Chỉ cần nghe tên thôi chúng ta cũng có thể mường tượng được đây là loại ngũ cốc hạt màu đen nhưng bên trong không phải màu trắng mà là màu xanh lá nhẹ. So với đậu đen thông thường, đậu đen xanh lòng có kích thước nhỏ hơn nhưng lớp vỏ ngoài khá bóng bẩy, hạt mẩy và rắn chắc, khi ăn cho độ béo ngậy, bở và khá ngon miệng.

Hiện nay, nhiều người hay nhắc tới một loại ngũ cốc là đậu đen xanh lòng. Người ta truyền tai nhau về công dụng tuyệt vời của nó so với những loại đậu thông thường khác, và rồi loại thực phẩm này nhanh chóng được ưa chuộng. Vậy sự thật về tác dụng của nước đậu đen xanh lòng rang là gì và chúng ta cần sử dụng nó như thế nào là tốt nhất? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình đi tìm hiểu ngay câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé!

Anthoxyanozit

gluco

Tro

Protein

Chất béo

Canxi

Phốt pho

Vitamin

Sắt…

Lysin

Valin

flavonoid

Chính bởi nguồn dinh dưỡng vô tận này, mà đậu đen xanh lòng thường được dùng để nấu xôi, nấu chè ăn giải nhiệt. Đây cũng là cách chế biến và sử dụng chính của đậu đen. Ngoài ra, trong y học, đậu đen xanh lòng còn được dùng là vị thuốc chữa một số bệnh như tiểu đường, phong thấp, thiếu máu, hỗ trợ phòng chống ung thư, trị táo bón, đậu mùa...

Không chỉ có vậy, đậu đen xanh lòng còn được xem là thần dược trong việc chăm sóc vóc dáng và làm đẹp da hiệu quả chô chị em. Cụ thể, với thành phần vitamin A, C, D, E, khoáng chất thiết yếu như magie, sắt, kẽm, canxi... cùng protein và chất xơ,.. sự kết hợp này sẽ giúp các chị em lấy đạt được các mục tiêu trong chỉ tiêu làm đẹp của mình nhé.

Đối với làn da, nước đậu đen xanh lòng giúp loại bỏ độc tố, loại bỏ khuẩn mụn trên da, giúp da hết mụn, không còn bã nhờn với bụi bẩn nữa. Chính vì vậy, việc sử dụng đậu đen lâu dài sẽ giúp làn da căng mịn, trắng hồng, da được trẻ hóa hơn.

Còn đối với vóc dáng, nước đậu đen xanh lòng sẽ nhờ cơ chế tạo no nhanh và no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Do đó, nó sẽ hỗ trợ giảm cân hiệu quả và nhanh chóng trả lại cho bạn vóc dáng thon gọn, gợi cảm.

Vừa bảo vệ sức khỏe, vừa chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo, tác dụng của nước đậu đen xanh lòng rang là không thể chối cãi mà, các chị em nhất định đừng quên bổ sung loại nước uống "thần kỳ" này vào thực đơn mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh mà ngoại hình đẹp như mong muốn nhé. Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách dùng hiệu quả cũng như công thức nấu nước đậu đen xanh lòng rang siêu đơn giản tại nhà nhé!

Cách dùng nước đậu đen xanh lòng rang

Chúng ta có thể chế biến món chè đậu đen bổ dưỡng, vừa uống nước, vừa ăn cái cũng được. Nếu như bạn muốn chữa bệnh thì có thể dùng thứ nước này hầm với con gà ác để ăn. Chất dinh dưỡng trong gà sẽ hòa tan vào nước đậu đen, uống vào sẽ vô cùng bổ dưỡng.

Nước đậu đen xanh lòng rang - thần dược giúp chị em đẹp da giữ dáng!

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng cách tán đậu đen xanh lòng rang thành bột mịn, bảo quản nơi khô ráo. Mỗi khi dùng, hãy lấy khoảng 2 muỗng cà phê hòa với nước ấm là có thể uống được rồi.

Đồng thời, cũng giống như nấu chè, bạn còn nấu nước đậu đen xanh lòng như bình thường rồi lọc lấy nước, bảo quản trong tủ lạnh rồi sử dụng mỗi ngày.

Thông thường, 3 ly nước đậu đen xanh lòng là phù hợp để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể và hô trợ làm đẹp tốt nhất. Hoặc mỗi khi khát nước hay thèm ăn, bạn cũng nên sử dụng thứ nước này thay thế nước lọc và thức ăn nhanh cũng tốt. Tùy vào khả năng mà bạn có thể uống nhiều hay ít tùy ý, loại nước này đảm bảo an toàn cho bạn nên hãy yên tâm thưởng thức mà không cần lo lắng gì cả nhé.

Đặc biệt, với các chị em đang muốn muốn giảm cân thì chỉ cần uống một ly nước đậu đen xanh lòng rang trước mỗi bữa ăn khoảng 20 – 30 phút, kiên trì áp dụng mỗi ngày sẽ sớm đạt được hiệu quả bất ngờ đấy!

Công thức nấu nước đậu đen xanh lòng rang chuẩn ngon tại nhà

Công thức nấu siêu đơn giản cho thức uống nước đậu đen xanh lòng rang!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Đậu đen xanh lòng, nồi nước, chảo rang.

Các bước tiến hành nấu nước đậu đen xanh lòng rang:

- Đầu tiên, với đậu đen xanh lòng mua về, bạn đem rửa sạch, bỏ hạt lép và hư và để ráo nước.

- Tiếp đó, cho phần đậu đen xanh lòng đã được sơ chế vào chảo rang, đảo đều tay cho đến khi hạt đậu khô và có mùi thơm thì tắt bếp.

- Sau đó, tiến hành đun nước sôi rồi cho đậu đã rang vào nấu, giảm nhỏ lửa lại và đun đến khi đậu chín mềm là được. Lưu ý, thỉnh thoảng bạn nên khuấy đều đậu để tránh cho đậu bị dính dưới đáy nồi dễ cháy khét.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc chờ đậu chín, sau đó tắt bếp để nguội rồi lọc lấy nước là được nhé. Rất đơn giản phải không nào!?

Như vậy, trên đây là tất tần tật mọi thông tin về loại nước đậu đen xanh lòng rang cũng như công thức nấu siêu đơn giản cho món nước rất được ưa chuộng này. Với món nước vừa dinh dưỡng, giúp chị em đẹp da đẹp dáng mà cách thức nấu lại siêu dễ làm như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình hãy thường xuyên bổ sung loại "nước thần" này vào thực đơn mỗi ngày để khỏe đẹp, rạng rỡ nhé!