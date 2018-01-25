Giải đáp thắc mắc: Bị bật móng chân kiêng ăn gì?

Bong móng chân khi làm việc, hoặc do tai nạn, bất cẩn là điều không ai mong muốn. Cảm giác khi bị bật móng chân đúng là đau đến tận xương tủy. Sau khi bong móng chân, cảm giác đau đớn vẫn còn và còn gây bất tiện trong sinh hoạt. Ngoài việc điều trị về mặt y tế ra thì cũng cần phải để ý một chút đến việc thay đổi dinh dưỡng trong thời gian này. Việc bị bật móng chân kiêng ăn gì cần phải được để ý để không làm kéo dài thời gian bị đau hay ảnh hưởng tới quá trình điều trị y tế.

Việc kiêng bia rượu là bắt buộc trong quá trình điều trị y tế, không riêng gì việc bị bật móng chân. Một số loại thuốc sẽ bị giảm tác dụng, thậm chí gây độc nếu sử dụng chung với rượu. Rượu khi ngấm vào máu sẽ làm tăng cơn đau ở các vết thương ngoài da như bị bật móng chân, đồng thời làm cho vết thương lâu lành hơn rất nhiều.

Bật móng chân phải kiêng rau muống

Rau muống bình thường là một loại thực phẩm thông dụng và có tác dụng tốt cho sức khỏe. Nhưng với những người bị vết thương hở thì rau muống lại có tác dụng phụ là làm dầy vết thương, làm cho vết thương xù xì, da của vết thương cũng nhăn nheo, mất tính thẩm mĩ. Do vậy, khi bị bất móng chân kiêng ăn gì thì phải kiêng rau muống.

Thịt gà sẽ khiến vết bật móng chân đau nhức hơn

Thịt gà cũng là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nhưng ăn thịt gà khi đang bị bật móng chân thì thịt gà sẽ khiến cho vết thương lâu lành hơn. Các cụ cho rằng ăn thịt gà khi đang có vết thương hở thì sẽ làm cho vết thương đau nhức hơn. Vậy nên, khi bị bật móng chân, bạn nhớ tránh xa món thịt gà nhé.

Gạo nếp khó lành vết thương



Gạo nếp dễ khiến sinh mủ và lâu lành vết bật móng chân. Ảnh: Internet

Gạo nếp dùng để nấu cơm nếp, xôi rất ngon. Đặc biệt vào dịp lễ Tết thì món nếp là món phổ biến. Tuy vậy, theo Đông y, nếp là vị thuốc có tính nóng, dẻo, dễ gây sung, mưng mủ và khó làm lành vết thương. Các vết mưng mủ khiến cho da lâu liền và có thể bị viêm nhiễm, lâu lành hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu chẳng may bị bật móng chân thì bạn chớ có dại mà ăn các món từ gạo nếp nhé.

Hải sản và các đồ tanh khiến vết bật móng chân nhiều ngứa ngáy

Hải sản và các đồ tanh như cua, cá, tôm,…bình thường sẽ là những thực phẩm bổ dưỡng cho cơ thể. Nhưng với những người đang bị vết thương hở thì điều này lại không tốt. Hàm lượng canxi và chất đạm cao sẽ khiến cho vết thương, đặc biệt là vết thương đang ăn da non sẽ cực kì ngứa ngáy và khó chịu.

Kiêng thịt chó khi bị bật móng chân



Thịt chó có thể khiến vết thương ngứa ngáy và sinh mủ. Ảnh: Internet

Các cụ có câu: Chó lành da, gà lành xương, ám chỉ về việc loai chó có khả năng liền lại các vết thương ngoài da rất nhanh. Nhưng thịt chó lại là cấm kị với những người đang bị vết thương hở như là bị bong móng chân. Thứ nhất, thịt chó có rất nhiều đạm, nên cũng giống như hải sản, thịt chó sẽ làm ngứa vết thương. Thứ hai, thịt chó tính nóng, cũng giống như gạo nếp, có thể làm vết thương mưng mủ. Do vậy, khi bị bật móng chân, bạn không nên ăn thịt chó nhé.

Vậy khi bị bật móng chân thì nên ăn gì?

Bạn nên ăn nhiều hoa quả và rau xanh, bởi chúng rất giàu vitamin và khoáng chất. Nên ăn những thức ăn giàu silic như bông cải xanh, hảnh củ các loại. Các loại hoa quả, thức ăn giàu chất kẽm, vitamin B và phốt pho được khuyến khích. Các loại thức ăn này sẽ giúp móng mọc nhanh hơn, đẹp hơn và tốt hơn.

Hy vọng bài viết giải đáp thắc mắc bị bật móng chân kiêng ăn gì sẽ giúp ích cho nhiều bạn, có kiến thức dinh dưỡng đúng nhất giúp lành vết thương, không để lại sẹo mới hay móng mới mọc xù xì, xấu xí mà là hồng hào, đẹp nhất nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và vui tươi.