Bà bầu sau khi sinh nên ăn gì để mẹ khỏe mạnh và lượng sữa dồi dào nuôi con?

Những tổn thương trong quá trình sinh nở cần được bù đắp lại ngay sau đó. Ngoài việc kiêng cữ thì nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ chính là biện pháp đơn giản và cũng là quan trọng nhất để cơ thể người mẹ được phục hồi. Điều đáng nói là sau sinh em bé cần uống hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Chính vì vậy, các mẹ cần làm sau để duy trì nguồn sữa dồi dào cũng như cơ thể khỏe mạnh nhất để chăm sóc bé.

Dinh dưỡng và điều quan trọng cho tất cả mọi người. Chế độ ăn uống phù hợp sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng chống được một số bệnh tật. Như đã biết, phụ nữ khi mang thai luôn cần chú ý bổ sung dưỡng chất đầy đủ từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau để cho thai nhi khỏe mạnh và phát triển tốt nhất. Còn khi mới sinh em bé, các mẹ không chỉ phải ăn uống đầy đủ lấy lại sức khỏe mà phải đảm bảo nguồn sữa dồi dào cho bé yêu nữa. Vậy thì bà bầu sau khi sinh nên ăn gì để hồi phục vết thương và chăm bé tốt nhất? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Chất xơ sẽ giúp trong thời gian cho con bú, mẹ sẽ thoát khỏi nguy cơ bị táo bón. Đồng thời, vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, phục hồi thể trạng, tăng cường chuyển hóa thức ăn thành dinh dưỡng nuôi sống tế bào. Cơ thể mà thiếu rau xanh, trái cây sẽ bị kém sắc hẳn và trông thiếu sức sống. Vì vậy, để phục hồi sức khỏe sau sinh, chị em nhớ bổ sung đầy đủ rau củ, trái cây vào các bữa ăn hàng ngày nhé.

Rau xanh, trái cây từ lâu đã trở thành những món ăn quen thuộc thường thấy trong các bữa ăn hàng ngày. Đây là loại thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ tốt cho cơ thể. Không chỉ riêng phụ nữ sau sinh mới nên bổ sung nó mà người bình thường cũng nên duy tri thói quen ăn nhiều rau củ và trái cây nhé.

Các mẹ nên chọn loại có màu xanh, đỏ, cam bởi chúng giàu vitamin nhất. Ví dụ như bí đỏ, cà rốt, khoai lang, cam, táo, nho, cải xanh, súp lơ,... là thực phẩm mẹ cần thêm mỗi ngày nhé.

Bà bầu sau sinh nên uống nhiều nước

Hơn 70% cơ thể là nước, chỉ cần nói vậy thôi ta đã biết được nước không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày sẽ giúp thanh lọc cơ thể, giúp da căng đẹp và duy trì thể trạng tốt cho mẹ đấy.

Uống nhiều nước giúp mẹ sau khi sinh hồi phục thể trạng nhanh (Ảnh: Internet)

Đồng thời, ngoài việc uống nước lọc, các loại nước ép trái cây tươi, sữa, nước dừa cũng là món đồ uống thơm ngon, bổ dưỡng mà các mẹ có thể thêm thắt vào thực đơn mỗi bữa sau khi sinh em bé. Các dưỡng chất trong trái cây và sữa tất nhiên đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe mà mẹ cần lưu ý nhé.

Mẹ bầu sau sinh nên ăn đủ thịt, cá

Ngoài vitamin, khoáng chất được cung cấp từ những loại rau củ, trái cây ra thì phụ nữ sau sinh còn bổ sung thêm các loại thịt, cá, trứng nữa. Những loại thực phẩm này giàu chất đạm, béo cũng như vi chất cần thiết phục hồi sức khỏe cho mẹ sau sinh cũng như tốt cho quá trình tạo sữa nuôi bé tốt nhất.

Một số loại thực phẩm như thịt bò, cá hồi, sò, thịt heo, tôm, cua ... rất tốt, chị em hãy bổ sung và thay đổi món trong mỗi bữa ăn hàng ngày nhé.

Một số loại thịt dành cho bà bầu sau sinh nên ăn để lợi sữa (Ảnh: Internet)

Các bà mẹ giàu kinh nghiệm thường nhắc đến món chân giò hầm đu đủ. Đây là món ăn giàu dưỡng chất, nhiều collagen giúp tăng tiết sữa, bồi bổ cơ thể, phục hồi thể trạng nhanh cho mẹ sau sinh. Ngoài ra các món ăn như thịt heo kho nghệ hay thịt bò cũng tốt không kém. Mẹ hãy thử chế biến và dùng thường xuyên để đảm bảo sức khỏe tốt cũng như duy trì nguồn sữa dồi dào để nuôi bé nhé.

Bà bầu sau sinh nên kiêng ăn gì?

Khi người ta nhắc đến việc bà bầu sau sinh nên ăn gì thì cũng nhắc đến bà bầu sau khi sinh không nên ăn gì. Bởi có đủ loại thực phẩm nhưng không phải loại nào cũng tốt cho mẹ sau sinh, đặc biệt là phải làm sao không bị mất sữa.

Bạn nên hạn chế với đồ ăn nhiều dầu mỡ vì nó sẽ gây tác động đến nguồn sữa. Đồng thời cũng tránh ăn các loại gia vị như hành, tỏi bởi chúng gây mùi cho sữa, sẽ khiến bé thấy lạ miệng và không bú mẹ nữa. Do vậy bạn nên lưu ý nhé.

Qua bài viết này, bạn đã biết bà bầu sau khi sinh nên ăn gì để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Các mẹ sinh mổ cũng nên bổ sung dưỡng chất tương tự nhé. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.