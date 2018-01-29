Làm sao để ăn nhiều mà không lo tăng cân trong ngày Tết?

Đừng để mấy ngày Tết này làm mất đi vóc dáng thon gọn của bạn, làm sao để không lo tăng cân trong ngày Tết? Chỉ cận bạn thực hiện theo những gợi ý dưới đây.
- Các mẫu vẽ móng chân dễ thương cực thu hút các chị em
- Những mẫu vẽ móng chân đẹp nhất khiến chị em mê mẩn diện ngày Tết
Tăng cân là nỗi lo của mọi người, đặc biệt là phái đẹp. Ai cũng muốn sở hữu vóc dáng eo thon, gợi cảm nhưng đôi vui chơi trong ngày Tết lại khiến nhiều người lên cân nhanh chóng. Bởi vậy làm sao để không tăng cân trong ngày Tết? Đừng lo lắng, chỉ cần bạn chú ý và thực hiện theo những gợi ý dưới đây thì đảm bảo ăn nhiều nhưng lại giữ vóc dáng hiệu quả đấy.
Giữ vóc dáng ngày Tết nhờ thói quen tập thể dục
Một năm chỉ có một dịp được nghĩ lễ dài ngày, đây cũng là thời điểm ai ai cũng vui chơi hết mình. Và rất nhiều trường hợp, mọi người sẽ bỏ ngang thói quen rèn luyện thân thể vào những ngày nay. Nhưng bạn có biết thói quen này sẽ giúp cho bạn có được sức khỏe tốt cũng như là cách loại bỏ năng lượng dư thừa nhanh nhất.
Chính vì lẽ đó, bạn đừng nên tạo cho mình thói quen tập thể dục thể thao mỗi sáng để sức khỏe cường tráng và cơ thể thon gọn nhất nhé. Có khá nhiều bài tập đơn giản mà bạn có thể thực hiện tại nhà như đi bộ, hít đất, vận động tại chỗ,... Mỗi ngày dành khoảng 30 phút là đủ.
Món ăn giúp bạn không lên cân vào ngày Tết
Chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn uống đầy đủ, đảm bảo dưỡng chất cho cơ thể cũng chính là mẹo nhỏ giúp bạn không bị tăng cân trong dịp Tết sắp tới đây. Những ngày đầu năm, gia đình nào cũng thịt mỡ, bánh chưng, giò, chả,... đây đều là những món ăn giàu năng lượng, chất béo và tinh bột. Nếu như bạn ăn uống quá đà, không chia đều khẩu phần ăn ra thì khả năng lên cân rất cao đó nhé.
Do vậy, bạn nên chọn những món ăn ngon nhưng lại đảm bảo không bị ảnh hưởng đến cân nặng và có khả năng duy trì năng lượng và vóc dáng hiệu quả nhé.
Các món ăn từ thịt bò, rong biển, măng tây, cá mòi, các loại đậu,.. đều là những loại thực phẩm chứa đầy đủ dưỡng chất nhưng lại ít chất béo. Chúng không chỉ đơn giản là món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát lượng đường trong máu,... Ngoài ra, việc bổ sung nhiều hơn các món ăn chế biến từ rau củ, trái cây sẽ đảm bảo ăn nhiều mà không sợ béo đó nhé.
Ngoài những món ăn truyền thống, bạn nên tăng cường chế biến món ăn vì sức khỏe mới mà tùy vào tay nghề của mình mà thực hiện nhé.
Các loại kẹo mứt ngày Tết ăn nhiều không lo tăng cân
Mứt dừa, mứt khoai,... là đặc trưng hương vị ngày Tết mà dường như gia đình nào cũng chuẩn bị để đón khách. Tuy nhiên, ăn nhiều kẹo mứt ngọt sẽ là nguyên nhân khiến cân nặng của bạn thay đổi.
Thay vì các món bánh chứa đầy bơ sữa, kẹo đường, socola..., Tết năm nay bạn hãy thử thay đổi khẩu vị của mình bằng món omai mặn hay đậu phộng, hạt điều thử nhé.
Ngoài những gợi ý về việc làm sao để không tăng cân trong ngày Tết đơn giản này, bạn còn nên kết hợp với chế độ nghỉ ngơi đúng giờ, không thức quá khuya, không nên để bụng đói quá lâu và loại bỏ ngay các loại thức ăn nhanh nhé. Hy vọng bạn sẽ đón một cái Tết sum họp, vui vẻ mà không cần phải lo lắng về vóc dáng của mình.