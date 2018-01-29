Những kiểu tóc dài đẹp cho ngày Tết giúp bạn thêm đáng yêu và trẻ trung hơn

Sở hữu mái tóc dài, mềm mượt là điều mà chị em ai cũng mong muốn có được. Tóc dài có thể tạo ra nhiều kiểu khác nhau tùy theo sở thích của mỗi người. Tết Nguyên Đán đang tới gần, bạn đã chuẩn bị để “đổi mới” mái tóc của mình chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo ngay những kiểu tóc dài đẹp cho ngày Tết thêm bạn thêm xinh đẹp và tự tin hơn ngay dưới đây nhé.

Kiểu tóc xoăn gợn sóng đẹp cho ngày Tết

Chắc có lẽ ai ai cũng biết đến kiểu tóc này. Bạn có thấy rằng các người đẹp xứ Hàn dường như ai cũng đã diện qua mẫu tóc này? Nếu như bạn đang có một mái tóc mượt mà thì đây chính là sự lựa chọn để thay đổi diện mạo cuốn hút hơn rồi đấy.