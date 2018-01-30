Những cách dưỡng tóc bóng mượt với dầu dừa hiệu quả đón Tết

Hãy tạm biệt mái tóc xơ rối và tự tin chơi Tết với cách dưỡng tóc bóng mượt với dầu dừa. Nếu bạn kiên trì thì hiệu quả sẽ trông thấy đó nhé.

Mái tóc khô xơ, gãy rụng khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy thiếu tự tin. Dù đã thay đổi nhiều loại dâu gội hay sử dụng thuốc khác nhau thì nó không thể thay đổi tình trạng này lâu dài. Vậy làm sao để bạn sớm sở hữu mái tóc mềm mượt, chắc khỏe để chào đón xuân 2018 sắp tới đây? Đơn giản lắm, cách dưỡng tóc bóng mượt với dầu dừa là một gợi ý dành cho bạn đấy. Áp dụng ngay hôm nay và chờ đợi sự thay đổi của mái tóc nhé. Dầu dừa giúp chăm sóc tóc hiệu quả Dầu dừa có lẽ không còn xa lạ với tất cả chúng ta, đây là sản phẩm được chiết xuất 100% từ thiên nhiên nên đảm bảo tính an toàn tuyệt đối. Dầu dừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như có khả năng làm đẹp công hiệu, trong đó phải kể đến đó là dưỡng tóc và phục hồi tóc hư tổn.

Dầu dừa có nhiều lợi ích trong đó có dưỡng tóc đẹp (Ảnh: Internet) Trong dầu dừa có chứa nhiều tinh dầu, hàm lượng cao vitamin E và khoáng chất thiết yếu. Đây đều là những thành phần tốt cho con người. Nó giúp cung câp năng lượng cho cơ thể, nuôi dưỡng da căng mịn, chống lão hóa cũng như phục hồi vùng da bị tổn thương, dưỡng ẩm và chăm sóc da đẹp đều màu, sáng mịn hơn. Ngoài ra, người ta thường dùng dầu dừa để nuôi dưỡng, chăm sóc mái tóc của mình. Nhờ hàm lượng cao tinh dầu mà dầu dừa giúp kích thích sự phát triển của tóc, nuôi dưỡng tóc trở nên mềm mượt , dưỡng ẩm, ngăn ngừa tóc chẻ ngọn, khô xơ. Đồng thời, nó có tác dụng như một lớp màng bảo vệ tóc trước các tác hại của môi trường. Dầu dừa cũng giúp giảm bớt tình trạng da đầu bị gàu nhờ sự góp mặt của axit lauric và caprylic – có tính kháng khuẩn, dưỡng ẩm là phương pháp trị gàu tự nhiên tốt nhất.

Cách dưỡng tóc óng mượt bằng dầu dừa Vui chơi, giải trí ngoài trời, thường xuyên tiếp xúc với nắng gió càng khiến mái tóc của bạn trở nên xơ xác hơn, đặc biệt là vào những dịp nghỉ lễ nhiều như Tết Nguyên Đán. Chính vì vậy bạn cần chăm sóc mái tóc của mình nhiều hơn, và dầu dừa là sản phẩm thiên nhiên cho hiệu quả cao mà bạn nên áp dụng thử. Tùy vào độ dày và dài của mái tóc mà bạn sử dụng lượng dầu dừa cho vừa đủ thôi nhé. Chỉ cần thoa đều dầu dừa từ chân đến ngọn tóc, kết hợp dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng khoảng 15 phút để tinh dầu dừa trải đều và thấm vào các sợi tóc. Sau đó xả sạch lại với nước là được. Cách này có thể áp dụng cách ngày 1 lần, thực hiện sau khi gội đầu nhé. Dưỡng tóc chắc khỏe, óng mượt bằng cách thoa dầu dừa lên tóc (Ảnh: Internet) Nếu như mái tóc của bạn đã từng sử dụng qua các phương pháp như nhuộm, uốn thì rất dễ bị gãy rụng, hư tổn. Chính vì vậy, ngoài việc sử dụng tinh dầu dừa ra thì bạn còn cần kết hợp thêm các chất như vitamin E, vitamin K là một số khoáng chất giúp phục hồi tóc khác nữa. Dưới đây là sự kết hợp gợi ý dành cho bạn. Trộn đều hỗn hợp dầu dừa, mật ong và nước cốt chanh theo tỷ lệ ngang nhau. Sau đó thoa đều hỗn hợp này lên tóc kết hợp massage nhẹ nhàng. Tiếp theo là dùng khăn lớn hoặc mũ trùm ủ tóc lại trong khoảng 30 phút rồi xả lại với nước cho sạch. Hoặc, nếu bạn không có thời gian thì có thể chế chút dầu dừa vào dầu gội rồi sử dụng như dầu gội thông thường là được. Chỉ cần bạn áp dụng cách dưỡng tóc bóng mượt với dầu dừa đều đặn thì chỉ sau một thời gian ngắn, mái tóc sẽ trở nên chắc khỏe, óng mượt như ý. Hy vọng Tết tới đây, bạn sẽ lấy lại vẻ đẹp tuyệt vời của mái tóc để tự tin chơi xuân nhé.

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