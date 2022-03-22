Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ!

Làm đẹp 22/03/2022 18:15

Tất cả chúng ta đều biết rằng ăn nhiều trái cây và rau quả đóng một vai trò quan trọng không chỉ đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta, mà còn cả vẻ ngoài của làn da. Nhưng bạn có biết rằng một số loại trái cây đặc biệt thân thiện với làn da không?

Sau đây là 11 loại thực phẩm hàng đầu mà bạn nên dự trữ nếu muốn có làn da khỏe mạnh, tươi trẻ và toát lên vẻ rạng rỡ bên trong. Ai mà không muốn điều đó, đúng không?.

Quả việt quất

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 1

Những "quả nổ nhỏ màu xanh" này có dinh dưỡng khá lớn so với kích thước của chúng. Quả việt quất là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa, giàu chất xơ và vitamin A và C. Thêm loại quả này vào chế độ ăn uống của bạn sẽ mang lại những điều tuyệt vời cho làn da của bạn.

Táo 

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 2

Chúng có thể không phải là một loại siêu thực phẩm mới nhưng quả táo đáng tin cậy vẫn là một trong những loại quả yêu thích cho làn da của bạn. Để có làn da tươi trẻ, hãy chọn loại táo đỏ có chứa hàm lượng collagen cao nhất để thúc đẩy độ đàn hồi của da.

Dưa hấu 

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 3

Dưa hấu rất ngọt ngào và sảng khoái với hơn 90% hàm lượng nước, ăn loại trái cây thơm ngon này sẽ cung cấp nước cho làn da của bạn từ trong ra ngoài.

Chuối 

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 4

Chuối là một trong những nguồn cung cấp kali tốt nhất, một khoáng chất rất quan trọng trong việc duy trì cân bằng độ ẩm cho làn da của bạn. Da khô nghiêm trọng là một triệu chứng cổ điển của tình trạng thiếu kali, vì vậy hãy cố gắng bổ sung chuối vào khẩu phần trái cây hàng ngày của bạn. 

Quả dứa 

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 5

Dứa đã được sử dụng trong một số nền văn hóa như một loại cây thuốc trong nhiều năm, vì chúng là loại trái cây duy nhất được biết là có chứa một loại enzyme gọi là bromelain, có tác dụng chống viêm và chống sưng da.

Dâu tây

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 6

Hấp dẫn vô cùng, ai có thể cưỡng lại một bát dâu tây chín mọng đúng không? 

Hãy thưởng thức những quả dâu tây đáng yêu ấy vì biết rằng làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó. Những loại mỹ phẩm màu đỏ này đặc biệt chứa nhiều axit ellagic, giúp chống lại tác hại của tia cực tím và các nếp nhăn.

Đu đủ 

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 7

Đu đủ là một loại trái cây rất giàu vitamin A và enzyme papain, giúp phá vỡ các protein không hoạt động và loại bỏ các tế bào da chết.

Quả kiwi

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 8

Bùng nổ với hương vị thơm ngon, quả kiwi không chỉ mang lại hương vị thanh đạm mà còn rất bổ dưỡng. Nó chính là loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất, thành phần quan trọng của làn da để mang lại sức sống động và vẻ rạng rỡ.

Trái lựu

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 9

Giống như quả việt quất, quả lựu cũng được ban tặng cho danh hiệu 'siêu thực phẩm' rất xứng đáng. Nó là "một cường quốc dinh dưỡng" chứa các hợp chất chống lão hóa mạnh mẽ, hỗ trợ kích thích tái tạo tế bào da.

Quả anh đào/ Quả cherry

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 10

Quả cherry chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn bất kỳ loại trái cây nào khác, giúp chống lại các gốc tự do và do đó làm chậm quá trình lão hóa.

Khoai tây

Những loại trái cây là 'sứ giả' của thiên nhiên: Lợi ích làm đẹp mà chúng mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 11

Để loại bỏ thâm nách, bạn hãy lấy một lát khoai tây và chà xát lên nách trong khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Khoai tây có tính axit nhẹ hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên tuyệt vời.

Theo Brighiside

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