Nắm vững nguyên tắc vàng để có làn da đẹp 

Làm đẹp 22/01/2020 08:07

Nét đẹp của phụ nữ được đánh giá qua làn da và dáng vóc. Vậy làm thế nào để có làn da đẹp, trắng hồng mơn mởn như da Ngọc Trinh?

Làm đẹp và chăm sóc da có lẽ là một đề tài chưa bao giờ hết nóng hổi đối với tất cả chị em phụ nữ. Thật may mắn cho những cô nàng sinh ra đã sở hữu một làn da mịn màng sáng bóng. Tuy nhiên, nắm vững những nguyên tắc vàng để có làn da đẹp dưới đây thì chắc chắn rằng bạn sẽ có được một vẻ đẹp ngang ngửa Ngọc Trinh.

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Nắm vững nguyên tắc vàng để có làn da đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Luôn đảm bảo bước làm sạch da

Để có làn da đẹp như Hàn Quốc, bạn luôn phải ghi nhớ một điều không được bỏ qua các bước làm sạch da. Xứ sở Kim Chi có lẽ là chuẩn mực của sắc đẹp. Những cô gái ở đây không bao giờ bỏ qua các bước tẩy da chết, tẩy trang và rửa mặt. Để làn da khỏe mạnh, hãy đảm bảo toàn bộ bụi bẩn và tế bào độc hại được loại bỏ. 

Với bước tẩy bào chết, mỗi tuần chỉ nên thực hiện 2 lần tránh hiện tượng da bị bào mỏng. Còn tẩy trang và rửa mặt thì phải thực hiện hàng ngày, dù không make up thì bạn cũng phải thực hiện tẩy trang bởi có vô vàn vi khuẩn và bụi bẩn xâm nhập vào bên trong lỗ chân lông gây bít tắc và đây chính là mảnh đất màu mỡ cho sự hình thành của các loại mụn. 

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Đảm bảo bước làm sạch da  - Ảnh minh họa: Internet

Hãy dựa vào đặc tính của làn da mình để lựa chọn loại nước tẩy trang và sữa rửa mặt phù hợp. Ưu tiên hàng đầu vẫn là những sản phẩm có tên tuổi, được bào chế từ thành phần thiên nhiên. Còn nếu da bạn quá nhạy cảm, dễ kích ứng thì tốt nhất bạn nên sử dụng sữa rửa mặt của viện da liễu được bày bán rất nhiều tại các hiệu thuốc. Làm sạch da chính là một bước quan trọng trong quy trình để có làn da đẹp.

Uống đủ 2l nước mỗi ngày

Để có làn da đẹp từ bên trong, hãy uống thật nhiều nước để giải cứu làn da. Việc uống đủ nước không những có tác dụng hiệu quả trong quá trình làm đẹp mà nó còn rất tốt cho sức khỏe. Thiếu nước đồng nghĩa với việc da của bạn sẽ thiếu ẩm, đồng thời quá trình lão hóa sẽ diễn ra nhanh hơn do sự hình thành của các nếp nhăn đặc biệt là ở vùng khóe mắt. Chưa hết, thiếu nước còn khiến làn da của bạn xỉn màu, sạm đen đi nhiều. Hãy uống nước đầy đủ mỗi ngày, đồng  thời bổ sung thêm các loại hoa quả mọng nước như cam, bưởi, quýt, dâu tây, việt quất,...

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Uống đủ nước mỗi ngày  - Ảnh minh họa: Internet

Duy trì thói quen tập thể dục đều đặn mỗi ngày

Tập thể dục đóng một vai trò vô cùng lớn trong việc duy trì và chăm sóc sắc đẹp, chính vì thế cách đơn giản để có làn da đẹp đó chính là xây dựng cho mình một thói quen tập luyện thể dục hàng ngày. Mỗi ngày chỉ cần dành ra từ 20 đến 30 phút, bạn đã dễ dàng sở hữu một vóc dáng cân đối và một làn da luôn căng tràn sức sống. Tập thể dục còn giúp giải phóng năng lượng tiêu cực, cải thiện tối đa sắc tố da, loại bỏ các tác nhân độc hại tồn tại trong cơ thể. 

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Tập thể dục đều đặn  - Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng chế độ ăn ngủ hợp lý và khoa học

Chế độ ăn ngủ để có làn da đẹp là một chế độ khoa học, hợp lý với thể trạng của bản thân. Thay vì ăn các loại thức ăn nhanh thì hãy bổ sung thật nhiều rau củ và nước ép hoa quả để da của bạn luôn sáng bóng mịn màng. Mỗi ngày bạn phải duy trì thói quen đi ngủ sớm trước 11 giờ đêm và ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ. Như thế các tế bào da mới được nghỉ ngơi và dưỡng sức đầy đủ.

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Xây dựng chế độ ăn uống khoa học  - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên dùng kem chống nắng khi đi ra ngoài

Thêm một nguyên tắc vàng để có làn da đẹp nữa đó chính là luôn luôn sử dụng kem chống nắng dù trời có mưa hay nắng. Làn da của phụ nữ xứ Hoa Anh Đào rất là mịn màng, trắng trẻo và đặc biệt là không có tuổi. Phụ nữ tuổi 40 mà da vẫn mịn vẫn căng như 30 vậy. Bí kíp của họ rất đơn giản đó là không bao giờ quên việc sử dụng kem chống nắng khi đi ra đường. Tia UV từ ánh sáng mặt trời cực kỳ độc hại, hay đơn giản là ánh sáng xanh xuất phát từ các thiết bị điện tử cũng đủ sức để hủy hoại làn da của chị em mình. Chính vì thế hãy cố gắng tạo cho mình thói quen sử dụng kem chống nắng khi đi ra ngoài để bảo vệ làn da của mình tránh khỏi sự tác động tiêu cực nhé.

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Đừng quên kem chống nắng khi đi ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chính là một số nguyên tắc vàng để có làn da đẹp cho chị em phụ nữ. Hãy nhanh tay lưu lại để nhanh chóng sở hữu một làn da không tuổi. 

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