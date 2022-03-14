Những sai lầm tồi tệ nhất về lối sống đối với làn da mà bạn đừng nên duy trì nếu không muốn hối hận về sau

Làm đẹp 14/03/2022 14:00

Các vấn đề về da có thể trở nên rõ ràng và gây rối loạn khá nhanh nếu bạn đã ăn một thứ gì đó, làm một cái gì đó hoặc thiếu thứ gì đó mà cơ thể bạn cần. Căng thẳng môi trường, thiếu chất dinh dưỡng và dị ứng thực phẩm hoặc kết hợp những yếu tố đó là những nguyên nhân phổ biến gây hại cho làn da của bạn.

Những sai lầm tồi tệ nhất về lối sống đối với làn da mà bạn đừng nên duy trì nếu không muốn hối hận về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Một số sai lầm rõ ràng nhất dễ mắc phải dẫn đến phản ứng trên da là

Thiếu nước sạch tinh khiết

Những sai lầm tồi tệ nhất về lối sống đối với làn da mà bạn đừng nên duy trì nếu không muốn hối hận về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Khi các tế bào bị mất nước, chúng sẽ mất đi cấu trúc và độ căng mọng của chúng. Đảm bảo rằng bạn đang uống ít nhất 8 ly (2 lít) nước hoặc trà thảo mộc mỗi ngày. Rượu và đồ uống có chứa caffein như trà đen hoặc cà phê không được tính! Chúng thực sự làm tăng nhu cầu về nước của bạn.

Đường trắng dư thừa

Những sai lầm tồi tệ nhất về lối sống đối với làn da mà bạn đừng nên duy trì nếu không muốn hối hận về sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Đường đẩy nhanh quá trình lão hóa, gây ra nếp nhăn và da xỉn màu. Nó làm hỏng collagen và elastin, là những sợi quan trọng giữ cho làn da của bạn săn chắc. Ngoài ra, các loại thực phẩm có hàm lượng đường huyết cao như mì ống, bánh mì trắng và bánh ngọt có liên quan đến việc gia tăng mụn trứng cá, vì vậy hãy ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt hoặc ngũ cốc không chứa gluten như quinoa, gạo lứt hoặc gạo đỏ.

Uống rượu quá mức thường xuyên

Rượu làm mất nước trên da và tạo gánh nặng cho gan, do đó chất độc không thể được đào thải dễ dàng.

Thiếu ngủ

Những sai lầm tồi tệ nhất về lối sống đối với làn da mà bạn đừng nên duy trì nếu không muốn hối hận về sau - Ảnh 4
Ngủ đủ giấc là điều cần thiết. (Hình ảnh: Tawanlubfah, Dreamstime)

Trạng thái nghỉ ngơi và sửa chữa là điều cần thiết để các cơ quan hoạt động tốt. Luôn nhớ làn da của bạn đang phản ánh những gì đang diễn ra bên trong cơ thể bạn.

Quá nhiều lo lắng hoặc căng thẳng

Những sai lầm tồi tệ nhất về lối sống đối với làn da mà bạn đừng nên duy trì nếu không muốn hối hận về sau - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Các nếp nhăn trên trán của bạn có thể trở nên cố định nếu tâm trí của bạn không được thoải mái hoặc bình tĩnh thường xuyên. Hãy nhìn vào gương và xem những đường nét đó biến mất khi bạn thư giãn và nói những điều tích cực với bản thân.

Quá nhiều muối tinh

Hầu hết muối làm cho khuôn mặt của bạn trông sưng húp bằng cách gây tích nước trong các mô và làm chúng sưng lên.

Thiếu chất béo thiết yếu trong chế độ ăn uống

Những sai lầm tồi tệ nhất về lối sống đối với làn da mà bạn đừng nên duy trì nếu không muốn hối hận về sau - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Chất béo thiết yếu có thể được tìm thấy trong các loại hạt, hạt thô và cá nhiều dầu như cá hồi. Nếu không có những chất béo tốt này trong chế độ ăn uống của bạn, da của bạn có thể bị khô ở một số vùng nhất định, nhưng nếu ăn quá nhiều đường đồng thời cũng có thể bị nhờn hoặc nổi mụn ở những người khác.

Thiếu vitamin C hoặc trái cây tươi và rau quả

Những sai lầm tồi tệ nhất về lối sống đối với làn da mà bạn đừng nên duy trì nếu không muốn hối hận về sau - Ảnh 7
Ăn nhiều trái cây tươi và rau quả rất tốt cho da. (Hình ảnh: Anne Stephenson, Dreamstime)

Luôn nghĩ về nhiều rau xanh hơn trong chế ododj ăn uống nhé. Vitamin C, được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau, rất cần thiết để tạo ra collagen, là loại protein giữ cho làn da săn chắc và dẻo dai. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ đủ thực phẩm giàu Vitamin C có ít nếp nhăn hơn và ít khô da do tuổi tác hơn những người có chế độ ăn ít Vitamin C.

Hút thuốc

Không gì làm tăng nhu cầu bổ sung vitamin C và collagen của cơ thể hơn việc hút thuốc. Nó thực sự làm lão hóa da và gây tổn thương các gốc tự do trong cơ thể.

Những sai lầm tồi tệ nhất về lối sống đối với làn da mà bạn đừng nên duy trì nếu không muốn hối hận về sau - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Các tình trạng khác ảnh hưởng đến da của bạn là:

  • Chức năng tuyến giáp thấp, có thể làm cho da có vẻ khô.
  • Không dung nạp thực phẩm và dị ứng nơi hệ tiêu hóa cần chú ý.

Cũng như nhiều tình trạng khác, tốt nhất bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia y tế, vì bạn có thể không nhìn thấy "bức tranh" đầy đủ về những gì đang thực sự diễn ra với làn da của bạn nếu chỉ xem thông tin trên mạng.

Theo Nspirement

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