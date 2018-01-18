Chống nhăn da bằng dầu dừa, cách đơn giản để sở hữu làn da sáng mịn lâu dài

Dầu dừa được chiết xuất 100% từ cùi dừa nên đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong dầu dừa có chứa nhiều vitamin E, khoáng chất và tinh dầu. Đây đều là những thành phần cần thiết và quan trọng có lợi cho sức khỏe cũng như làm đẹp toàn diện.

Phụ nữ bước qua tuổi 30 sẽ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như nám, tàn nhang, vết chân chim. Đã là phụ nữ thì ai cũng muốn duy trì nét đẹp tuổi thanh xuân lâu hơn, sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết. Vậy thì ngay từ khi còn trẻ, bạn hãy chú tâm chăm sóc da để giảm thiểu quá trình xuất hiện nếp nhăn nhé. Hiện nay, nhiều người đang dùng cách chống nhăn da bằng dầu dừa . Đây là biện pháp tự nhiên khá đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, bạn hãy thử trải nghiệm và chờ kết quả nhé.

Nếu như da của bạn bị khô, nứt nẻ, vết chân chim xuất hiện quanh mắt thì chỉ cần thoa một lớp mỏng dầu dừa lên da thì da sẽ được giữ ẩm, cải thiện vùng da bị tổn thương, dưỡng da trắng mịn hồng hào hơn.

Các trường hợp da bị mụn nhọt, vết thâm cũng đều được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả chỉ cần một lọ dầu dừa. Cũng chính vì những lợi ích này mà dầu dừa trở thành loại “mỹ phầm” được nhiều chị em ưa chuộng và sử dụng nhất.

Cách ngăn ngừa nếp nhăn với dầu dừa

Chỉ riêng dầu dừa thôi cũng đủ để chăm sóc làn da nhạy cảm của bạn rồi. Việc ngăn ngừa sự xuất hiện nếp nhăn ở độ tuổi 30 cũng hiệu quả như ý. Nhưng đừng để đến giai đoạn này thì chị em mới lo đến việc chăm sóc sắc đẹp. Việc chống nếp nhăn cần được thực hiện sớm và lâu dài thì mới phát huy hiệu quả cao được.

Do đó, bạn có thể thực hiện việc chăm sóc da bằng mỹ phẩm, kem dưỡng nhưng cũng đừng quên dầu dừa, một loại nguyên liệu từ thiên nhiên an toàn mà cho hiệu quả chống lão hóa cao không khác gì các loại mỹ phẩm đắt tiền.

Massage da mặt với dầu dừa để ngăn cho nếp nhăn xuất hiện (Ảnh: Internet)

Rất đơn giản, dành mỗi ngày khoảng 1 – 2 lần dùng dầu dừa thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng, đặc biệt là nhừng vùng dễ xuất hiện nếp nhăn nhất như ở quanh đôi mắt. Giữ nguyên dầu dừa như vậy khoảng vài tiếng rồi rửa sạch lại với nước ấm. Nếu bạn thoa dầu dừa vào buổi tối thì có thể để tới sáng cũng được.

Ngoài ra, để phát huy tốt nhất công dụng dưỡng da, ngăn ngừa nếp nhăn của dầu dừa. Bạn hãy sử dụng kết hợp với một số loại thực phẩm có cùng lợi ích này nhé. Một số gợi ý cho bạn như giấm táo, mật ong, dầu hạnh nhân, vitamin E, nước chanh.... Chỉ cần trộn dầu dừa với một trong những sản phẩm này theo tỷ lệ 1:1 rồi massage da mặt và cổ khoảng 3 – 5 phút mỗi ngày thì kết quả sẽ như bạn mơ ước.

Rất đơn giản, với cách chống nhăn da bằng dầu dừa này, bạn sẽ không cần phải lo lắng về vẻ đẹp của làn da sau tuổi 30. Ngay từ bây giờ hãy sử dụng dầu dừa theo cách này thì da căng mịn, sáng bóng sẽ duy trì lâu hơn và nét đẹp thanh xuân của bạn sẽ khiến nhiều người phải ganh tị. Chúc bạn sở hữu làn da trẻ đẹp, không nếp nhăn nhé.