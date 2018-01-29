Các mẫu vẽ móng chân dễ thương cực thu hút các chị em

Từ đơn giản, vui nhộn đến đầy màu sắc, các mẫu vẽ móng chân dễ thương , tuyệt đẹp trong bài dưới đây chắc chắn sẽ rất phù hợp với nhiều chị em, giúp cho các chị em càng thêm hứng khởi diện trong mùa Tết năm nay đấy.

Thêm một chút lấp lánh hồng và xanh biển tô điểm cho móng chân của bạn thì sao nhỉ? Nổi bật lắm đấy nhé.

Kiểu mẫu vẽ móng chân dễ thương, dịu dàng



Thiết kế mẫu vẽ móng chân dịu dàng và nữ tính gợi ý cho các chị em lựa chọn. Ảnh: Internet

Mẫu thiết kế móng chân vừa đơn giản, thanh lịch lại không kém phần ưa nhìn này rất hoàn hảo để xuất hiện trong những dịp đặc biệt, như là ngày Tết Nguyên đán 2018 thiêng liêng của cả dân tộc đang tới rất gần. Họa tiết màu vàng sang trọng trên nền màu nude ombre sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, lịch sự nhưng cũng rất nổi bật cho các chị em tự tin diện nó.

Kiểu vẽ móng chân dễ thương, rực rỡ nhiều màu sắc



Kiểu mẫu vẽ móng chân nhiều màu sắc nổi bật, dễ thương. Ảnh: Internet

Nếu đã quá quen thuộc với những móng tay, móng chân chỉ một màu nhàm chán thì tại sao các chị em không thử mẫu vẽ móng chân nhiều màu sắc rực rỡ như đèn nê-ông này nhỉ? Nó thực sự là kiểu vẽ móng chân dễ thương mà cũng cực dễ làm tại nhà cho các chị em áp dụng.

Mẫu vẽ móng chân hoa trắng dễ thương, nền nã



Mẫu vẽ móng chân hình hoa cúc trắng nhụy vàng dễ thương. Ảnh: Riche Nail

Hoa cúc trắng nhụy vàng là một trong những mẫu vẽ móng chân khá dễ thương và hợp thời trang trên nền móng chân màu nude cho chị em lựa chọn. Hình hoa đẹp luôn là một quyết định phổ biến và đơn giản của nhiều chị em khi tìm mẫu vẽ móng chân ưng ý cho bản thân.

Mẫu vẽ móng chân màu hồng và hoa dễ thương, nữ tính



Màu hồng luôn là màu yêu thích và nổi bật dành cho nhiều chị em. Ảnh: Internet

Nếu bạn không thích họa tiết hoa cúc trắng nhẹ nhàng quá thì bạn sẽ yêu thích mẫu vẽ móng chân hoa hồng này. Nó cũng rất dễ làm tại nhà vì khá đơn giản, dễ làm. Nhìn chung, mẫu vẽ hoa hồng hay hoa cúc trắng ở trên đều là những mẫu vẽ móng chân tuyệt đẹp để các chị em diện, chăm chút cho đôi chân.

Kiểu vẽ móng chân dễ thương tông màu cam và hồng



Mẫu vẽ móng chân màu hồng, cam nổi bật và không kém phần dễ thương. Ảnh: Internet

Màu hồng và cam có lẽ không phải sự kết hợp màu phổ biến hay dễ thấy nhưng cứ thử xem, bạn sẽ thấy bất ngờ khi chúng tạo được hiệu ứng khá tốt khi được để cạnh nhau đấy nhé. Hơn nữa, mẫu vẽ móng chân dễ thương này còn có thể sáng tạo theo nhiều cách khác nhau mà các chị em có thể thỏa trí thử làm mà không lo hỏng đâu.

Mẫu vẽ móng chân dễ thương sáng lấp lánh



Mẫu vẽ móng chân nổi bật và nhiều màu sắc rực rỡ. Ảnh: Top Nails

Mẫu vẽ móng chân này rất hấp dẫn ánh mắt của nhiều chị em, không thể nào phủ nhận được vẻ đẹp, màu sắc lấp lánh và tươi sáng mà kiểu thiết kế cho móng chân này mang lại phải không ạ? Nếu chị em thích nổi bật và ưa các màu sáng thì nên cân nhắc kỹ nhé.

Mẫu vẽ móng chân hình hoa nghệ thuật



Thêm một mẫu vẽ móng chân hình hoa dễ thương cho các chị em tham khảo. Ảnh: Internet

Bạn thấy đấy, việc thêm một bông hoa thôi đã tạo được hiệu ứng thật khác biệt rồi. Họa tiết hoa và vương miện luôn là những kiểu thiết kế vẽ nail cho móng chân đơn giản và dễ thực hiện, kết quả cuối nhận được thì luôn đẹp ấn tượng vô cùng.

Nhiều mẫu vẽ móng chân dễ thương ở trên sẽ là một trong những gợi ý hay để các chị em lựa chọn diện trong những dịp đặc biệt, làm đẹp cho bản thân cũng như trong dịp Tết đến Xuân về sắp tới nhé. Chúc các chị em luôn xinh đẹp rạng rỡ và nhiều niềm vui.