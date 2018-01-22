Cách tô son môi đẹp tự nhiên cho bạn nữ thêm phần đẹp xinh mùa TẾT sắp tới!

Đảm bảo khi nắm và làm theo được các bước đưới đây, chắc chắc vấn đề khô môi, nứt nẻ hay nhanh trôi son, tô không đều sẽ không còn là vấn đề làm các chị em bận tâm nữa đâu.

Không ngoa với câu nói rằng: "Cho người phụ nữ một cây son, và họ sẽ chinh phục cả thế giới". Son cần thiết với chị em là thế nhưng không phải ai cũng biết cách tô son môi đẹp tự nhiên đâu nhé. Muốn học cách tô son lâu trôi, cách tô son không bị khô môi hay tô son cho môi dày, môi mỏng không phải dễ dàng. Nó là cả một nghệ thuật đúng không các chị em? Cùng xem những bí kíp tô son môi đẹp tự nhiên, nổi bật, tô son lòng môi đẹp như sao được giới thiệu cực chi tiết dưới đây để nắm chắc nghệ thuật này, luôn tỏa sáng và tự tin nhất nhé các chị em.

Bước 1: Bước đầu tiên cũng như là bước quan trọng nhất chính là việc dùng son dưỡng môi, bạn không thể đi ra ngoài với một đôi môi khô và nứt nẻ được. Hãy tẩy tế bào chết môi đơn giản bằng cách chà nhẹ nhàng bàn chải đánh răng trên môi, sau đó thoa chút son hay dầu dưỡng môi sẽ giúp môi bạn thật mềm và tươi tắn đấy nhé.



Dùng son dưỡng trước khi thoa son bảo vệ môi khỏi khô nứt. Ảnh: Internet

Bước 2: Nếu bạn lo lắng về việc son không lên đúng màu, tô son không đều thì đừng quên dùng kem che khuyết điểm quanh vùng môi. Nó sẽ giúp son môi không những không bị chìm màu mà còn lên màu đúng chuẩn, lên màu đẹp nhất cũng như là bí quyết của cách tô son lâu trôi đấy. Chọn một màu kem che khuyết điểm phù hợp với màu môi rồi tán đều kem bằng bàn chải nhỏ.



Dùng kem che khuyết điểm là cách giúp tô son lâu trôi hữu ích vô cùng. Ảnh: Internet

Bước 3: Để tô son không bị lem nhem ra ngoài mép xung quanh thì đây chính là lúc dùng chì kẻ viền môi rồi. Tô viền ngoài môi bằng son chì có màu giống hoặc gần giống màu son mà bạn dự định đánh để không bị lộn xộn tông màu nhé.



Kẻ viền môi giúp định hình dáng môi đơn giản nhất. Ảnh: Internet

Bước 4: Sau khi hoàn thành xong các bước trên thì chúng ta bước vào công đoạn chính là tô son. Tô son đều khắp môi, kể cả lớp môi lót, tán son bằng chổi hay ngón tay đều được, tô từ 2-3 lớp son để được màu đậm và ưng ý nhất.



Tô son bằng chổi hoặc ngón tay để thật đều son. Ảnh: Internet

Lưu ý:

Để có cách tô son không bị khô môi thì tránh dùng những dòng son matte, chúng sẽ làm môi bạn khô nhanh và nhiều hơn, thay vào đó hãy dùng son có nhiều dưỡng

Với những bạn có môi mỏng thì nên lựa chọn son sáng màu, không chọn son màu tối vì chúng có xu hướng làm môi bạn nhỏ hơn. Làm ngược lại điều này với những chị em có môi dày nhé.

Bước 5: Tiếp tục dùng kem che khuyết điểm và phấn phủ để chỉnh sửa hình dáng môi sao cho ưng ý nhất, sau đó phủ một lớp son bóng giúp cho đôi môi bạn trông căng mọng, tươi tắn và hấp dẫn hơn nhé.



Đánh thêm một lớp son bóng cho đôi môi thêm quyến rũ. Ảnh: Internet

Những lưu ý về cách tô son đẹp tự nhiên nhất

Với các chị em đang tìm cách tô son cho môi thâm thì đừng bao giờ quên kem che khuyết điểm nhé, nó sẽ tạo một lớp lót giúp son bám dính tốt hơn và thể hiện ra đúng màu ưng ý nhất. Và nếu màu sắc môi không tươi tắn lắm thì chị em cũng đừng lạm dụng nhiều son bóng nhé, có thể sẽ phản tác dụng.

Còn với các chị em có làn môi mỏng và dày, kem che khuyết điểm và chì kẻ viền môi chính là hai công cụ đắc lực nhất giúp thiết kế hình dáng môi đơn giản lại cực kỳ hữu dụng, có thể giúp khắc phục khuyết điểm dày mỏng của môi nhanh chóng mà lại đẹp tinh tế vô cùng.

Không bao giờ sử dụng son tối màu với son bóng sáng màu - nó sẽ làm hỏng toàn bộ diện mạo của bạn.

Không dùng sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

Tránh thử son môi tại các cửa hàng vì nó đã được sử dụng trên nhiều môi và có thể là nguồn lây lan của bệnh nhiễm trùng.

Không bao giờ tô son khi môi khô và nứt nẻ, nó sẽ chỉ càng tình trạng khô môi và nứt nẻ trầm trọng thêm mà thôi.

Luôn đảm bảo rằng không dính son môi trên răng vì điều này xảy ra khá thường xuyên khi các chị em thoa son.

Trên đây là toàn bộ nghệ thuật cách đánh son môi tự nhiên nhất xin được gửi đến các chị em tham khảo. Hy vọng các chị sẽ nhanh chóng nắm hết được toàn bộ nội dung cũng như thực hành, áp dụng thành công mỹ mãn. Chúc các chị em luôn trẻ trung rạng rỡ với đôi môi đẹp hấp dẫn nhé.