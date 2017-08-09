Chúng ta đã không còn quá xa lạ với đậu đen, một trong nhiều loại ngũ cốc được trồng phổ biến ở Việt Nam. Nó được ông cha ta từ nhiều đời này gieo trồng, là cây lương thực có thể thay thế được lúa gạo trong thời kỳ mưa bom đạn lửa. Cây đậu gắn liền với kháng chiến, nó là loại thực phẩm bổ dưỡng, đảm bảo sức khỏe con người. Từ trước đến nay, đậu đen được dùng làm món chè thanh mát hay được đồ làm xôi. 2 loại đồ ăn này thơm ngon mà cách làm cực đơn giản.

Uống nước đỗ đen rang hàng ngày có tốt không là câu hỏi được khá nhiều người thắc mắc. Bởi người ta hay kháo nhau về lợi ích của đậu đen nhưng lại chưa biết được nó liệu có giống như những lời đang đồn đại không. Ngoài ra, dù có muốn uống thứ nước này mỗi ngày, ai cũng mong biết được liệu như vậy có an toàn và có ảnh hưởng xấu nào tới sức khỏe hay không. Để giải đáp được lo ngại này, bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Đậu đen chứa nhiều protein, chất xơ, chất bột đường cùng các loại vitamin A, C, D, E với khoáng chất cần thiết như magie, sắt, kẽm, canxi, selen... Đây đều là những thành phần thiết yếu cho cơ thể và cần được bổ sung mỗi ngày.

Với những chất này có trong đậu đen, khi sử dụng nó nhiều sẽ giúp thanh lọc cơ thể, điều hòa đường huyết, tăng cường lưu thông máu, giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa ung thư, trị bệnh tiểu đường, táo bón, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa sớm...

Ngoài ra, đậu đen còn có lợi ích tuyệt vời trong việc làm đẹp da và chăm sóc vóc dáng hiệu quả. Đậu đen gián tiếp diệt khuẩn mụn, loại bỏ bã nhờn, cung cấp vitamin cho da, trẻ hóa làn da, giúp da căng tràn sức sống, mịn màng và trắng hồng rạng rỡ.

Cùng với protein và chất xơ, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ cơ chế tạo no và giảm sự thèm ăn. Uống nước đỗ đen rang có mùi thơm đặc trưng, dễ uống và đây cũng là cách hiệu quả nhất khi sử dụng đậu đen chăm sóc cơ thể.

Do vậy, với những lợi ích trên, dù dùng nhiều hay ít thì nó vẫn không hề ảnh hưởng xấu đến cơ thể mà đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chính đó mà ta đã có lời giải đáp cho câu hỏi uống nước đậu đen rang mỗi ngày có tốt không rồi. Hãy thường xuyên sử dụng loại ngũ cốc này để cơ thể khỏe mạnh và có làn da đẹp cùng vóc dáng chuẩn nhé.

Uống nước đỗ đen rang mỗi ngày

Ngoài chế độ ăn uống hợp lý, việc bổ sung thêm nước đậu đen rang mỗi ngày là một trợ thủ đắc lực giúp ích cho sức khỏe cơ thể. Do vậy, chúng ta nên uống nó hàng ngày và thường xuyên là tốt nhất.

Uống nước đỗ đen rang không thêm đường tuy khó uống nhưng lại đảm bảo hơn. Nếu thấy khó uống quá thì bạn chỉ nên cho chút mật ong vào mà không nên sử dụng đường. Vì dùng nhiều đường sẽ có thể gây bệnh tiểu đường, tăng lượng đường huyết trong máu và tăng cân nhanh chóng.

Mỗi ngày trung bình nên uống khoảng 3 – 4 ly nước đậu đen rang. Bạn có thể chia đều từ sáng đến chiều hay uống cùng với bữa ăn cho quen cũng được.

Cứ duy trì cách uống nước đậu đen này, chỉ sau một thời gian, bạn sẽ thấy ngay sự thay đổi tuyệt vời của nhan sắc và vóc dáng.

Lưu ý, nếu bạn muốn áp dụng cách này vào mục đích giảm cân thì nên uống nó trước bữa ăn để mang lại hiệu quả nhanh chóng và tốt nhất.

Bạn có thể uống nhiều hơn mỗi ngày, vì nó hoàn toàn tốt cho cơ thể. Duy trì khoảng 1 tháng là bạn sẽ cảm nhận ngay sự thay đổi của cơ thể.

Lưu ý khi uống nước đậu đen rang mỗi ngày

Không nên uống một lúc quá nhiều nước đậu đen vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn của cơ thể.

Khi nấu nước đậu đen cần lưu ý đến ngọn lửa, không nên để to quá sẽ làm đậu bị cháy khét gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nếu muốn giảm cân thì không nên uống nước đậu đen có cho thêm đường mà chỉ nên cho mật ong.

Khi bạn thấy cơ thể không phù hợp với loại nước uống này thì hãy dừng ngay lại nếu muốn cơ thể sức khỏe như bình thường.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi uống nước đỗ đen rang mỗi ngày có tốt không và cách sử dụng nó. Bạn hãy mau mua đậu đen về và áp dụng ngay hôm nay nhé.