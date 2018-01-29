Những mẫu vẽ móng chân đẹp nhất khiến chị em mê mẩn diện ngày Tết

Làm đẹp 29/01/2018 14:08

Không chỉ có những mẫu móng tay mà còn có những mẫu vẽ móng chân đẹp tinh tế khiến các chị em nhất định nao lòng. Đừng bỏ qua những mẫu vẽ móng chân đẹp nhất trong bài để chăm chút cho đôi chân, chuẩn bị diện mạo hoàn hảo cho Tết Mậu Tuất 2018 này nhé.

Vẽ móng tay, móng chân là một trong những cách thể hiện bản thân đẹp tinh tế và cá tính nhất. Bên cạnh những mẫu móng tay đẹp thì cũng có rất nhiều mẫu vẽ móng chân đẹp nổi bật, nhiều màu sắc và bắt mắt vô cùng. Hãy cùng nhau tân trang, thêm chăm chút và diện cho bản thân thêm đẹp trong những ngày Tết 2018 này với những mẫu vẽ móng chân đẹp nhất giới thiệu trong bài nhé. 

Giới thiệu những mẫu vẽ móng chân đẹp nhất diện Tết xinh tươi 

Những mẫu vẽ móng chân đẹp nhất cho các chị em diện ngày Tết
Những mẫu vẽ móng chân đẹp nhất cho các chị em diện ngày Tết. Ảnh: Internet

Mẫu vẽ móng chân đẹp nhiều màu sắc

Mẫu vẽ móng chân nhiều màu sắc rực rỡ cho chị em lựa chọn
Mẫu vẽ móng chân nhiều màu sắc rực rỡ cho chị em lựa chọn. Ảnh: Internet

Đây là một trong những mẫu vẽ móng chân nhiều màu sắc và đẹp nhất. Ngày Tết sẽ càng vui vẻ hơn khi có sự hiện diện tất cả những màu sắc mà bạn yêu thích phải không nào! Nó sẽ càng nổi bật hơn khi các bạn sử dụng một lớp sơn bóng bên ngoài đấy nhé.

Kiểu vẽ móng chân đẹp nổi bật

Mẫu nail móng chân đối xứng
Mẫu nail móng chân đối xứng. Ảnh: Internet

Mẫu vẽ nail móng chân này thích hợp với những bạn nào yêu thích ý tưởng hai móng chân được trang trí với những hình khác nhau. Không cần phải những họa tiết trang trí cầu kỳ, phức tạp, thật ra những mẫu giản dị và đơn giản cũng tạo ra hiệu ứng rất tốt.

Học cách vẽ móng chân đơn giản 

Mẫu vẽ móng chân họa tiết đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng
Mẫu vẽ móng chân họa tiết đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng. Ảnh: Internet

Với những bạn thích hình đơn giản, màu sắc nền nã, với tông màu nude cùng họa tiết lá màu vàng cũng đủ giúp móng chân bạn thu hút cái nhìn của người đối diện khi có dịp nhìn thấy. 

Mẫu vẽ móng chân hình cá mập dễ thương

Mẫu vẽ móng chân hình cá mập dễ thương vô cùng
Mẫu vẽ móng chân hình cá mập dễ thương vô cùng. Ảnh: Internet

Cách vẽ móng chân dễ thương này sẽ giúp móng chân cái của bạn cực nổi bật và thể hiện cá tính bản thân của mình một cách trực tiếp và thẩm mỹ vô cùng. 

Mẫu họa tiết móng chân nhiều đường cong 

Kiểu vẽ móng chân họa tiết chấm bị và nhiều đường cong
Kiểu vẽ móng chân họa tiết chấm bị và nhiều đường cong. Ảnh: Internet

Màu xanh cùng trắng cùng trang trí những đường uốn lượn giúp các những ngón chân của bạn càng thêm mềm mại và tất nhiên rồi, bên cạnh không khí sắc xuân tràn ngập sắc đỏ của hoa đào, của câu đối, của quần áo, đèn lồng, thì điểm xuyết màu xanh này sẽ là một nét chấm phá đặc biệt vô cùng. 

Mẫu nail móng chân kim cương lấp lánh 

Đi chơi Tết nổi bật với mẫu móng chân hình kim cương
Đi chơi Tết nổi bật với mẫu móng chân hình kim cương. Ảnh: Internet

Ngón chân cái sẽ được trang trí với họa tiết kim cương khá dễ thực hiện cho các chị em vẽ mẫu tại nhà, với những màu sắc khá nhẹ nhàng và nền nã, nổi bật nhất là những hạt kim cương nhựa thật sự lấp lánh và bắt mắt. 

Kiểu vẽ móng chân nghệ thuật 

Vẽ móng chân họa tiết hình khối nghệ thuật
Vẽ móng chân họa tiết hình khối nghệ thuật. Ảnh: Internet

Các bạn chỉ cần mua mẫu có sẵn về, sau khi vệ sinh sạch móng chân, dán mẫu cùng sơn móng chân màu sắc thích hợp, rắc nhũ cũng như thoa một lớp sơn bóng bên trên vừa giúp giữ móng chân đẹp lâu hơn và các họa tiết trên móng chân thêm đẹp, bóng hơn hẳn đấy nhé. 

Mẫu vẽ móng chân đẹp hình dứa dễ thương, đơn giản 

Kiểu vẽ móng chân hình quả dứa đẹp, dễ thương
Kiểu vẽ móng chân hình quả dứa đẹp, dễ thương. Ảnh: Internet

Mẫu vẽ này khá đơn giản nhưng màu sắc vàng, xanh, cùng họa tiết thu hút, quen thuộc sẽ khiến mọi người thích thú khi nhìn thấy và khen ngợi trước ý tưởng sáng tạo này. 

Mẫu vẽ móng chân độc đáo 

Mẫu vẽ móng chân đẹp đơn giản mà ấn tượng cho các chị em lựa chọn
Mẫu vẽ móng chân đẹp đơn giản mà ấn tượng cho các chị em lựa chọn. Ảnh: Internet

5 móng chân là 5 mẫu họa tiết khác nhau những vẫn liên kết, hòa hợp với nhau cũng là một kiểu trang trí mẫu vẽ móng chân mà nhiều chị em ưa thích. Nếu bạn chưa từng thử thì Tết này chính là dịp thích hợp nhất để bạn diện mẫu vẽ móng chân đẹp độc đáo này rồi. 

Mẫu vẽ móng chân họa tiết sóng biển và ombre

Mẫu vẽ móng chân hai màu trắng xanh đơn giản, dễ làm tại nhà
Mẫu vẽ móng chân hai màu trắng xanh đơn giản, dễ làm tại nhà. Ảnh: Internet

Nhìn chung không cần phải cầu kỳ hay pha màu phức tạp, thêm một mẫu vẽ móng chân đẹp nhưng không kém phần nghệ thuật, tinh tế cho chị em ứng dụng trong dịp Tết này phải không ạ? 

Mẫu vẽ móng chân đẹp nhất phong cách Pháp 

Học cách vẽ móng chân kiểu Pháp dịu dàng, nữ tính vô cùng
Học cách vẽ móng chân kiểu Pháp dịu dàng, nữ tính vô cùng. Ảnh: Internet

Mẫu vẽ móng chân kiểu Pháp tuy trông đơn giản nhưng lại cực kỳ nữ tính với lớp đá dọc theo ngón chân, tông màu hồng và sơn bóng kết hợp hài hòa, không khó để khiến người xem phải trầm trồ khi nhìn thấy. 

Trên đây là những mẫu vẽ móng chân đẹp nhất, lạ mắt mà không kém phấn hấp dẫn, ấn tượng để chị em có thể tham khảo và lựa chọn chăm chút cho bàn chân đẹp nhất trong dịp Tết đến Xuân về. Chúc các chị có thể lựa được mẫu vẽ móng chân ưng ý nhất cho bản thân nhé.

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