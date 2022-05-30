Những tips vừa bảo vệ vừa phục hồi cho làn da trong những ngày hè nắng nóng mà các chị em không nên bỏ qua

Làn da luôn là thứ mong manh nhất, cần phải xây dựng hàng rào bảo vệ để được mịn màng, ẩm mọng, tràn đầy sức sống. Nếu da bị tổn thương sẽ dẫn đến tình trang da sần sùi, xỉn màu. Đó là lý do vì sao bạn nên tập trung vào việc hồi phục, củng cố lớp màng bảo vệ.

Có nhiều sản phẩm dịu nhẹ đủ sức để loại bỏ cặn bụi bẩn, makeup, độc tố, đảm bảo sức khỏe cho làn da, glycerin và hyaluronic acid thì cung cấp độ ẩm để sau khi dùng xong, da bạn vừa thanh khiết, vừa ẩm mềm.

Tẩy trang và rửa mặt là 2 sản phẩm để làn da được giải phóng khỏi các cặn bẩn gây hại, cải thiện sức khỏe cho làn da. Cần chọn sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt phù hợp để làm sạch tốt.

Tẩy Tế bào chết cho da

Dù sử dụng chất tẩy tế bào chết hóa học hay vật lý, chẳng hạn như quả óc chó nghiền nát hoặc hạt jojoba nhẹ nhàng hay chất tẩy da chết hóa học như axit glycolic hoặc axit lactic. Tẩy da chết sẽ loại bỏ các tế bào chết làm xỉn màu da và tắc nghẽn lỗ chân lông.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng toner để dưỡng ẩm cho da

Khi bạn muốn chữa lành và hồi phục làn da, bạn nên ưu tiên những lọ toner có khả năng cấp ẩm và bổ sung dưỡng chất cho da. Có nhiều sản phẩm chứa 5 loại lợi khuẩn để tạo một lớp màng bảo vệ, giúp làn da ngăn chặn các yếu tố gây kích ứng. Bạn nên đổ ra lòng bàn tay rồi vỗ nhẹ lên da để làn da được cấp ẩm hiệu quả, trở nên mềm mại.

Ảnh minh họa: Internet

Chơi thân với AHA và BHA

Axit Alpha Hydroxy và Axit Beta Hydroxy là hai axit hydroxy phổ biến được tìm thấy trong các các loại sản phẩm chăm sóc da khác nhau như sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, sản phẩm lột nhẹ và tẩy tế bào chết, rất tốt cho kết cấu da lý tưởng và thúc đẩy làn da trong sáng.

Ảnh minh họa: Internet

AHA và BHA có tác dụng chống lão hóa, cải thiện làn da như làm mịn các nếp nhăn và kết cấu của da. Một trong hai thành phần cũng có khả năng khiến bạn nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời khi bạn thoa lên da. Vì vậy, bạn nên nhớ chống nắng và che chắn cẩn thận khi hoạt động ngoài trời.

Dùng serum và kem chống nắng khi đi ra ngoài

Serum là món skincare giúp bạn dưỡng da chuyên sâu, có thể chọn các loại có trà xanh – thành phần được biết đến với khả năng giảm kích ứng, chống oxy hóa. Những thành phần như hyaluronic acid và panthenol sẽ giúp tăng cường độ ẩm để bạn có được làn da khỏe đẹp, căng mọng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đi ra ngoài mùa hè cần sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi tác nhân của tia UV. Muốn sở hữu làn da trắng mịn, không tì vết thì bạn luôn cần kem chống nắng nhé.