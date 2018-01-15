Đừng nghe đồn mà chỉ cần đọc bài viết này bạn sẽ biết bà bầu có nên ăn ốc không

Ốc là một loại thực phẩm thơm ngon được khá nhiều người yêu thích, ốc có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, không những cánh đàn ông mà chị em phụ nữ cũng mê. Tuy nhiên, khi mang thai ông bà lại khuyên không được ăn ốc vì con sinh ra dễ bị chảy nước dãi. Liệu rằng lời nói này có đúng và liệu ốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi hay chỉ là quan niệm? Vấn đề này sẽ được giải đáp trong bài viết này.

Chế độ dinh dưỡng là điều quan trọng nhất đối với phụ nữ khi mang thai. Việc ăn uống hợp lý, đầy đủ dưỡng chất cần chú ý ngay từ giai đoạn đầu cho đến kết thúc thai kỳ. Tuy vậy, việc kiêng cữ không nên ăn thứ này, không nên uống thứ kia cũng đôi lúc khiến các mẹ bị lúng túng và gặp không ít khó khăn. Trong số đó, bà bầu có nên ăn ốc không cũng làm các mẹ đau đầu. Vậy đâu là câu trả lời, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Ốc có khá nhiều chất dinh dưỡng nên rất tốt cho sức khỏe , chỉ khi nào bà bầu bị dị ứng hay không muốn ăn thì mới không sử dụng đến loại thủy hải sản này. Còn nếu như không thì việc ăn ốc sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quá trình mang thai của bạn.

Cho tới hiện nay, chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh phụ nữ khi mang thai ăn ốc thì con sinh ra sẽ bị chảy nước dãi và ít nói. Cho nên trong dân gian truyền miệng nhau điều này là vô căn cứ. Vì vậy nên chị em không nên căng thẳng về vấn đề này nhé.

Lợi ích của việc ăn ốc khi mang thai

Trong ốc có chứa nhiều chất dinh dưỡng như các loại vitamin, chất béo, sắt, đạm, canxi,... Đây đều là những thành phẩn quan trọng cần thiết cho phụ nữ khi mang thai. Chính vì lý do này mà ốc chính là loại thực phẩm mẹ bầu nên bổ sung trong suốt thai kỳ.

Ăn ốc giúp cung cấp canxi hỗ trợ cho xương chắc khỏe cũng như kích thích tế bào cơ xương của thai nhi phát triển tốt nhất. Không những vậy, như đã nói trên, trong ốc có nhiều dưỡng chất nên tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa tốt.

Chính vì lợi ích tuyệt vời này, bà bầu 3 tháng đầu có nên ăn ốc không đã rõ. Không chỉ là 3 tháng đầu, nếu mẹ bầu thích thì có thể ăn như bình thường cũng được.

Ốc là món ăn bổ dưỡng mà bà bầu có thể ăn theo sở thích (Ảnh: Internet)

Một vài lưu ý khi bà bầu ăn ốc

Tuy là ăn được ốc nhưng bà bầu có nên ăn chuối xanh nấu ốc không? Thực ra chuối xanh có chất nhựa nên dù đã qua chế biến cũng gây ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi. Do vậy bạn không nên nấu chung ốc với chuối xanh nhé. Ốc có nhiều loại ốc như ốc bươu, ốc biển, ốc nước ngọt và cũng có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như luộc, hấp, xào, rang muối, nấu canh,... vì vậy tùy sở thích mà các mẹ chọn nhé.

Trong giai đoạn 3 tháng đầu, do sự thay đổi nội tiết tố, ốm nghén cho nên các mẹ có thể bị khó chịu với mùi tanh của hải sản. Vì vậy mà đừng thấy ốc có dưỡng chất mà ép mẹ bầu ăn nhé.

Trong đông y người ta chỉ ra rằng ốc có tính hàn, đây là điều chị em cần chú ý khi không được ăn quá nhiều ốc vì sẽ gây tác dụng ngược và ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ.

Để đảm bảo an toàn cho mẹ, chế độ ăn uống hợp vệ sinh, chế biến sạch sẽ là điều chị em cần lưu ý khi ăn ốc.

Qua bài viết này, bạn đã có câu trả lời cho việc bà bầu có được ăn uống không. Chỉ cần cơ thể của người mẹ không bị dị ứng hay ốm nghén thì đừng sử dụng ốc nhé. Hy vọng bài viết này sẽ giúp chị em khi mang thai sẽ có chế độ ăn uống hợp lý và bổ sung dưỡng chất đảm bảo sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Không chỉ là ăn ốc, mẹ bầu cần bổ sung nhiều loại thịt, cá, trứng, sữa, rau củ sẽ cho sức khỏe tốt nhất cho “mẹ tròn con vuông”.