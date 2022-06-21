SeoulSpa.Vn khai trương chi nhánh mới tại Bến Tre- ưu đãi đến 80%

Làm đẹp 21/06/2022 18:21

Ngày 26/06/2022, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn chính thức khai trương chi nhánh Bến Tre tại địa chỉ mới ở 254A4 Đại Lộ Đồng Khởi, Khu Phố 3, Phường Phú Tân, Bến Tre. Nhằm chào mừng sự kiện lớn và tri ân khách hàng, SeoulSpa.Vn tung ưu đãi khủng có 1-0-2, giảm 80% các dịch vụ làm đẹp cao cấp.

Săn ưu đãi làm đẹp “khủng” tại SeoulSpa.Vn Bến Tre

Nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng trên toàn quốc, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn liên tục mở rộng và nâng cấp chi nhánh cũ trên khắp các tỉnh thành. Tại các buổi khai trương chi nhánh mới, SeoulSpa.Vn luôn mang đến nhiều ưu đãi khủng dành cho khách hàng. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp với mức giá tốt nhất.

Trong tháng 6 này, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn tiếp tục nâng cấp và khai trương chi nhánh Bến Tre tại địa chỉ mới. Để chào mừng sự kiện và tri ân quý khách hàng đã, đang và luôn tin tưởng SeoulSpa.Vn, chi nhánh tung ra nhiều gói ưu đãi hấp dẫn với giá giảm cực sốc, diễn ra DUY NHẤT TRONG 3 NGÀY kể từ ngày khai trương.

Cụ thể, vào ngày 26/06/2022, khi đến làm đẹp tại SeoulSpa.Vn Bến Tre, bạn sẽ được giảm trực tiếp 80% chi phí dịch vụ đã sử dụng vào hóa đơn thanh toán. Nếu bỏ lỡ ngày khai trương, bạn vẫn còn cơ hội nhận ưu đãi trong 2 ngày tiếp theo, lần lượt là 70% (vào ngày 27/06/2022) và 60% (vào ngày 28/06/2022).

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Mừng khai trương, SeoulSpa.Vn Bến Tre giảm 80% chi phí làm đẹp

Đây là cơ hội tốt để bạn có thể khắc phục mọi nhược điểm trên cơ thể và làm mới bản thân để tự tin, tỏa sáng hơn trong cuộc sống. Vì thế, bạn hãy nhớ đặt lịch và đừng bỏ qua sự kiện đặc biệt này.

SeoulSpa.Vn Bến Tre - Điểm đến hoàn hảo thay đổi sắc vóc cho phái đẹp

SeoulSpa.Vn - Hệ thống thẩm mỹ viện hàng đầu Việt Nam, hiện đang sở hữu 47 chi nhánh trên khắp cả nước. Dịch vụ làm đẹp tại đây được nhiều chuyên gia đánh giá cao về độ an toàn và hiệu quả vượt trội. Cùng với đó, khách hàng cũng review tích cực sau khi thực hiện các liệu trình làm đẹp. Do đó, SeoulSpa.Vn đảm bảo là điểm đến lý tưởng giúp bạn “hack da, giữ dáng” hiệu quả sau khoảng thời gian bận rộn.

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SeoulSpa.Vn là hệ thống thẩm mỹ viện đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam

Đến với cơ sở mới của SeoulSpa.Vn Bến Tre, bạn sẽ được trải nghiệm không gian spa đậm chất “luxury” hơn. Cụ thể, không gian chung nơi đây được thiết kế với những đường nét vô cùng tinh tế, cùng với đó là vật liệu cao cấp; sự sắp xếp và mix đồ nội thất hoàn hảo, hòa quyện nhau tạo nên tổng thể sang trọng và đẳng cấp quốc tế.

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Lối kiến trúc và không gian sang trọng, đẳng cấp của chi nhánh

Chi nhánh mới còn xây dựng nhiều phòng dịch vụ nhằm phục vụ nhiều đối tượng khách hàng cũng như nhiều dịch vụ khác nhau. Tại mỗi phòng, SeoulSpa.Vn đều bố trí đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, máy móc nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Tất cả đã được các cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài lẫn Việt Nam kiểm định kỹ càng và cấp giấy phép hoạt động minh bạch.

Công nghệ cũng là điểm nhấn quan trọng tạo nên sức hút của SeoulSpa.Vn Bến Tre. Nơi đây thường xuyên cập nhật và ứng dụng các công nghệ làm đẹp mới nhất trên thị trường vào quá trình làm đẹp của khách hàng. Nhờ đó, khách hàng luôn nhận được kết quả tốt hơn với thời gian thực hiện được rút ngắn tối đa và không cần nghỉ dưỡng quá lâu.

Một số dịch vụ mới, nổi bật tại SeoulSpa.Vn Bến Tre bạn có thể trải nghiệm gồm: Điều trị mụn Laser E2X - Đông trùng hạ thảo, Dr Laser Spectra Acne Đông trùng hạ thảo; Cấy DNA cá hồi, cấy hồng sâm, hút chì thải độc; Siêu trị nám noãn hoàn cá tuyết; Trị sẹo rỗ PRP 4.0; Tắm trắng phiến hồng hoa và một số dịch vụ khác như điêu khắc chân mày, giảm béo, phun môi, triệt lông,...

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Chi nhánh có nhiều dịch vụ làm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Mỗi dịch vụ đều được thực hiện theo quy trình chuẩn Y khoa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ được các bác sĩ, chuyên viên có chuyên môn cao và tay nghề giỏi thực hiện từng bước một theo đúng liệu trình. Cùng với đó là phòng điều trị và dụng cụ làm đẹp đều được vệ sinh, khử khuẩn 100%. Cho nên, trong suốt quá trình điều trị, bạn không cần lo về tình trạng viêm nhiễm, biến chứng hay các bệnh lây nhiễm khác.

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Quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên viên dày dặn kinh nghiệm

Với những chia sẻ bên trên, chúng tôi hy vọng bạn đã nắm rõ thông tin về lịch khai trương, chương trình khuyến mãi cũng như tổng quan về thương hiệu Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn. Từ đó, bạn có thể sắp xếp lịch và đến tham dự, trải nghiệm dịch vụ làm đẹp cao cấp với giá cực hời.

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