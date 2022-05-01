Những công dụng tốt nhất của dầu tràm trà trong quy trình làm đẹp thực sự tuyệt vời mà bạn khó lòng bỏ qua

Đó là một loại tinh dầu mạnh, vì vậy bạn cần thoa lượng nhỏ trước để xem có phản ứng dị ứng nào xảy ra không nhé.

Từ sữa rửa mặt đến dầu gội, từ trị mụn đến giải pháp trị gàu cho tóc, dầu tràm trà là một thành phần nổi bật trong nhiều sản phẩm làm đẹp dành cho nhiều đối tượng. Bởi vì nó được đóng gói với một loạt các lợi ích tốt hơn cho da và tóc như đặc tính khử trùng, chống viêm, kháng khuẩn. Tuy nhiên, nhiều người e ngại về việc sử dụng thành phần do đặc tính mạnh của nó. Hãy tránh xa mọi sự do dự của bạn vì bạn nên sử dụng tinh dầu tràm trà theo những cách này.

Dầu tràm trà là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả nhất để làm giảm và kiểm soát mụn trứng cá. Bên cạnh việc chăm sóc mụn tích cực, nó cũng có thể hữu ích trong trường hợp mụn bọc, vết thâm, sẹo và vết thâm do mụn mủ có thể để lại, nhờ đặc tính chữa lành và kiểm soát bã nhờn của nó.

Ảnh minh họa: Internet

Cho dù bạn có một hoặc hai nốt mụn hay đang đối mặt với mụn trên khắp khuôn mặt của mình, điều cần thiết là phải pha loãng dầu trước khi thoa lên da. Bạn có thể thêm một hoặc hai giọt dầu tràm trà vào kem dưỡng ẩm hoặc huyết thanh và thoa lên da hoặc pha loãng với một ít cây phỉ (khoảng ¼ cốc) và sử dụng nó như một loại toner.

Đối với chứng viêm

Ảnh minh họa: Internet

Dầu cây trà rất tốt để chống lại các loại viêm, có thể là do mụn trứng cá hoặc do dị ứng. Các đặc tính chống viêm của dầu tràm trà đủ mạnh để giảm mẩn đỏ, sưng tấy và bất kỳ kích ứng nào đi kèm với bất kỳ loại viêm nào. Bạn có thể trộn tinh dầu tràm trà với một số loại dầu vận chuyển và thoa lên các khu vực bị ảnh hưởng để làm dịu, chữa lành vết viêm.

Đối với gàu

Ảnh minh họa: Internet

Dầu tràm trà rất hữu ích để giúp bạn giảm ngứa và bong tróc da đầu. Phương pháp khắc phục tốt nhất cho da đầu bị kích ứng và bẩn, trà xanh cũng là một chất làm sạch sâu hiệu quả cho tóc của bạn vì nó giúp loại bỏ da chết và điều trị nhiễm trùng nếu có. Bạn có thể ban tặng cho mái tóc của mình sự kỳ diệu của cây tràm trà theo hai cách, bằng cách trộn nó với dầu dưỡng tóc hoặc dầu gội của bạn, tùy theo nhu cầu. Bạn có thể kết hợp tinh dầu tràm trà với dầu dừa, hạnh nhân hoặc dầu jojoba và xoa bóp khắp da đầu hoặc chọn một loại dầu gội đầu được ngâm với dầu.

Chăm sóc răng miệng

Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng là dầu tràm trà là một trong những thành phần có tác dụng thanh lọc và làm sạch tuyệt vời. Tại sao không mở rộng những lợi ích này vào thói quen nha khoa của bạn và tăng cường sức khỏe răng miệng của bạn đúng không?

Tất cả chúng ta đều sử dụng nước súc miệng, phải không? Đơn giản chỉ cần thêm một hoặc hai giọt dầu tràm trà vào nước súc miệng và sử dụng để có được sự tươi mát, hơi thở thơm tho cũng như ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng mới chớm nở.

Theo Femina