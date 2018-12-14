Phụ nữ 35 tuổi mặc gì đẹp nhất?

Làm đẹp 14/12/2018 16:16

"Phụ nữ 35 tuổi mặc gì đẹp nhất?" Đây chính là câu hỏi rất nhiều phụ nữ ở ngưỡng tuổi lơ lửng giữa già và trẻ quan tâm bởi chỉ cần phối đồ sai một chút thôi sẽ trở thành "già nua xấu xí".

Các chị em sẽ nhận ra, khi mình bước vào độ tuổi 35 sẽ có hàng loạt thay đổi diễn ra như da trở nên khô hơn, thâm nám, cơ thể kém săn chắc, mỡ tích tụ nhiều ở vùng eo, bụng, đùi… Chính những thay đổi này khiến chị em không còn tự tin vào hình thể và khó chọn được trang phục phù hợp. Tuy nhiên, chỉ cần các chị em dành nhiều thời gian hơn một chút cho việc làm đẹp và hiểu rõ nhược điểm của mình ở đâu thì sẽ biết chọn những bộ cánh phù hợp để tôn lên nét đẹp của bản thân. Khi mình thật đẹp các chị em sẽ luôn cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn.

Dưới đây là một vài gợi ý giúp các chị em chọn được trang phục đẹp phù hợp với bản thân.

Váy liền tự tin khoe dáng

Phần lớn, chị em tuổi 35 thường nghĩ rằng những bộ váy liền khoe dáng sẽ không hợp với mình vì sợ để lộ nhược điểm. Tuy nhiên, đây là điều hoàn toài sai lầm nhé! Bởi váy liền khoe dáng có rất nhiều kiểu, nếu thân hình không được “nuột nà” cho lắm thì các chị nên chọn váy liền chữ A. Kiểu váy này giúp các chị em che bớt đi phần mỡ bụng, đặc biệt không quá ôm, khiến cho cơ thể thoải mái và an toàn, giúp chị em luôn tự tin vì che giấu được nhược điểm của mình.

Váy liền chữ A giúp chị em tuổi 35 trông trẻ trung năng động
Váy liền chữ A giúp chị em tuổi 35 trông trẻ trung năng động

Tuy nhiên, nếu chị em vẫn giữ được thân hình thon gọn, không quá khổ ở vòng eo thì có thể tự tin chọn những bộ đầm ôm sát với kiểu đuôi cá, váy liền body để khoe những đường cong quyến rũ. Những kiểu đầm váy liền này rất phù hợp để đi dự tiệc, chọn làm thời trang công sở hoặc đi chơi đều phù hợp.

Ở độ tuổi này, không còn quá trẻ trung như lứa tuổi đôi mươi, vì thế các chị em cần để ý hơn trong việc lựa chọn màu sắc và chất liệu phù hợp. Tuổi 35 chị em nên chọn những mẫu váy có màu trầm và không quá nổi bật hoặc cũng có thể chọn những màu sáng nhẹ nhàng như màu nude, màu hồng nhạt, xanh nhạt… đều được, giúp bản thân trẻ trung, tự tin hơn.

Chân váy dáng xòe trẻ trung

Chân váy dáng xòe cũng là một trong những sự lựa chọn cho các chị em tuổi 30. Kiểu dáng váy xòe dễ dàng kết hợp với nhiều loại áo khác nhau như áo thun, sơ mi, hay áo kiểu, giúp chị em thay đổi phong cách liên tục, không hề nhàm chán. Để thêm phần cá tính, các chị em có thể kết hợp chân váy xòe với áo nỉ bó sát người, áo hoa vải voan mỏng hoặc áo vest cá tính bên ngoài, cộng với giày cao gót và hoặc giày búp bê nhé. Vì thế, các chị em nên có ít nhất một cái chân váy dáng xòe trong tủ đồ của mình.

Chân váy xòe màu đen giúp các chị em dễ phối đồ
Chân váy xòe màu đen giúp các chị em dễ phối đồ

Các chị em nên chọn kiểu chân váy Hàn Quốc với chất liệu là vải voan hoặc vải dày… các loại vải này giúp chị em trở nên trẻ trung và năng động hơn. Hơn nữa, bất cứ loại chân váy dáng xòe nào cũng phù hợp cho môi trường công sở, đi chơi và đi dạo phố, khiến chị em không phải mất nhiều thời gian để lựa chọn.

Chân váy xòe dễ phối đồ nhưng các chị em cũng cần phải lưu ý đến màu sắc của nó. Không nên chọn những màu sắc lòe loạt, quá chói, như vậy sẽ làm lố. Vì vậy, ở độ tuổi 35, các chị em nên chọn những chân váy xòe với tông màu trầm, điểm thêm các họa tiết màu sáng để làm điểm nhấn hoặc ngược lại. Hơn nữa, ở tuổi băm, chị em không nên chọn những loại chân váy quá ngắn, nên chọn đến chớm đầu gối hoặc qua gối là phù hợp.

Quần jeans, áo sơmi và giày cao gót năng động

Ở tuổi 35, các chị em nên có những set đồ năng động như quần jean và áo sơ mi đi kèm một đôi giày cao gót mũi nhọn. Sét đồ này sẽ khiến con người trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng và có phần cá tính.

Quần jean áo sơ mi giúp các chị em năng động hơn
Quần jean áo sơ mi giúp các chị em năng động hơn

Tuổi 35 cũng chính là độ tuổi các chị em cần để ý hơn đến ngoại hình của mình nhiều hơn. Hãy tự làm mới bản thân bởi những bộ trang phục, những đôi giày cao gót để khiến mình tự tin và không biến thành một “bà cụ” trước tuổi. Hy vọng với những thông tin trên các chị em đã biết được tuổi 35 mặc gì đẹp nhất để có sự lựa chọn phù hợp cho mình.

Đàn bà 35 là thứ men say quyến rũ hơn cả bùa mê thuốc lú

Đàn bà 35 là thứ men say quyến rũ hơn cả bùa mê thuốc lú

Đàn bà 35 có sự mạnh mẽ, cá tính, có sự nông nổi, bất cần, là sự pha lẫn của hương vị rất đàn bà mà hiếm ai có được.

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