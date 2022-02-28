Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay hãy dành tặng mẹ dấu yêu của bạn những món quà siêu đặc biệt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thích này!

Làm đẹp 28/02/2022 18:00

8/3 năm nay, hơn bao giờ hết, các bà mẹ của chúng ta cần một chút thời gian để ngồi lại và thư giãn.

Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay hãy dành tặng mẹ dấu yêu của bạn những món quà siêu đặc biệt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thích này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong khi hầu hết chúng ta hiện nay đang làm việc tại nhà, thì các mẹ của chúng ta đã làm việc suốt ngày đêm, đan xen giữa công việc gia đình, công việc văn phòng và hàng triệu việc khác. Ngày 8/3 này, chúng ta hãy kỷ niệm vì tất cả những đóng góp thầm lặng vất vả của mẹ và vì những cô ấy đã làm cho chúng ta.
Vì tất cả chúng ta đều được cách ly hoặc làm việc ở nhà vào những ngày này, hãy tặng mẹ một món quà mà mẹ sẽ thực sự trân trọng giữa sự u ám và mệt mỏi xung quanh của đại dịch, đó là món quà của sự thư giãn! 

Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay hãy dành tặng mẹ dấu yêu của bạn những món quà siêu đặc biệt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thích này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đảm nhận và phụ giúp việc nhà trong khi mẹ bạn ngủ thêm một giờ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách làm cho cô ấy một bữa sáng ngon lành và để cô ấy thưởng thức món đó trong khi say sưa xem một bộ phim sitcom đã nằm trong danh sách theo dõi của cô ấy suốt thời gian qua mà chưa có thời gian xem.

Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay hãy dành tặng mẹ dấu yêu của bạn những món quà siêu đặc biệt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thích này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 Chắc chắn rằng các mẹ cũng nhớ các chuyến đi đến tiệm làm đẹp của mình trong thời gian khóa cửa vì đại dịch. Vì vậy, hãy mang salon về nhà cho cô ấy và dành cho cô ấy một ngày spa tại nhà để tận dụng tối đa ngày đặc biệt này! Với một vài sản phẩm đơn giản mà bạn có thể tìm thấy trong tủ đồ trang điểm của mình hoặc đơn giản là đặt hàng trực tuyến, hãy để cô ấy thư giãn và dành chút "thời gian cho chính mình".

Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay hãy dành tặng mẹ dấu yêu của bạn những món quà siêu đặc biệt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thích này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Bắt đầu với mặt nạ miếng chống lão hóa để mang lại cho cô ấy vẻ trẻ trung đáng có. Tiếp theo là sử dụng kem dưỡng ẩm nhẹ dịu để mang lại cho cô ấy một làn da tươi vui, rạng rỡ và khỏe mạnh. Kem dưỡng ẩm truyền vitamin C sẽ là sự lựa chọn lý tưởng vì nó siêu dưỡng và mùi hương cam quýt sẽ mang đến cho mẹ của bạn cảm giác hương mùa hè hoàn hảo!

Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay hãy dành tặng mẹ dấu yêu của bạn những món quà siêu đặc biệt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thích này! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Da của chúng ta cần được dưỡng ẩm hơn bao giờ hết do nhiệt ngày càng tăng trong thời tiết oi bức. Bổ sung dưỡng ẩm để nuôi dưỡng làn da của cô ấy và làm dịu đôi mắt sưng húp của cô ấy để giữ cho cô ấy trông tươi tỉnh suốt cả ngày dài. Ngay cả trong mùa hè, đôi môi của chúng ta có thể bị khô và nứt nẻ, vì vậy hãy chọn loại tẩy tế bào chết dạng kem để loại bỏ da chết và làm cho đôi môi của cô ấy căng mọng cho tất cả các bức ảnh tự sướng chu môi mà bạn sẽ chụp sau buổi spa của cô ấy nhé! Hãy yêu mẹ của mình và tặng cho mẹ một ngày thư giãn thực sự với những "dịch vụ yêu thương" từ chính bạn nhé!

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