Những điều cần biết khi mới mang thai lần đầu tiên

Để đảm bảo cho người mẹ khỏe mạnh và thai nhi phát triển tốt nhất, bạn cần bổ sung kiến thức về những điều cần biết khi mang thai lần đầu. Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Có lẽ bất kỳ ai lần đầu mang thai cũng cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Niềm vui, hạnh phúc cũng xen lẫn với bỡ ngỡ. Mang thai các vấn đề tâm sinh lý đều có những thay đổi nhất định, do vậy chị em cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi cũng như sinh hoạt điều độ đê đảm bảo sức khỏe tốt và sự phát triển toàn diện của thai nhi. Có những điều cần thiết khi mới mang thai lần đầu các mẹ cần nắm rõ. Bài viết này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản giúp ích cho mẹ bầu đấy. Để ý các dấu hiệu sớm khi mới mang thai lần đầu Việc nhận biết các dấu hiệu mang thai sớm sẽ giúp các mẹ chuẩn bị được tâm lý rằng mình đã có thai và có chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất. Nhiều trường hợp có người mang thai cả 2 đến 3 tháng mà vẫn chưa phát hiện ra, bởi thai nhi còn nhỏ, không có dấu hiệu bụng to lên, mà cơ thể lại rất bình thường. Do vậy, bạn cần để ý dấu hiệu dưới đây thì mới tốt nhất.

Lưu ý các dấu hiệu sớm khi lần đầu tiên mang thai (Ảnh: Internet) Trước tiên, khi thấy chu kỳ kinh nguyệt của mình không đều, bạn có thể sử dụng que thử thai hay đi khám để được biết chính xác nhé. Ngoài ra, khi thấy các dấu hiệu như nôn ói, đau lưng, thường xuyên mệt mỏi, mụn, tàn nhang xuất hiện bạn cũng nên đi khám cho chắc. Mang thai lần đầu nên đi khám đúng kỳ Không chỉ là lần đầu, bất kỳ bạn mang thai lúc nào đều cần phải thăm khám đầy đủ. Tham khảo ý kiến của chuyên gia để đưa ra chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, dưỡng thai tốt nhất. Việc đảm bảo sức khỏe người mẹ cũng sẽ giúp thai nhi phát triển đầy đủ và tốt nhất.

Cần thăm khám bác sĩ đầy đủ trong lần đầu mang thai (Ảnh: Internet) Việc tiêm vắc xin cũng là điều quan trọng chị em nên thực hiện trong quá trình mang thai. Ở mỗi giai đoạn khác nhau bạn sẽ nhận được lời khuyên tiêm những loại vắc xin nào để hạn chế việc người mẹ bị ốm, lây nhiễm bệnh khi con vẫn đang còn trong bụng mẹ. Vấn để này bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ nhé. Chế độ dinh dưỡng khi lần đầu mang thai Được biết chế độ dinh dưỡng rất quan trọng đối với bà bầu. Tuy nhiên bạn đừng thấy vậy mà ép bà bầu ăn quá nhiều nhé. Chỉ cần ăn đầy đủ thịt, cá, trứng, sữa, ăn đủ no chứ không cần ăn quá nhiều. Điều cần biết trong lần đầu mang thai là chế độ dinh dưỡng tốt nhất (Ảnh: Internet) Nhiều trường hợp khi mới mang thai mấy tháng đầu mẹ bầu hay bị ốm nghén, chán ăn, nôn ói. Lúc này, bạn đừng cố gắng ép thai phụ ăn nhiều với mục đích bồi bổ cơ thể mẹ, cho em bé trong bụng phát triển tốt nhé. Việc ép ăn sẽ khiến tâm lý mẹ bầu lo lắng, vì vậy, hãy cứ thoải mái, để mẹ bầu ăn theo ý thích. Sau khoảng 3 tháng đầu, việc ốm nghén không còn thì hãy thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ theo chỉ dẫn của chuyên gia. Việc tăng cân trong quá trình mang thai Tùy vào thể trạng của mỗi người mà khi mang thai sẽ tăng cân đều đặn khác nhau. Bác sĩ nói rằng bà bầu nên tăng từ 11 – 16 kg trong thời gian mang thai. Tuy nhiên ta còn tùy thuộc vào quá trình chuyển hóa dinh dưỡng, cân nặng ban đầu. Chỉ cần tăng cân đều đặn, sức khỏe cả mẹ và thai nhi tốt thì thai nhi không cần to khi sinh ra cũng tốt nhất. Ngoài ra, khi cảm thấy cơ thể có các dấu hiệu bất thường như đau bụng thường xuyên, chóng mặt, ngất xỉu hay chuyển dạ sắp sinh bạn cũng cần quan tâm và đi khám bác sĩ ngay để đảm bảo kịp thời chữa trị. Trên đây là những lưu ý khi mới mang thai mà chị em nên chú ý. Hy vọng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tinh thần thoải mái sẽ giúp cả mẹ và bé khỏe mạnh.

Đừng nghe đồn mà chỉ cần đọc bài viết này bạn sẽ biết bà bầu có nên ăn ốc không Ông bà thường nói khi mang thai mà ăn ốc sẽ khiến con bị chảy dãi và ít nói. Sự thật có phải vậy không, chúng ta hãy xem bà bầu có nên ăn ốc không sau đây nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-dieu-can-biet-khi-moi-mang-thai-lan-dau-tien-267010.html