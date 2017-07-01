Răng ố vàng cỡ nào, chỉ cần trộn thứ này với muối rồi chà là trắng bóng không tì vết

Làm đẹp 01/07/2017 16:53

Đây là thứ giúp bạn có hàm răng trắng bóng, chắc khỏe và không có chút mảng bám cao răng nào.

Bất kỳ ai, dù là nam nay nữ, thì sức khỏe răng miệng cũng vô cùng quan trọng. Một hàm răng trắng bóng sẽ giúp nụ cười của bạn trở nên tươi tắn hơn. Răng ố vàng là do nhiều nguyên nhân, như bẩm sinh do cơ địa hoặc sử dụng kháng sinh quá nhiều. Ngoài ra, các yếu tố khác như không chăm sóc, vệ sinh đúng cách, uống nhiều thức uống có màu đậm hoặc hút thuốc lá nhiều cũng khiến men răng xấu đi nhanh chóng. Trên thị trường hiện nay, không có để tìm thấy các loại thuốc tẩy trắng răng. Tuy nhiên vì độ tẩy mạnh của nó, các hóa chất này có thể làm bào mòn men răng và khiến cho răng yếu đi, dễ sâu. 

Thay vào đó,t? việc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn vì tính an toàn của nó. Trong công thức sau, chúng ta sử dụng 3 nguyên liệu là vỏ chanh bào nhỏ, dâu tây và muối. Dâu chứa acid citric cùng axit malic, vỏ chanh chứa tinh dầu giúp hơi thở bạn thơm tho hơn. Và muối là chất sát trùng khoang miệng hiệu quả. 

Răng ố vàng cỡ nào, chỉ cần trộn thứ này với muối rồi chà là trắng bóng không tì vết - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Dâu tây 3 quả

- Vỏ chanh bào nhỏ

- Muối

- Máy xay hoặc thìa để nghiền

- Bàn chải

Cách làm:

Răng ố vàng cỡ nào, chỉ cần trộn thứ này với muối rồi chà là trắng bóng không tì vết - Ảnh 2

B1: Để bào vỏ chanh, bạn cần có dụng cụ bào. Bào phần xanh của vỏ chanh ra thành những vụn nhỏ, khi đến phần trắng thì ngưng. 

B2: Dâu tây bỏ cuống, rửa sạch và cho vào 1 cái chén, dùng thìa nghiền nhuyễn cho dâu nát.

B3: Trộn vỏ chanh, dâu tây nghiền và 2 thìa cafe muối vào thành 1 hỗn hợp đồng nhất.

B4: Nhúng bàn chải vào hỗn hợp vừa làm, đánh răng như bình thường 3-5 phút. Sau đó, súc miệng với nước cho sạch toàn bộ răng.

Với hỗn hợp dâu và vỏ chanh, bạn nên dùng 3-4 lần một tuần xen kẽ với những lần chải răng bình thường. Trong quá trình tẩy trắng răng chú ý không ăn thức ăn có màu đậm, hạn chế trà, cafe, thuốc lá để răng không bị ố trở lại vì lúc này răng bạn rất dễ hấp thụ màu.

Tác dụng làm trắng sẽ hiệu quả sau 1-2 tuần.

(Nguồn: WellorDie)

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