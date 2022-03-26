Quy trình chăm sóc tóc 7 bước cực xịn bạn nên thử vào cuối tuần này để có mái tóc suôn mượt, không xơ rối

Cuối tuần là thời điểm hoàn hảo để nuông chiều tâm lý và cho tóc tất cả những gì nó xứng đáng được hưởng. Nếu bạn đang tìm kiếm một thói quen chăm sóc tóc hoàn hảo, bạn đã tìm đúng nơi. Sau đây sẽ là quy trình chăm sóc tóc 7 bước để nâng niu mái tóc của bạn vào cuối tuần này.

Ủ tóc là một bước cần thiết trong thói quen chăm sóc tóc cuối tuần để lấy lại tất cả độ ẩm đã mất và phục hồi các lớp biểu bì xơ xác và hư tổn. Vì vậy, trước khi nhúng ngón tay vào các sản phẩm chăm sóc tóc khác, hãy lấy dầu dưỡng tóc bạn chọn, làm ấm trong vài phút rồi thoa lên da đầu và tóc. Chú ý massage đầu nhẹ nhàng để kích thích tuần hoàn máu cho tóc mọc. Giữ nó trong 1-2 giờ.

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Hấp giúp mở ra các lớp biểu bì của tóc, cho phép dầu thấm sâu hơn vào da đầu và cung cấp dưỡng ẩm tối đa. Nó cũng thúc đẩy lưu thông máu, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của tóc. Nếu bạn không có một trong những chiếc máy hấp mini, bạn có thể đơn giản thực hiện liệu pháp chườm khăn nóng. Chỉ cần nhúng một chiếc khăn vải mềm vào một bát nước nóng, vắt kỹ và đảm bảo nó không bị đóng cặn. Sau đó, trước khi hơi nóng bốc hơi, bạn hãy nhanh chóng quấn khăn ẩm lên đầu. Giữ nguyên trong 10 phút và lặp lại hai lần nữa.

Bước 3: Gội đầu

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Bây giờ, đến lúc rửa sạch dầu. Bnạ hãy dùng dầu gội nhẹ nhàng, không có các thành phần như paraben, silicon và các chất hóa học khắc nghiệt với tóc.

Bước 4: Tự làm mặt nạ tóc

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Tiếp tục, bây giờ là lúc để chăm sóc tóc của bạn với mặt nạ tóc tự làm. Đắp mặt nạ mỗi tuần một lần rất được khuyến khích vì nó bổ sung dưỡng chất sâu và làm cho tóc trở nên bóng mượt hơn. Thêm vào đó, nó cũng giúp loại bỏ tóc xoăn và làm cho tóc của bạn chắc khỏe hơn.

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Trộn 2 muỗng canh nha đam với 2 muỗng canh sữa chua và 1 muỗng canh bột quế trong một cái bát. Thoa hỗn hợp lên tóc cũng như da đầu và massage nhẹ nhàng trong vòng 5-10 phút. Để khô trong không khí và ngồi thêm 15 phút trước khi bạn rửa sạch bằng nước. Nếu cần thiết, hãy sử dụng một ít dầu gội đầu để làm sạch cặn bẩn. Trong khi lô hội giữ lại độ ẩm cho tóc, quế mang lại hiệu quả chống nấm và sữa chua có tác dụng tốt để chống lại gàu và ngứa da đầu.

Bước 5: Hấp dưỡng tóc

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Bây giờ là lúc bạn chuyển sang bước dưỡng tóc như bình thường. Dầu dưỡng giúp khóa ẩm và giúp tóc bạn dễ quản lý hơn. Sử dụng dầu xã để dưỡng tóc của bạn. Thoa sản phẩm từ giữa tóc đến ngọn tóc (tránh da đầu). Chờ khoảng 3-4 phút rồi xả sạch bằng nước lạnh, vì nhiệt độ mát sẽ đóng lớp biểu bì tóc mở ra trong quá trình hấp tóc.

Bước 6: Dùng serum cho tóc

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Đã đến lúc để bạn khóa ẩm cho tóc bằng cách sử dụng serum dưỡng tóc. Sử dụng huyết thanh dưỡng tóc hoặc dầu argan để phủ lên tóc các thành phần hoạt tính có tác dụng khử xoăn cứng và làm cho tóc bóng mượt hơn. Hãy nhớ rằng, "ít hơn là nhiều hơn cho tóc!". Lấy một vài giọt ra lòng bàn tay và thoa lên tóc, từ giữa tóc đến ngọn.

Bước 7: Để khô tóc tự nhiên trong không khí

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Bạn có thể dùng máy sấy để nhanh làm khô tóc trong các ngày trong tuần bận bịu. Nhưng cuối tuần thì khác. Để tóc khô trong không khí tự nhiên và dùng lược răng thưa để gỡ rối tóc giúp tránh làm tóc gãy rụng.

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Theo Be Beautiful.in