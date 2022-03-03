Những bí quyết mặc áo ngực này có thể giúp mọi cô gái tôn trọn vẻ đẹp hình thể của mình: Đáng tiếc lại là những điều ít nàng chú ý

Làm đẹp 03/03/2022 06:00

Áo ngực là yếu tố quan trọng nhất trong tủ quần áo của bất kỳ người phụ nữ nào. Nó ở bên chúng ta hầu như mỗi ngày, tâm trạng cũng như sự tự tin của chúng ta phụ thuộc vào nó.

Áo ngực là yếu tố quan trọng nhất trong tủ quần áo của bất kỳ người phụ nữ nào. Nó ở bên chúng ta hầu như mỗi ngày, và tâm trạng cũng như sự tự tin của chúng ta phụ thuộc vào nó.

Một số mẹo về cách cảm thấy thoải mái khi mặc bộ đồ lót này và sử dụng nó một cách tối đa dưới đây sẽ giúp ích cho mọi cô gái.

Dây áo ngực cài chặt dưới áo để áo ngực quây không bị tuột ra

Những bí quyết mặc áo ngực này có thể giúp mọi cô gái tôn trọn vẻ đẹp hình thể của mình: Đáng tiếc lại là những điều ít nàng chú ý - Ảnh 1

Áo lót quây dễ bị trượt lên bụng hoặc nâng đỡ ngực kém, và điều đó thực sự gây khó chịu. Hãy vòng dây áo ngực xuống phía dưới áo, sau đó cài chặt lại để cố định áo ngực. Bây giờ áo ngực của bạn sẽ ở đúng vị trí dù bạn làm bất cứ điều gì đi nữa.

Bí quyết đẩy vòng 1 căng tròn hoàn hảo

Những bí quyết mặc áo ngực này có thể giúp mọi cô gái tôn trọn vẻ đẹp hình thể của mình: Đáng tiếc lại là những điều ít nàng chú ý - Ảnh 2

Kỹ thuật này rất phù hợp để đi chơi hoặc chụp ảnh. Dán các miếng lót ngực tự dính theo đường chéo thay vì ở vị trí ngang thông thường theo hướng từ phía dưới và bên của mỗi bên ngực. Như vậy, ngực sẽ được đẩy lên đẹp hơn, hoàn hảo và quyến rũ hơn hẳn.

Nếu dây đai cọ xát vai hãy dán thêm miếng đệm silicon

Những bí quyết mặc áo ngực này có thể giúp mọi cô gái tôn trọn vẻ đẹp hình thể của mình: Đáng tiếc lại là những điều ít nàng chú ý - Ảnh 3

Đính kèm các miếng đệm silicon đặc biệt vào dây đai để không cho phép chúng cọ xát vào da của bạn. Nói chung, dây đai cọ xát là một dấu hiệu cho thấy dây áo ngực bị kéo căng, và tất cả tải trọng sẽ dồn vào dây áo.

Làm cho một chiếc váy quây ngực mặc thoải mái hơn

Những bí quyết mặc áo ngực này có thể giúp mọi cô gái tôn trọn vẻ đẹp hình thể của mình: Đáng tiếc lại là những điều ít nàng chú ý - Ảnh 4

Để chọn được chiếc áo ngực phù hợp với váy quây, đặc biệt là áo hở lưng không phải là điều dễ dàng. Một cách tuyệt vời là cắt bỏ phần trước của áo lót và may thẳng vào vạt áo váy.

Cách điều chỉnh dây đai

 

Những bí quyết mặc áo ngực này có thể giúp mọi cô gái tôn trọn vẻ đẹp hình thể của mình: Đáng tiếc lại là những điều ít nàng chú ý - Ảnh 5

Nếu bạn luồn được vừa khít 2 ngón tay vào dưới áo ngực, lúc đó có nghĩa là áo ngực đã vừa vặn với ngực bạn. Vậy nên, mỗi lần muốn điều chỉnh dây áo, hãy xem 2 ngón tay có luồn được dễ dàng xuống dưới dây áo hay không nhé.

Bắt chéo dây áo để nâng ngực nhiều hơn

Những bí quyết mặc áo ngực này có thể giúp mọi cô gái tôn trọn vẻ đẹp hình thể của mình: Đáng tiếc lại là những điều ít nàng chú ý - Ảnh 6

Nếu áo ngực của bạn bị kéo căng và giữ ngực kém hoặc bạn muốn ngực được nâng nhiều hơn, hãy bắt chéo dây đai ở phía sau.

Cách cải thiện áo lót ren

Những bí quyết mặc áo ngực này có thể giúp mọi cô gái tôn trọn vẻ đẹp hình thể của mình: Đáng tiếc lại là những điều ít nàng chú ý - Ảnh 7

Bộ đồ lót này trông thật tinh tế, thoải mái và mềm mại vì nó không có gọng và dây chun. Tuy nhiên, nó không cung cấp cho bộ ngực của bạn bất kỳ sự nâng đỡ nào. Để giải quyết vấn đề này, hãy lót miếng dán ngực vào bên trong. Bạn có thể cố định chúng bằng băng dính quần áo.

Nếu áo ngực bị hở

Những bí quyết mặc áo ngực này có thể giúp mọi cô gái tôn trọn vẻ đẹp hình thể của mình: Đáng tiếc lại là những điều ít nàng chú ý - Ảnh 8

Một vấn đề nổi tiếng ở những phụ nữ có bộ ngực lớn là khi mặc áo sẽ dễ lồ áo lót bên trong. Để không làm lộ đường cong của bạn trước ánh nhìn của người lạ, hãy buộc chặt mép áo giữa các cúc áo bằng băng dính hai mặt chuyên dùng cho quần áo.

Một cách thoải mái để cất giữ áo ngực

Những bí quyết mặc áo ngực này có thể giúp mọi cô gái tôn trọn vẻ đẹp hình thể của mình: Đáng tiếc lại là những điều ít nàng chú ý - Ảnh 9

Một cách tuyệt vời để cất áo ngực là sử dụng một chiếc móc treo đơn giản. Bằng cách này, chúng sẽ không bị mất dáng và luôn trong tầm tay sử dụng dễ dàng.

Theo Brightside

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