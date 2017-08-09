3 cách giúp mẹ bầu làm đẹp sau sinh đơn giản mà hiệu quả cao

Mẹ bầu làm đẹp 09/08/2017 14:10

Có rất nhiều cách để mẹ bầu làm đẹp sau sinh hiệu quả. Dưới đây là các phương pháp mà chị em có thể tham khảo để áp dụng.

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3 cách giúp mẹ bầu làm đẹp sau sinh đơn giản mà hiệu quả cao - Ảnh 1

Trong thời gian mang thai, các chị em thường rất khổ tâm để làm sau cho con sinh ra được khỏe mạnh. Từ chế độ ăn uống nhiều hơn, không được làm việc nặng, luôn giữ tinh thần thoải mái đến nghỉ ngơi hợp lý... Tất cả đều khiến các mẹ làm theo răm rắp. Tuy nhiên, sự thay đổi của cơ thể đã để lại những hệ quả sau sinh mà chị em không bao giờ muốn có. Cơ thể trở nên mập hơn, mỡ thừa tích tụ nhiều hơn, làn da đen sạm, xấu đi, có dấu hiệu lão hóa. Tình trạng này nếu không được khắc phục thì sẽ kéo dài liên tục như vậy, ảnh hưởng đến vẻ đẹp hình thể của bạn. Mẹ bầu làm đẹp sau sinh không có gì phải nói, nhưng có những cách nào để cải thiện về vóc dáng, làn da...? Những biện pháp dưới đây sẽ giúp bạn không còn gì phải lo lắng nữa.

Mẹ bầu làm đẹp sau sinh với nước vo gạo

Gạo có chứa nhiều tinh bột và hàm lượng vitamin A, C, D, E cùng các chất như magie, kẽm ,sắt, kali... rất tốt cho sức khỏe. Bữa ăn hàng ngày của chúng ta không thể thiếu cơm, thiếu gạo. Không chỉ cung cấp năng lượng cho hoạt động sống, gạo còn có tác dụng làm đẹp tuyệt vời. Gạo giúp sạch mụn, sáng da, trị thâm nám hiệu quả, nên chị em đừng lãng phí nó dù chỉ một chút.

Mẹ làm đẹp sau sinh bằng nước vo gạo
Mẹ làm đẹp sau sinh bằng nước vo gạo (Ảnh: Internet)

Sau khi vo gạo, bạn hãy giữ lại nước vo thay vì bỏ đi. Đợi khi nào lớp váng gạo lắng xuống thì gạt bỏ phần nước ở trên rồi dùng phần nước vo gạo ở dưới rửa mặt mỗi ngày. Khi bạn dùng càng nhiều sẽ càng tốt cho việc chăm sóc da.

Làm đẹp da sau sinh với các loại tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu thiên thiên là một sản phẩm tuyệt vời chiết xuất từ các loại trái cây. Độ an toàn của nó phải nói là tuyệt đối, nên chị em muốn làm đẹp với nó sẽ không gặp bất kỳ bất lợi nào. Tinh dầu là sự tích hợp của nhiều loại vitamin, khoáng chất thiết yếu, cùng với chất dầu nhầy phát huy tối đa công dụng chăm sóc da, tóc và vóc dáng hoàn hảo.

Nếu chị em muốn giảm cân thì có thể sử dụng tinh dầu như oliu, dầu dừa hay hạnh nhân cho vào các loại thức ăn, sử dụng thay thế cho dầu ăn thông thường. Hoặc trước bữa ăn hãy uống 1 – 2 muỗng tinh dầu khoảng 20 phút. Như vậy, cơ thể sẽ giảm đi cảm giác đói, lượng thức ăn cũng nhờ vậy mà cắt giảm đi, giúp giảm cân hiệu quả

Các loại tinh dầu thiên nhiên giúp mẹ bầu làm đẹp sau sinh
Các loại tinh dầu thiên nhiên giúp mẹ bầu làm đẹp sau sinh (Ảnh: Internet)

Tinh dầu dừa, oliu, dầu sả, dầu chanh hay tinh dầy bưởi rất có lợi cho quá trình chăm sóc mái tóc. Tóc các mẹ bầu mới sinh sẽ không còn tình trạng rụng tóc, khô xơ nữa. Chỉ cần bạn thoa đều tinh dầu này lên tóc, dùng khăn ủ khoảng 1 tiếng rồi gội lại với nước. Hoặc bạn có thể kết hợp trong dầu gội, hòa vào nước gội cũng hiệu quả.

Còn với làn da, tinh dầu cũng giúp trẻ hóa da, trị mụn, giúp da trắng mịn hơn. Thoa trực tiếp lên da mặt hoặc trộn với nha đam hay sữa chua hoặc mật ong, giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Bạn sẽ cảm nhận ngay sự khác biệt của làn da ngay sau khi sử dụng.

Làm đẹp cho mẹ bầu sau sinh với mật ong

Mật ong được xem là nữ hoàng trong việc chăm sóc sắc đẹp. Mật ong không chỉ là gia vị của các món ăn, đồ uống nó còn có lợi cho việc điều trị bệnh cho con người.Điều đặc biệt, mật ong chứa nhiều dưỡng chất tuyệt vời giúp chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo từ trong ra ngoài, từ vóc dáng đến mái tóc và làn da. Mật ong còn có thể kết hợp với các sản phẩm làm đẹp khác cho hiệu quả cao hơn nhiều lần.

Làm đẹp sau sinh cho mẹ hiệu quả với mật ong
Làm đẹp sau sinh cho mẹ hiệu quả với mật ong (Ảnh: Internet)

Mẹ làm đẹp sau sinh rất đơn giản, đối với làn da có thể thoa trực tiếp hoặc kết hợp với các sản phẩm thiên nhiên có tác dụng tương tự như nha đam, trứng gà, sữa tươi,... Mỗi tuần áp dụng 3 lần để nhanh chóng sở hữu làn da trắng sáng, sạch mụn.

Với tóc, chị em cũng có thể thoa trực tiếp hoặc hòa chung với dầu gội hay dầu xả sử dụng mỗi ngày. Tóc sẽ không còn gãy rụng và mượt mà hơn rất nhiều.

Giảm cân thì đơn giản hơn, mật ong rất đậm đặc nên cách tốt nhất là pha loãng với nước ấm uống vào mỗi sáng và trước bữa ăn. Hoặc bạn có thể thêm chút gừng hay chanh để tăng hương vị và công hiệu hơn.

Với những cách mà mẹ bầu làm đẹp sau sinh trên đây chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả hơn mong đợi. Các mẹ hãy thử áp dụng để kiểm chứng nhé.

 

 

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