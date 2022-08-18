Muốn tăng hiệu quả bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời của áo chống nắng, chị em nhớ lưu ý những đặc điểm này nhé!

Các loại chất liệu thông thường chỉ có khả năng ngăn chặn được sức nóng từ bên ngoài, nhưng không thể ngăn chặn được tia UVA/UVB. Bạn nên chọn những áo chống nắng có chất liệu vải là các sợi tổng hợp như polyeste, lycra, nylon,... sẽ mang lại hiệu quả chống nắng tốt hơn. Một loại vải mà có chỉ số UPF siêu việt mà bạn thường gặp đó chính là denim hay còn gọi là Jeans với chỉ số UPF lên đến 1700, là một lựa chọn tốt cho bạn. Trong đó chỉ số UPF là chỉ số bảo vệ khỏi tia tử ngoại, áp dụng cho các sản phẩm may mặc. Chỉ số này cho thấy sự cho phép tia cực tím xuyên qua một số loại vải và được chia theo các cấp độ khác nhau để thể hiện khả năng chống UV.

Tuy nhiên, denim lại có điểm yếu là hấp thụ nhiệt từ mặt trời, gây ra cho người mặc cảm giác nóng bức khó chịu, vì vậy, bạn nên ưu tiên chọn những item mỏng, nhẹ để thoải mái hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn chất liệu da, nỉ thế nhưng những loại này chỉ cần mặc vào 5 phút thôi là đã cảm thấy nóng và toát rất nhiều nhiều mồ hôi rồi vì vậy nó trở nên không phù hợp nữa.

Áo dày thì chống nắng thật đấy nhưng thực sự thì không phải cứ dày đã là tốt đâu mà đôi khi chính lớp áo dày lại có thể khiến da thêm bí bách và dễ gây dị ứng hoặc viêm da bất ngờ.

Một chiếc áo mỏng nhẹ thoáng khí với chất liệu phù hợp cũng như sở hữu chỉ số UPF cao cũng đã đủ bảo vệ da khỏi nắng mà vẫn "nhẹ nhàng đến từng phút giây".

Cần có tối thiểu 2 áo chống nắng

Nếu như nhiều người có thể mua sắm váy áo liên tục mà không cần suy nghĩ, đắn đo thì việc mua vài chiếc áo chống nắng lại khiến không ít chị em cho rằng... thừa thãi. Nhưng đây là suy nghĩ rất sai lầm, mỗi chị em nên có tối thiểu 2 chiếc áo chống nắng để thay đổi trong tuần.

Nguyên nhân bởi, mùa hè mồ hôi ra nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển từ đó dễ gây ra mụn hoặc các bệnh viên da, việc mặc liên tục 1 chiếc áo chống nắng sẽ khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng.

Chính vì thế, khi sử dụng áo chống nắng, chị em cần thường xuyên giặt sạch để đảm bảo vệ sinh tốt nhất cho cơ thể. Để có áo thay thế, việc mua vài chiếc là điều hoàn toàn hợp lý. Chị em nên giặt áo sau một ngày vì có rất nhiều bụi bẩn và mồ hôi sinh ra chỉ một thời gian ngắn, đặc biệt là khi tắc đường.