Chăm sóc da mụn ngày Tết theo cách này đảm bảo da sạch đẹp như ý

Đâu chỉ là vóc dáng, vẻ đẹp làn da còn giúp bạn tự tin hơn trong mỗi cuộc vui. Vậy ta cần chăm sóc da mụn ngày Tết theo cách nào là tốt nhất? Những mẹo sau đây sẽ giúp bạn.

Tết là thời điểm mà gia đình được đoàn tụ, đi chơi, ăn uống thả ga. Nhưng việc ăn uống và đi chơi nhiều như vậy sẽ gây ra một vài điểm tiêu cực cho sức khỏe cũng vóc dáng, vẻ đẹp ngoại hình của bạn. Trong đó vấn đề mụn nhọt khiến cho chị em lo lắng hơn cả. Chị em nên quan tâm và chăm sóc da mụn ngày Tết sao cho hợp lý để đảm bảo làn da đẹp đón Tết trọn vẹn nhé. Tham khảo những gợi ý của chúng tôi dưới đây ngay và áp dụng thử cho làn da đẹp, sạch mụn cuốn hút nhất. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra mụn như điều kiện môi trường, da bị nhờn rít, thay đổi nội tiết tố,... Chắc hẳn ai cũng hiểu được nguyên nhân này. Nếu như làn da của bạn đang bị mụn do nội tiết tố gây nên thì trong ngày Tết lại càng cần chú ý hơn để đảm bảo rằng mụn không có cơ hội xuất hiện thêm nữa nhé.

Một số mẹo đơn giản chăm sóc da mụn ngày Tết Bạn đừng nghĩ rằng để dưỡng da mụn thì cần phải cần phải khắt khe, cần đến những loại mỹ phẩm đắt tiền và quy trình điều trị ngắt ngao. Bạn có biết rằng để loại bỏ mụn, ngăn ngừa mụn tái phát thì chỉ cần thực hiện từ những bước chăm sóc da cơ bản. Tránh nặn mụn để chăm sóc da mụn tốt hơn trong ngày Tết (Ảnh: Internet) Rửa mặt đều đặn mỗi ngày: Đây là bước đầu tiên cũng như được đánh giá là quan trọng nhất để ngăn ngừa và chăm sóc da mặt mụn của bạn. Ít nhất chúng ta cần rửa mặt sạch mỗi khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Bởi vì sau một thời gian dài, da của bạn bị bám bẩn, tiết nhờn khá nhiều, nếu không được rửa sạch thì rất dễ bị khuẩn mụn tấn công. Do vậy bạn hãy rửa mặt thường xuyên nhé.

Tránh nặn mụn: Bạn nghĩ rằng trị mụn phải nặn bỏ thì mới hết mụn được. Tuy nhiên, bạn có biết, nếu không biết nặn mụn đúng cách sẽ gây nên tổn thương, tạo điều kiện cho khuẩn mụn lây lan. Chính vì thế tốt nhất đừng nặn mụn nhé.

Tẩy tế bào chết: Đây là bước quan trọng khi bạn muốn chăm sóc và điều trị da mụn ngày Tết tốt nhất. Lớp tế bào khô sừng sẽ gây tắc lỗ chân lông, bã nhờn không thể tiết ra ngoài sẽ gây nổi mụn dễ hơn. Việc tẩy tế bào chất mỗi tuần 1 lần là cần thiết nhé. Dưỡng da mụn ngày Tết bằng kem chống nắng Việc tiếp xúc lâu dưới nắng trời không những gây sạm, nám mà còn là cơ hội cho mụn xuất hiện nữa. Chính vì thế, để bạn tự tin thoải mái chơi đùa ngoài trời trong những ngày đầu năm thì hãy nên sử dụng kem chống nắng nhé.

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều sản phẩm này, tùy sở thích mà bạn chọn loại kem cho phù hợp. Đắp mặt nạ chăm sóc da mụn ngày Tết Việc điều trị mụn cần phải có thời gian và kiên trì, do vậy chỉ trong vài ngày mà bạn muốn sở hữu làn da sáng mịn thì khó mà thực hiện được. Tuy nhiên, làn da bị mụn sẽ được cải thiện hơn nhờ việc bạn đắp mặt nạ thường xuyên. Đắp mặt nạ giúp chăm sóc và điều trị da mụn ngày Tết (Ảnh: Internet) Mặt nạ cũng có nhiều loại, có loại được tổng hợp lại, có loại từ thiên nhiên. Đối với da mụn, chúng ta cần hạn chế khả năng bị bị ứng da do chất hóa học gây ra. Do vậy, các sản phẩm từ thiên nhiên tỏ ra hiệu quả và ưa chuộng hơn bao giờ hết. Có khá nhiều loại thực phẩm bạn có thể sử dụng để điều trị mụn như nha đam, chanh, mật ong, dưa leo, vitamin E, bột nghệ, bột trà xanh,... với nhiều công thức trị mụn đơn giản. Chỉ cần áp dụng nó lên da là có thể giúp loại bỏ khuẩn mụn, ngăn ngừa mụn xuất hiện và nuôi dưỡng làn da sáng mịn hơn. Chế độ ăn uống điều trị da mụn ngày Tết Dịp đầu năm gia đình nào cũng nấu nhiều món ăn khác nhau mà chúng ta dường như không thể chịu được nếu không ăn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý khi chọn thực phẩm và ăn uống những ngày này vì da mụn sẽ rất dễ bị tác động và khiến công sức chăm sóc da của bạn trở thành công cốc nhé. Bạn nên hạn chế ăn các loại thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn cay, nóng mà thay vào đó là các món nhiều rau, chất xơ và vitamin. Đây chính là cách chăm sóc da mụn những ngày Tết từ bên trong mà bạn đừng nên bỏ qua nhé. Trên đây là những cách điều trị và chăm sóc da mụn trong ngày Tết đơn giản. Bạn hãy thử thực hiện để thoải mái vui chơi, ăn uống mà không lo vấn đề về mụn nhé.

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