Những kiểu tóc dài đẹp cho ngày Tết giúp bạn thêm đáng yêu và trẻ trung hơn

Một vài kiểu tóc dài đẹp cho ngày Tết dưới đây sẽ cho bạn sự lựa chọn phù hợp nhất để xuống phố thêm tự tin và năng động.
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Sở hữu mái tóc dài, mềm mượt là điều mà chị em ai cũng mong muốn có được. Tóc dài có thể tạo ra nhiều kiểu khác nhau tùy theo sở thích của mỗi người. Tết Nguyên Đán đang tới gần, bạn đã chuẩn bị để “đổi mới” mái tóc của mình chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo ngay những kiểu tóc dài đẹp cho ngày Tết thêm bạn thêm xinh đẹp và tự tin hơn ngay dưới đây nhé.
Kiểu tóc xoăn gợn sóng đẹp cho ngày Tết
Chắc có lẽ ai ai cũng biết đến kiểu tóc này. Bạn có thấy rằng các người đẹp xứ Hàn dường như ai cũng đã diện qua mẫu tóc này? Nếu như bạn đang có một mái tóc mượt mà thì đây chính là sự lựa chọn để thay đổi diện mạo cuốn hút hơn rồi đấy.
Mái tóc xoăn bồng bềnh thể hiện tính cách dịu dàng nhưng không kém phần kiêu sa, quyến rũ. Nó lại phù hợp với hầu hết kiểu gương mặt và trang phục khác nhau. Do vậy, đừng ngại ngần gì mà Tết này diện ngay kiểu tóc dài uốn lượn đẹp này nhé.
Kiểu tóc thẳng tự nhiên đẹp phù hợp với ngày Tết
Một sự lựa chọn khác không kém phần đẹp dành cho bạn đó là kiểu tóc dài thẳng mượt một cách tự nhiên. Những cô gái nào có phong cách nhẹ nhàng, dễ thương và đơn giản thì mái tóc này sẽ rất phù hợp đấy.
Sự kết hợp của mái tóc dài buông lơi, diện trên mình chiếc áo dài xuống phố chơi Tết thì còn nét đẹp nào có thể so sánh bằng. Bạn sẽ không mất nhiều chi phí để giúp mái tóc thẳng tắp đâu, nên nếu đã may mắn có được mái tóc dài rồi thì chần chừ gì mà không làm mới để đón Tết nào.
Trên đây là hai kiểu tóc phổ biến được nhiều chị em ưa chuộng bởi có thể kết hợp với nhiều loại trang phục và gương mặt khác nhau. Kèm với đó, bạn có thể thay đổi kiểu tóc mái như không mái, mái thưa, ngố hay ngố xéo để cho mình trở nên xinh đẹp, trẻ trung và năng động hơn nhé.
Mẫu tóc đơn giản mà đẹp cho ngày Tết
Nếu như hai kiểu tóc vừa kể trên tỏ ra phổ biến thì sự biến tấu bằng vài thao tác đơn giản sẽ giúp bạn có được nhiều kiểu tóc khác nhau để tự tin dạo phố ngày Tết đấy.
Thay vì phải chăm sóc tóc xoăn và thẳng tự nhiên, mất công sức và thời gian thì bạn hãy thử những mẫu tóc gợi ý của chúng tôi dưới đây xem sao nhé.
- Kiểu tóc búi cao: Đã từng là trào lưu của giới trẻ trong nhiều năm trở lại đây. Nếu bạn có mái tóc dài thì sẽ dễ dàng tạo kiểu búi tóc này. Thay đổi phong cách trở nên năng động, trẻ trung mà không kém phần đáng yêu với kiểu tóc đẹp cho ngày Tết này nhé.
- Kiểu tóc tết đẹp: Đây là kiểu tóc truyền thống đã xuất hiện từ rất lâu. Tuy đơn giản nhưng nó lại tôn lên vẻ đẹp rạng ngời, dịu dàng của người con gái Việt. Ngày Tết mà chú ý biến tấu kiểu tóc thắt bím này sẽ cho bạn một sự tự tin tuyệt vời đấy. Có khá nhiều cách thắt tóc khác nhau ví dụ như đuôi cá, thắt chéo, đuôi sam hay hình thác nước,... Tùy vào sở thích mà bạn chọn kiểu theo ý mình nhé.
Trên đây là một vài kiểu tóc dài đẹp cho ngày Tết để bạn tham khảo. Năm mới với diện mạo mới sẽ đem lại cho bạn niềm vui, hứng khởi đầy sức sống đấy. Chọn kiểu mình thích và thay đổi mái tóc ngay nào!