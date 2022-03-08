Phá vỡ những lầm tưởng nguy hại này về lăn khử mùi mà lâu nay chị em vẫn sử dụng. Lưu ý cuối cùng đặc biệt quan trọng cho những người thường xuyên đổ mồ hôi!

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, việc lăn nách không có hại cho da hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe . Lăn khử mùi là một giải pháp thông minh, đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa vùng da dưới cánh tay thô ráp và loang lổ. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn có thể được kích thích nếu sử dụng các thành phần có hại.

Nhiều người trong chúng ta vẫn chưa yên tâm với ý tưởng sử dụng lăn khử mùi như một giải pháp chăm sóc da cho vùng nách để đảm bảo chúng luôn mịn màng và có mùi thơm dễ chịu. "Lăn khử mùi là điều cần thiết trong trang điểm chải chuốt hàng ngày của một người vì nó có thể hỗ trợ duy trì chế độ chăm sóc da dưới cánh tay tốt. Tuy nhiên, mặc dù có rất nhiều lợi ích, nhưng vẫn có một số huyền thoại xoay quanh việc lăn khử mùi", bác sĩ da liễu nổi tiếng, Tiến sĩ Jaishree Sharad cho biết.

Với những lưu ý như vậy, đã đến lúc chúng ta ngừng tin tưởng vào 5 huyền thoại này về lăn khử mùi để tranhs ử dụng sai cách.

"Lăn khử mùi tốt không chỉ giúp loại bỏ mùi hôi và giúp duy trì thói quen chăm sóc da dưới cánh tay tốt mà còn mang lại sự tự tin khi mặc quần áo cộc tay. Một loại dịu nhẹ với công thức tự nhiên thân thiện với làn da có chứa vitamin và khoáng chất với 0% cồn rất an toàn. Nó có thể cung cấp các đặc tính nuôi dưỡng và dưỡng ẩm giúp làm dịu làn da bị viêm."

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Lăn khử mùi là sản phẩm không hợp vệ sinh: Không phải tất cả chúng ta đều cho rằng lăn khử mùi là sản phẩm tế nhị vì nó ít sạch sẽ sao? Đó không phải sự thật. Tiến sĩ Sharad chia sẻ: "Nó chỉ mất vệ sinh nếu dùng chung với người khác hoặc nếu nó được bôi lên vùng da dưới cánh tay ẩm ướt, nhiều mồ hôi hoặc không sạch sẽ". Cô cho biết thêm: "Đổ mồ hôi là điều không thể tránh khỏi và vì vậy bạn phải lăn nhẹ sau khi tắm xong để giữ vệ sinh và tươi mới làn da trước khi lăn khử mùi."

Lăn không được áp dụng trên vùng da dưới cánh tay vừa mới cạo hoặc tẩy lông" "Chúng tôi thường nghe mọi người khuyên không nên sử dụng lăn sau khi tẩy lông. Tuy nhiên, sản phẩm lăn khử mùi được tuyển chọn với các thành phần dịu nhẹ, tự nhiên với 0% cồn có thể được sử dụng ngay sau khi tẩy lông và không gây kích ứng da", bác sĩ Sharad nói.

Ảnh minh họa

Hương thơm mạnh mẽ có nghĩa là kiểm soát mùi tốt hơn: Việc ngăn ngừa mùi cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào việc sử dụng đúng sản phẩm trên vùng da dưới cánh tay sạch sẽ. Ngay cả khi một người sử dụng một sản phẩm có hương thơm nhẹ nhàng và dễ chịu, nó sẽ giữ mùi cơ thể ở mức độ nhẹ vì đây là hoạt chất khử mùi để kiểm soát mùi cơ thể chứ không phải hương thơm

Ảnh minh họa

Lăn nách sẽ khiến da bị dính: Nhiều người cảm thấy lăn tăn khi lăn nách sẽ khiến vùng da dưới cánh tay nhớp nháp. Tuy nhiên, đây là một huyền thoại vì nó phụ thuộc vào số lượng sản phẩm được áp lên da và không liên quan gì đến quá trình bôi thoa.

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Chất khử mùi làm tắc nghẽn các lỗ chân lông trên da: Đây chắc chắn là lầm tưởng được nhiều người tin tưởng nhất. "Chất khử mùi không chứa nhôm hoạt động trên bề mặt da, vô hiệu hóa vi khuẩn tạo mùi. Ngược lại, các thành phần chống mồ hôi sẽ làm co các lỗ chân lông trong một thời gian giới hạn để giảm tiết mồ hôi. Điều này đảm bảo mang lại cảm giác tươi mát và hoàn toàn không có tác động xấu đến làn da của bạn.", Bác sĩ Sharad tiết lộ.

Với những giải đáp này sẽ giúp bạn an tâm khi sử dụng lăn khử mùi và tự tin bước vào ngày mới của bạn!

Theo Femina