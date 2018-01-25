Thông thường, móng chân thâm đen xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là do chấn thương. Các vận động t? vi ên là những người hay bị nhất. Việc tập luyện liên tục ở cường độ cao sẽ gây ra hiện tượng bầm tím, trầy xước hoặc chảy máu dưới móng chân. Máu đọng ở dưới ngón lâu dần sẽ biến móng chân thành màu thâm đen. Tuy nhiên, nếu không phải trường hợp trên, bạn cần đặc biệt lưu ý vì móng chân thâm đen là biểu hiện của một số bệnh lý nguy hiểm. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Móng chân thâm đen là bệnh gì nhé.

Nguyên nhân hàng đầu dẫn tới móng chân thâm đen là tụ máu dưới móng. Khi làm rơi một vật nặng vào vùng chân có thể gây vỡ mạch máu dưới móng khiến máu chảy ra bên dưới. Y học gọi loại móng đen này là máu tụ dưới móng. Loại móng này rất dễ để nhận ra vì nó xuất hiện gần như ngay lập tức sau tai nạn. Việc hình thành cục máu đông này sẽ gây ra cảm giác đau nhói điển hình.

Cách chữa móng chân bị thâm đen trong trường hợp này khá đơn giản. Đợi khi máu đã tụ hết, lấy đầu kim nhỏ chích dưới da để máu đông chảy ra ngoài. Quá trình này sẽ giảm áp lực lên vùng dưới móng và làm biến mất màu thâm đen của móng bị thương một cách nhanh chóng.

Nhiễm nấm cũng là một trong nhiều nguyên nhân móng chân bị thâm đen

Thật đáng buồn, móng chân thâm đen có thể là hậu quả của việc nhiễm nấm. Loại nấm da này có thể biến móng chân có nhiều màu khác nhau tùy chủng nấm. Móng chân lúc này có thể có màu vàng, xanh tím, xanh lá đen, tím và thâm đen.



Hình ảnh móng chân bị thâm đen do nhiễm nấm. Ảnh: Internet

Nếu bạn rơi vào trường hợp trên, hãy gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn cụ thể. Có thể bác sĩ sẽ lấy một mảnh da, một mẩu móng để làm xét nghiệm chẩn đoán. Tùy vào độ nặng của nhiễm nấm và chủng loại nấm mà bạn sẽ phải uống thuốc hay điều trị bằng laser.

Móng chân bị đen là bệnh gì? Rất có thể là ung thư da

Ung thư da có những triệu chứng đầu tiên là u hắc tố - Một loại ung thư nghiêm trọng có thể tiến triển dưới móng và gây cường sắc tố da. Đặc biệt, loại ung thư da này tiến triển chậm và ở giai đoạn đầu nó không gây đau đớn. Do vậy, rất khó để phát hiện loại ung thư này.



Móng chân bị thâm đen rất có thể là dấu hiệu của ung thư da. Ảnh: Internet

Nếu một người khỏe mạnh, bình thường đột nhiên móng chân trở nên thâm đen, thậm chí lan ra ngoài móng chân, thì đó là dấu hiệu đầu tiên của ung thư da hắc sắc tố. Lúc này bạn cần đến gặp bác sĩ ngay lập tức để được tư vấn điều trị kịp thời. Những người có thói quen sơn móng chân nên để ý xem khi tẩy móng có bị không để kịp thời điều trị.

Điều đáng buồn là hiện tại chưa có cách nào tối ưu để điều trị bệnh ung thư da hắc sắc tố này. Nhưng may mắn là bệnh này cực hiếm và có thể được chữa trị tốt nếu được phát hiện sớm.

Những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể về sức khỏe thường được biểu hiện rõ ràng mà đôi khi chúng ta lại không thường để ý. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp được thông tin hữu ích cho nhiều bạn khi tìm hiểu móng chân bị thâm đen cảnh báo bệnh gì. Đừng quên đi khám ngay bác sĩ nếu có những dấu hiệu đáng ngờ nêu trên nhé. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong công việc và cuộc sống.