu quả khi dùng bột nghệ
Giảm nứt gót chân hiệu quả khi dùng bột nghệ! 

3. Chữa nứt gót chân hiệu quả bằng chanh

Chanh không chỉ giúp giải nhiệt cơ thể, dùng nhiều trong chế biến đồ ăn, thức uống mà nó còn là phương pháp tuyệt vời để giải quyết các vấn đề về da, trong đó có nứt gót chân. Chanh có tính axit giúp làm mềm da, dưỡng ẩm cho da và cải thiện nứt gót chân. Đây là cách an toàn mà lại dễ dàng thực hiện bạn không nên bỏ qua.

- Vắt nước cốt chanh cho vào một chậu nước ấm.

- Ngâm chân trong nước này khoảng 15 – 20 phút.

- Rửa chân lại với nước và lau khô.

4. Dùng chuối trị nứt gót chân

Chuối có đặc tính dưỡng ẩm, có thể giảm vết nứt và khô ở gót chân. Chuối là loại trái cây phổ biến ở nước ta và có giá thành rất rẻ, bạn sẽ dễ dàng dùng nó để trị nứt gót chân công hiệu nhanh chóng nhất.

Chuối giằm nhuyễn thoa lên gót chân giúp trị nứt gót chân hiệu quả
Chuối giằm nhuyễn thoa lên gót chân giúp trị nứt gót chân hiệu quả! 

- Lấy một trái chuối chín, bỏ vỏ rồi giằm nhuyễn.

- Rửa chân sạch rồi đắp chuối lên trên vùng gót chân.

- Đợi khoảng 20 phút để gót chân giữ được độ ẩm tự nhiên và hấp thu dưỡng chất vào da.

- Cuối cùng là rửa chân với nước ấm và lại ngâm vào nước lạnh cho da được thư giãn nhé.

 

Như đã chia sẻ ở trên, có khá nhiều cách trị nứt gót chân hiệu quả và an toàn mà bạn có thể áp dụng. Chỉ cần kiên trì sử dụng mỗi tối và một vài tuần sau gót chân sẽ không còn khô xơ, nứt nẻ nữa mà trở nên hồng hào, láng mịn hơn. Chúc các độc giả áp dụng thành công, sớm thu được hiệu quả như ý nhé!

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