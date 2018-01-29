Làm sao để ăn nhiều mà không lo tăng cân trong ngày Tết?

Tăng cân là nỗi lo của mọi người, đặc biệt là phái đẹp. Ai cũng muốn sở hữu vóc dáng eo thon, gợi cảm nhưng đôi vui chơi trong ngày Tết lại khiến nhiều người lên cân nhanh chóng. Bởi vậy làm sao để không tăng cân trong ngày Tết? Đừng lo lắng, chỉ cần bạn chú ý và thực hiện theo những gợi ý dưới đây thì đảm bảo ăn nhiều nhưng lại giữ vóc dáng hiệu quả đấy.

Giữ vóc dáng ngày Tết nhờ thói quen tập thể dục

Một năm chỉ có một dịp được nghĩ lễ dài ngày, đây cũng là thời điểm ai ai cũng vui chơi hết mình. Và rất nhiều trường hợp, mọi người sẽ bỏ ngang thói quen rèn luyện thân thể vào những ngày nay. Nhưng bạn có biết thói quen này sẽ giúp cho bạn có được sức khỏe tốt cũng như là cách loại bỏ năng lượng dư thừa nhanh nhất.