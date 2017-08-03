Các loại ngũ cốc là một phần không thể thiếu cho sức khỏe của con người và cần thiết trong đời sống hàng ngày. Ngũ cốc là nguồn cung cấp protein, chất xơ, các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Không chỉ có lợi cho người bình thường, ngũ cốc còn đặc biệt tốt cho phụ nữ khi mang thai. Một trong những loại ngũ cốc phổ biến ở nước ta đó là đậu đen, vậy bà bầu có nên uống nước đậu đen rang mỗi ngày hay không? Liệu nó có lợi ích và tác hại nào cho sự phát triển của bào thai và sức khỏe người mẹ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây để xem đậu đen liệu có tốt cho sức khỏe mẹ bầu không nhé.

Như chúng ta đã biết, đậu đen là một trong những loại ngũ cốc được trồng phổ biến ở nước ta từ nhiều đời nay. Dùng đậu đen để nấu chè hay đồ xôi đều rất ngon. Nó vô cùng bổ dưỡng với nhiều thành phần có lợi cho cơ thể như vitamin A, C, E, magie, canxi, kẽm, sắt,... protein và chất xơ.

Các thành phần này rất cần thiết cho các chị em khi đang mang thai. Nó có tác dụng chữa các chứng đau đầu, cân bằng thể trạng, giúp não hoạt động tốt, an thần, bổ huyết, bổ thậ, giúp sáng mắt. Trong đông y, đậu đen được xem là liều thuốc dưỡng thai rất công hiệu, nó góp phần ổn định tâm tính, giảm các lần nổi giận, giảm sự căng thẳng khi các hoocmon trong cơ thể bị thay đổi, tránh ảnh hưởng đến thai nhi

Ngoài ra, đậu đen còn là sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho chị em hoàn hảo. Đặc biệt, khi mang bầu, các mẹ hay bị thâm nám, mụn mọc nhiều hơn, khi sử dụng đậu đen sẽ giúp loại bỏ khuẩn mụn, giúp da mịn màng hơn. Nó còn hỗ trợ duy trì cân nặng ổn định, không tăng cân quá nhanh làm rạn nứt da.

Bà bầu có nên uống nước đậu đen rang?

Nước đậu đen rang được chế biến bằng cách rang chín hạt đậu rồi nấu với nước đến khi chín mềm. Các dưỡng chất của hạt đậu sẽ được hòa tan vào nước, nếu mẹ bầu uống loại nước này sẽ rất tốt cho sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Do vậy, chúng ta đã biết được rằng, bà bầu có nên uống nước đậu đen rang hay không rồi. Nếu như đã hiểu về tầm quan trọng của đậu đen thì ngại gì mà các mẹ không bổ sung thứ nước uống bổ ích này mỗi ngày.

Uống nước đậu đen rang mỗi ngày hợp lý cho bà bầu

Bổ sung nước đậu đen rang mỗi ngày sẽ giúp bà bẩu duy trì sức khỏe tốt, ổn định tinh thần giúp bào thai phát triển an toàn nhất.

Thông thường, mỗi ngày mẹ bầu nên uống khoảng 750ml nước đậu đen, chia đều thành 3 – 4 lần uống. Dù nước đậu đen hơi khó uống nhưng nếu các chị bầu muốn duy trì sức khỏe mình và giúp em bé chào đời khỏe mạnh thì hãy cố gắng kiên trì mỗi ngày.

Nếu nó quá khó uống, làm buồn nôn thì có thể thêm chút sữa tươi hoặc mật ong vào để tạo hương vị hơn.

Ngoài ra, chị bầu muốn thay đổi khẩu vị thì hãy dùng thứ nước này nấu canh gà uống cũng rất tuyệt vời. Sự kết hợp các chất dinh dưỡng trong đậu đen và gà được hòa quyện lại làm nên hương vị thơm ngon và bổ dưỡng hơn bao giờ hết. Đây cũng là món ăn được nhiều chị bầu ưu thích.

Như vậy, bà bầu uống nước đậu đen rang có tốt hay không? Đương nhiên là có, chị em hãy cố gắng sử dụng nó thường xuyên mỗi ngày trong thời gian mang thai để đảm bảo tốt cho sức khỏe mẹ và bé nhé. Nếu như thấy ngán, có thể uống cách ngày 1 lần cũng được.