cước tay chân mùa lạnh\r

cước tay chân vào mùa đông\r

chữa cước chân tay mùa lạnh\r

cước chân tay mùa đông\r

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Vào một ngày trời mùa đông, có thể không cần là giá lạnh lắm nhưng tự nhiên các bạn cảm thấy ở chỗ đầu ngón tay, ngón chân của mình:

Có cảm giác ngứa ngứa, nhưng khi ấn vào thì lại thấy đau đau.

Nhìn thấy rõ sự sưng phồng.

Da vùng đó đổi sẩm màu hơn bình thường.

Có thể có những triệu chứng này xuất hiện cả ở mũi và tai, tuy nhiên hiếm, thường thấy ở ngón chân và ngón tay là nhiều.

Là các bạn đang bị cước tay chân rồi đấy.

Nguyên nhân cước tay chân vào mùa lạnh



Cước chân tay mùa đông là dị ứng thời tiết tại chỗ. Ảnh: Internet

Bệnh cước chân tay mùa đông như đã nói ở trên chính là dị ứng thời tiết tại chỗ, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường xảy ra lúc nhiệt độ hạ xuống thấp, khiến cho mạch máu ở các ngón tay, ngón chân bị co lại, thiếu oxy và dưỡng chất nuôi dưỡng các bộ phận này, mà chúng ta không hề để ý hay nhận thấy, rồi vô tính làm tay chân ấm đột ngột, tiếp xúc nguồn nhiệt trực tiếp như là ngâm chân tay vào nước nóng, hơ tay chân trước máy sưởi khiến cho mạch máu lại bị nở ra đột ngột, vỡ mạch máu khiến cho tay chân bị sưng, viêm, đau và ngứa.

Ngoài ra còn có một yếu tố tác động đến làm nhiều bạn dễ bị cước tay chân mùa lạnh đó là bản thân các bạn bị tuần hoàn kém, máu không đi nhiều, đi mạnh nên các vùng ở xa như đầu ngón tay, ngón chân thường không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết, khiến nhiều khi tay chân bị lạnh ngay cả trong thời tiết ấm áp chứ không phải chờ đến khi trời lạnh, đến lúc trời lạnh mùa đông thì tay chân còn hay bị lạnh và chịu ảnh hưởng bởi tác động của nhiệt độ.

Cách trị cước chân tay mùa lạnh

Nếu bản thân đang bị cước tay chân mùa lạnh thì cách chữa đơn giản nhất lúc này là luôn giữ ẩm tay chân để tay và chân luôn trong nhiệt độ ổn định, không bị sốc nhiệt vì sự chênh lệch nhiệt độ, có thể nhờ đến sự trợ giúp của dầu gió, cao hay miếng dán giữ nhiệt để làm ấm tay chân một cách đơn giản. Đừng quên đi tất chân, tất tay giữ ấm trước khi đi ra ngoài đường và đi ngủ nhé.

Khi đi ra ngoài lúc nào cũng trang bị đầy đủ găng tay, tất chân, giày dép ủ ẩm bảo vệ cẩn thận, không lơ là, bao bọc đầy đủ chân tay.

Tạo thói quen ngâm chân tay vào nước nóng pha chút muối và gừng vào buổi tối trước khi đi ngủ kết hợp với xoa bóp, mát xa khoảng 30 phút để lưu thông và tuần hoàn máu tốt.



Ngâm chân tay vào nước ấm để phòng và chữa cước hiệu quả. Ảnh: Internet

Ngoài ra thì thói quen ngâm chân và tay với nước lá lốt nóng, pha thêm chút muối cũng khiến cho vùng bị cước ở chân tay nhanh chóng được cải thiện, giảm hẳn cảm giác đau và ngứa.

Nếu bản thân bị cước tay chân và đang áp dụng các cách chữa như trên trong 2-4 ngày mà tình hình không cải thiện tốt thì các bạn nên đi tới bệnh viện để khám chi tiết. Tại đây, các bác sĩ sẽ đánh giá tình hình dị ứng thời tiết tại chỗ của bạn cụ thể rồi sẽ có phương án điều trị thích hợp nhất nhé, đơn giản như là kê dùng một số loại thuốc khiến giãn mạch máu để giảm hẳn tình trạng này đi.

Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ thông tin cho các bạn hiểu rõ nhất cũng như cách phòng và chữa trị khi bị cước tay chân mùa lạnh rồi. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và không gặp phải dị ứng thời tiết khó chịu này nhé.