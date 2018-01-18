Đây là cách giảm cân an toàn cho bé mà các mẹ nên biết

Chăm sóc con 18/01/2018 15:29

Chỉ cần bạn thực hiện theo cách giảm cân an toàn cho bé này, đảm bảo bé sẽ phát triển bình thường, không còn nguy cơ bị thừa cân, béo phì nữa.

Hiện nay, tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ dường như diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn. Việc thừa cân ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt, nguy cơ bị bệnh tiểu đường cũng như tâm lý của trẻ. Bởi vậy ngay khi bé sơ sinh chào đời, các mẹ cần để ý nhiều hơn đến tiến trình phát triển của trẻ và tìm ra cách giảm cân an toàn cho bé nhé.

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ là cực kỳ cần thiết và quan trọng. Việc cho bé ăn uống đầy đủ, bổ sung nhiều loại dưỡng chất khác nhau sẽ giúp các tế bào cơ thể bé được hoàn thiện và phát triển đúng tiến trình. Nhiều trường hợp bé biếng ăn nên cha mẹ tìm mọi cách ép con ăn với mục đích muốn con tăng cân đều đặn và không bị suy dinh dưỡng. Nhưng bạn có biết việc này ảnh hưởng lớn đến tinh thần của trẻ mà lại không có nhiều tác dụng. Do vậy, khi gặp trường hợp này ở con em của mình, cha mẹ nên để con ăn uống tự nhiên, tùy ý thích và cũng như thỉnh thoảng làm trò vui để bé ăn dễ dàng hơn.

Đó là trường hợp  chán ăn, nhưng hiện nay như thực tế cho thấy số lượng bé trai và bé gái bị thừa cân, béo phì cũng đang nằm ở con số báo động. Khi bạn thấy con ăn nhiều, ăn mọ lúc mọi nơi trong thời gian kéo dài và cân nặng cũng tăng lên nhanh chóng, quá mức so với giới hạn bình thường thì lúc này bạn cần thực hiện nga các biện pháp giảm cân cho bé một cách an toàn và hiệu quả nhất nhé. Để biết con mình có đang bị thừa cân, béo phì hay không, bạn chỉ cần dựa vào chỉ số cân nặng và chiều cao có cân đối hay không là biết được ngay.

Chế độ dinh dưỡng giúp giảm cân an toàn cho bé

Như ai cũng biết, dinh dưỡng là điểm quan trọng nhất dẫn đến tình trạng thừa cân. Việc ăn uống nhiều tinh bột, chất béo sẽ khiến cân nặng tăng lên nhanh chóng. Do vậy, nếu bé béo phì thì bạn phải chuẩn bị một thực đơn dinh dưỡng cho trẻ sao để phù hợp nhất, vừa đảm bảo đủ chất lại vừa giúp bé giảm cân.

Chế độ ăn uống đủ dưỡng chất mà ít chất béo giúp bé giảm cân
Chế độ ăn uống đủ dưỡng chất mà ít chất béo giúp bé giảm cân (Ảnh: Internet)
  • Cha mẹ nên hạn chế cho bé ăn đồ chiên, xào nhiều dầu mỡ, thay vào đó là nên ăn món luộc, hấp, nấu canh.
  • Trái cây ăn nhiều sẽ tốt, tuy nhiên, nếu muốn giảm cân cho bé, bạn cần bạn chế cho bé ăn trái cây ngọt, nên cho bé ăn dưa leo, củ đậu, ổi hoặc dưa hấu nhé.
  • Không nên để bé ăn các loại bánh kẹo ngọt, thức ăn nhanh và uống nước ngọt có ga.
  • Giảm ăn tinh bột, thịt mỡ thay vào đó là ăn tôm, cua, hay cá vì thực phẩm này giàu chất đạm, ít chất béo hơn.

Cách giảm cân hiệu quả cho bé khi luyện tập thể dục

Bé còn nhỏ nên rất hiếu động và thường hay bắt chước người lớn. Tính cách này sẽ giúp bạn dễ dàng tập cho bé thói quen tập thể dục, thể thao để giải phóng năng lượng, giảm mỡ thừa hiệu quả mà lại an toàn đấy.

Bé vận động nhiều là cách giảm cân an toàn và hiệu quả
Bé vận động nhiều là cách giảm cân an toàn và hiệu quả (Ảnh: Internet)

Hằng ngày, bạn có thể bỏ chút thời gian cùng bé đạp xe, đi bộ, leo cầu thang hay các trò chơi vận động như đá bóng, bơi lội. Nếu cứ duy trì cách này mỗi ngày tù 1 – 2 tiếng đồng hồ thì đảm bảo sau một thời gian, cân nặng của bé sẽ quay về lại trạng thái bình thường đấy.

Ngoài ra, bạn nên cho bé ăn uống, nghỉ ngơi đúng giấc, không để bé thức khuya hay ngồi chơi điện thoại, máy tính lâu.

Hy vọng với những chia sẻ này, các bạn đã biết cách giảm cân an toàn cho bé rồi. Chúc bé sẽ luôn khỏe mạnh, phát triển toàn diện và không bị thừa cân, béo phì nữa nhé.

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