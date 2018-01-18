Mang thai tháng đầu tiên cần kiêng những gì?

Mẹ bầu 18/01/2018 10:22

Nếu như phát hiện mình có thai sớm thì bạn cần biết mang thai tháng đầu tiên cần kiêng những gì? Kiến thức này sẽ đảm bảo an toàn cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe mẹ bầu.

Trong giai đoạn những tháng đầu mang thai là thời điểm quan trọng nhất và cũng “nhạy cảm” nhất. Mọi hoạt động đều có những ảnh hưởng nhất định đến thai nhi. Vậy mang thai tháng đầu tiên cần kiêng những gì để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và sự phát triển của bé? Đừng lo lắng vì bạn sẽ có ngay câu trả lời sau khi đọc bài viết dưới đây.

Mang thai tháng đầu tiên cần kiêng không hoạt động mạnh

Trong tháng đầu tiên của thai kỳ, phôi thai mới chỉ bước đầu hình thành, rất yếu cũng như dễ bị ảnh hưởng với những tác động mạnh. Việc không chú ý sẽ có thể gây nên bị sảy thai ngoài ý muốn.

Làm việc nặng, mang vác nhiều hay đi đứng không cẩn thận bị trượt té sẽ gây nên những tác động đối với thai nhi.

Tháng đầu mang thai mẹ không được ăn gì?

Trong giai đoạn đầu, thai nhi còn rất nhỏ, chưa ổn định nên dễ dàng bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, vi khuẩn gây bệnh. Để đảm bảo qna toàn tuyệt đối cho sự phát triển toàn diện của thai nhi thì thực đơn dinh dưỡng của bạn cũng cần phải đảm bảo ăn chín, uống sôi, cung cấp dưỡng chất từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau.

Một số thực phẩm nên kiêng khi mang thai những tháng đầu
Một số thực phẩm nên kiêng khi mang thai những tháng đầu (Ảnh: Internet)

Không chỉ trong những tháng đầu tiên, mọi thời kỳ thai sản của bạn cũng tuyệt đối không nên ăn các loại thịt còn sống hay chín tái, trứng sống, phô mai chưa tiệt trùng,... bởi trong nó còn tồn tại một số vi khuẩn hại ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Không được ăn các loại cá sống ở biển như cá mập, cá thu, cá kình,... bởi những loại cá này có hàm lượng thủy ngân cao, dễ gây tác động xấu đến trí não cũng như khả năng bị sảy thai.

Ngoài ra bạn cũng không nên ăn quá mặn, không ăn nhiều rau răm, ngải cứu trong 3 tháng đầu thai kỳ. Đừng nên sử dụng chất kích thích như uống rượu, bia, hút thuốc, nước uống chứa nhiều caffein.

Hạn chế làm đẹp khi mang thái tháng đầu tiên

Các chế phẩm hóa học như thuốc nhuộm tóc, mỹ phẩm, sơn móng tay đều chứa những thành phần có hại, nếu lạm dụng quá mức sẽ gây ra ảnh hưởng đến thai nhi. Do vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi phát triển cứng cáp hơn, các mẹ không nên sử dụng những loại chất làm đẹp này nhé.

Mang thai tháng đầu tiên nên hạn chế làm đẹp bằng chất hóa học
Mang thai tháng đầu tiên nên hạn chế làm đẹp bằng chất hóa học (Ảnh: Internet)

Trong thời gian mang thai, việc làm đẹp, chăm sóc làn da, mái tóc tốt hơn hết là từ 100% thiên nhiên. Sản phẩm thiên nhiên luôn mang lại hiệu quả cao mà lại an toàn cho bạn đấy.

Tháng đầu mang thai nên kiêng các loại hóa chất

Các loại hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, bình xịt côn trùng, chất tẩy rửa... đều chứa những thành phần không hề tốt. Nếu tiếp xúc lâu ngày, trẻ sinh ra sẽ có thể bị dị tật hay chậm phát triển trí não. Do vậy, hãy nên tạm ngưng mọi hoạt động với các loại hóa chất này nhé.

Ngoài ra, khi mang thai chị em cần nghỉ ngơi hợp lý, tinh thần thoải mái nhất sẽ tốt cho em bé trong bụng. Nếu thức khuya, tinh thần bất ổn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi đấy.

Như vậy, qua chia sẻ này chắc chắn bạn cũng biết được mang thai tháng đầu tiên cần kiêng những gì. Hãy chú ý điều này để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho mẹ và sự phát triển toàn diện của bé nhé.

Những điều cần biết khi mới mang thai lần đầu tiên

Những điều cần biết khi mới mang thai lần đầu tiên

Để đảm bảo cho người mẹ khỏe mạnh và thai nhi phát triển tốt nhất, bạn cần bổ sung kiến thức về những điều cần biết khi mang thai lần đầu. Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

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